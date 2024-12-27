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КНУ звільнив професора Василенка, який казав про "голодних" на секс українок

Василенка звільнили

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалило рішення про розірвання контракту з викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву КНУ.

Зазначається, що підставою для звільнення стали системні порушення, зафіксовані у висновках кафедри, Вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та наказі ректора.

"Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди Університету", - йдеться у заяві.

Постійна комісія Вченої ради з питань етики надала детальні висновки щодо систематичних порушень Василенка. Основними порушеннями визнано: невідповідність поведінки нормам  закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та закону "Про освіту".

Читайте також: Професор КНУ Василенко заявив, що "іноземні миротворці" в Україні зацікавлять "тисячі голодних" на секс українських жінок

Також у заяві йдеться, що Василенко згідно з висновками комісії, нехтував вимогами Етичного кодексу університетської спільноти, серед яких збереження наукової репутації, виховання студентів у дусі патріотизму, дотримання толерантності та моральних цінностей, і використовував свою належність до університету, завдаючи шкоди репутації закладу.

На підставі рекомендацій вченої ради ННІ журналістики та Постійної комісії Вченої ради з питань етики, ректор університету вже підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором  Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року.

Читайте також: Вчена рада Інституту журналістики попросила ректора КНУ розірвати контракт з Василенком

Що передувало?

Нагадаємо, що професор Київського національного університету й журналіст Микита Василенко в ефірі російського медіа заявив, що можливе введення європейських миротворчих сил на територію України "поліпшить демографічну ситуацію", і назвав українських жінок "голодними на секс".

Згодом Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявив, що професор Інституту журналістики Микита Василенко може бути звільнений з посади через такі слова.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка "неприпустимими".

Водночас сам скандальний професор заявив, що ситуація, яка склалася навколо його висловлювань, є "найбільш підготовленою провокацією".

Читайте також: Професора КНУ Василенка, який казав про "голодних" на секс українок, звільнять найближчими днями

Автор: 

жінки (625) звільнення (2675) сексизм (6)


