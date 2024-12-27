КНУ звільнив професора Василенка, який казав про "голодних" на секс українок
Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалило рішення про розірвання контракту з викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву КНУ.
Зазначається, що підставою для звільнення стали системні порушення, зафіксовані у висновках кафедри, Вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та наказі ректора.
"Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди Університету", - йдеться у заяві.
Постійна комісія Вченої ради з питань етики надала детальні висновки щодо систематичних порушень Василенка. Основними порушеннями визнано: невідповідність поведінки нормам закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та закону "Про освіту".
Також у заяві йдеться, що Василенко згідно з висновками комісії, нехтував вимогами Етичного кодексу університетської спільноти, серед яких збереження наукової репутації, виховання студентів у дусі патріотизму, дотримання толерантності та моральних цінностей, і використовував свою належність до університету, завдаючи шкоди репутації закладу.
На підставі рекомендацій вченої ради ННІ журналістики та Постійної комісії Вченої ради з питань етики, ректор університету вже підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року.
Що передувало?
Нагадаємо, що професор Київського національного університету й журналіст Микита Василенко в ефірі російського медіа заявив, що можливе введення європейських миротворчих сил на територію України "поліпшить демографічну ситуацію", і назвав українських жінок "голодними на секс".
Згодом Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявив, що професор Інституту журналістики Микита Василенко може бути звільнений з посади через такі слова.
Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка "неприпустимими".
Водночас сам скандальний професор заявив, що ситуація, яка склалася навколо його висловлювань, є "найбільш підготовленою провокацією".
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Наївний...
та скиглить тільки..
Хоча діагноз остаточний нехай виставляють лікарі....
А,він задля приколу,вирішив публічно "пожартувати".
А шо,люди ******* приколи,ось навіть по приколу обрали собі найвеличнішого,який по приколу зробив кожного з нас президентом.
І шо,цьому можна,а професору-ні?
Нехай обох звільняють тоді.
Цікаво, чи обурились українки, яких названо голодними?
Чи не дуже обурились?..
Думаєте, треба було написати Оксани та наташі?!
А як бути з тим,хто висловився,що
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
Мабуть,також звільнити?
На рівні з професором...
Воно в руках лопати не тримало!
Може тепер хоч віника в руки візьме, та за все своє нікчемне життя корисне щось зробить для Українців, для України!
Таким треба індекса цитування на лобі викарбовувати!
Схоче-призначить міністром,схоче-призначить в посольство в Болгарії.
Він піде до іншого ВНЗ, й продовжуватиме ганьбити Українців.
А ось як би позбавили звання, ступеня, то точно б вже нікуди він не влаштувався.
Хіба, що двері в ТРЦ відкривати.
Ось вони - дармоїди професори! Кому вони потрібні?! Нероби!
Пошукав трохи, які ж книжки "настощій профєссор" написав. Результатів аж два «Война с готами. Жизнь Константина Германика» та «Война с готами. Смерть Константина Германика".
Academia.edu жодної професорової публікації не містить.
На Google Books - жодних слідів такого автора.