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Топ коментарі
+10
Тепер що, прахвєсор буде голодний ?
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27.12.2024 18:37
+10
Давно треба було вигнати, ще коли на медвечуківських телеканалах ніс проросійську маячню.
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27.12.2024 19:04
+6
Прохвессор вважав, якщо у нього "пів на шосту", то всі жінки тепер страждають
Наївний...
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27.12.2024 18:47
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Тепер що, прахвєсор буде голодний ?
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27.12.2024 18:37 Відповісти
в ростові проффесора "на карточках" у пуйла - не голодують!
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27.12.2024 18:40 Відповісти
Його вже мобілізували?
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27.12.2024 20:12 Відповісти
Восстановится через наш гуманный суд
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27.12.2024 18:42 Відповісти
Прохвессор вважав, якщо у нього "пів на шосту", то всі жінки тепер страждають
Наївний...
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27.12.2024 18:47 Відповісти
Не "швиди"... Він ще в ЄСПЛ подасть позов та оскаржить рішення...
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27.12.2024 19:49 Відповісти
Скільки в ЄСПЛ жінок ?
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27.12.2024 20:35 Відповісти
Гуглом користуваться вмієш? Це - відкрита інформація... Крім того - судді, при виконанні своїх посадових обов"язків, не мають статі... Бо керуються лише ЗАКОНОМ...
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27.12.2024 21:46 Відповісти
Я бажав, щоб інші цим зацікавились. Я з під землі найду інфу.
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28.12.2024 18:58 Відповісти
Хлопчик вільний від роботи - зможе тепер всіх нагодувати....
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27.12.2024 18:38 Відповісти
Головне, щоб "годувалку" не відкусили.
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27.12.2024 18:40 Відповісти
головне, щоб самокат потім не залишили біля підїзду ....
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27.12.2024 18:43 Відповісти
"не" - зайве.
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27.12.2024 18:45 Відповісти
+
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27.12.2024 18:45 Відповісти
а може він імпотент..
та скиглить тільки..
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27.12.2024 18:42 Відповісти
"може" лишнє
Хоча діагноз остаточний нехай виставляють лікарі....
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27.12.2024 18:44 Відповісти
Не "може" - а так і є... "Що у кого болить - той про те й говорить...".
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27.12.2024 19:50 Відповісти
7 мільонів українських жінок, особливо молодих виїхало за кордон. Хто залишився, здебільшого заміжні. Голодних небагато залишилось.
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27.12.2024 18:40 Відповісти
Заміжні теж голодні бувають
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27.12.2024 19:42 Відповісти
Ага, не будемо про погане)
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27.12.2024 22:06 Відповісти
за****бали професора..
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27.12.2024 18:41 Відповісти
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27.12.2024 18:43 Відповісти
Кажуть шо він вже вибирає між Німеччиною і США
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27.12.2024 18:43 Відповісти
Кому він на хрін в 68 років потрібний? Це ж не "Ейнштейн" якийсь з Нобелівською прємією, а звичайний балабол від журнашлюхтики. Це він тут вважався професором, а там він "ніхто і звуть його "ніяк. Буде жити на пенсію яку "заробив". Мабуть тисяч вісім набереться. Все ж більше ніж у моєї тещі (їй зараз 86) за 44 роки викладацького стажу...
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27.12.2024 18:56 Відповісти
Судячи з усього професор Василенко голодний до чоловічих єлдаків.
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27.12.2024 18:45 Відповісти
Професор без роботи не залишиться, піде і працевлаштується у інший ВНЗ
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27.12.2024 18:50 Відповісти
Жодний ректор його не візьме. Це ж як собі на лобі наклеїти табличку - "такий самий мудак як василенко".
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27.12.2024 18:59 Відповісти
За правду звільнили.
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27.12.2024 19:00 Відповісти
У тебе теж "стоять" перестав?
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27.12.2024 19:52 Відповісти
Цікаво чи належить цьому ригоАналу сайт https://lb.ua, який веде його дочка?
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27.12.2024 19:01 Відповісти
Називається,роздуми(розмови) на вільні теми,які ще на кухні-доречні,в якості приколу.
А,він задля приколу,вирішив публічно "пожартувати".
А шо,люди ******* приколи,ось навіть по приколу обрали собі найвеличнішого,який по приколу зробив кожного з нас президентом.
І шо,цьому можна,а професору-ні?
Нехай обох звільняють тоді.
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27.12.2024 19:03 Відповісти
Давно треба було вигнати, ще коли на медвечуківських телеканалах ніс проросійську маячню.
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27.12.2024 19:04 Відповісти
«Університетська спільнота» обурювалась також висловами Фаріон свого часу. Але, коли її вбили, обурення чомусь було не чути. Не чути й дотепер.
Цікаво, чи обурились українки, яких названо голодними?
Чи не дуже обурились?..
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27.12.2024 19:11 Відповісти
Не видно жіночих імен.
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27.12.2024 19:15 Відповісти
Микита Василенко в ефірі російського медіа заявив, що можливе введення європейських миротворчих сил на територію України "поліпшить демографічну ситуацію", і назвав українських жінок "голодними на секс"Джерело: https://censor.net/ua/n3527376
Думаєте, треба було написати Оксани та наташі?!
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27.12.2024 19:18 Відповісти
Вже висловились нижче,в якості коментів.
А як бути з тим,хто висловився,що
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку".
Мабуть,також звільнити?
На рівні з професором...
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27.12.2024 19:30 Відповісти
Микита, Микита... купив собі прохвесора, сидів собі бовдур на непоганій зарплаті, маразми різні ніс. Чого ти професор? Де твої наукові праці, індекс цитування? Просись до мертвечука... може підбере, як і все інше лайно підбирає.
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27.12.2024 19:13 Відповісти
Який індекс цитування? Які праці? Одним словом - прохфесор, як і янукович! За макітру і об землю таких. Це кому все потрібно!? Марнописцтво! Паперопсування! Ніхто цього не чита! Дармоїд!
Воно в руках лопати не тримало!
Може тепер хоч віника в руки візьме, та за все своє нікчемне життя корисне щось зробить для Українців, для України!
Таким треба індекса цитування на лобі викарбовувати!
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27.12.2024 19:43 Відповісти
Василенко просто збочинець...На жаль, пригрівся в спільноті, де цінують шляхетність! Добре, що звільнили, реакція керівництва навіть здивувала! Навряд його примуть десь в інших закладах освіти або в інших країнах...хіба що в росії...там багато такої мерзоти.
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27.12.2024 19:15 Відповісти
Корисні кадри не зникають. Завтра назначать міністром вищої освіти.
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27.12.2024 19:21 Відповісти
Все залежить від настрою ермака завтра.
Схоче-призначить міністром,схоче-призначить в посольство в Болгарії.
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27.12.2024 19:37 Відповісти
гниДА? Ткаі ДА!!
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27.12.2024 19:27 Відповісти
І все?! Лише звільнили?!
Він піде до іншого ВНЗ, й продовжуватиме ганьбити Українців.
А ось як би позбавили звання, ступеня, то точно б вже нікуди він не влаштувався.
Хіба, що двері в ТРЦ відкривати.
Ось вони - дармоїди професори! Кому вони потрібні?! Нероби!
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27.12.2024 19:37 Відповісти
Кстати профессор настоящий. И многие очень обязаны ему и многому научились от него. Речь о журналистах.
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27.12.2024 19:41 Відповісти
Тоді я більше не дивуюся, звідки таке море недорікуватих журналістів вигулькнуло.

Пошукав трохи, які ж книжки "настощій профєссор" написав. Результатів аж два «Война с готами. Жизнь Константина Германика» та «Война с готами. Смерть Константина Германика".

Academia.edu жодної професорової публікації не містить.

На Google Books - жодних слідів такого автора.
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27.12.2024 20:20 Відповісти
68 років, працює за контрактом, який діє до 1 січня 25 року. Які проблеми звільнити, не уклавши новий?
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27.12.2024 21:06 Відповісти
Зіпсувати репутацію. Принизити , як він принизив українців . Підвести підсумок його нікчемного життя. Лише подивіться на його морду. Пдр, однозначно. Це чмо потрібно позбавити громадянства України .
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28.12.2024 00:42 Відповісти
І ніхто не звернув увагу , що заява антиукраїнська !!! Він образив не тільки жінок , він образив українців і зробив це навмисно.
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27.12.2024 21:31 Відповісти
Валєра, иди нх
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28.12.2024 21:01 Відповісти
 
 