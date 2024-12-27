КНУ звільнив професора Василенка, який казав про "голодних" на секс українок

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалило рішення про розірвання контракту з викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву КНУ.

Зазначається, що підставою для звільнення стали системні порушення, зафіксовані у висновках кафедри, Вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та наказі ректора.

"Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди Університету", - йдеться у заяві.

Постійна комісія Вченої ради з питань етики надала детальні висновки щодо систематичних порушень Василенка. Основними порушеннями визнано: невідповідність поведінки нормам закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та закону "Про освіту".

Читайте також: Професор КНУ Василенко заявив, що "іноземні миротворці" в Україні зацікавлять "тисячі голодних" на секс українських жінок

Також у заяві йдеться, що Василенко згідно з висновками комісії, нехтував вимогами Етичного кодексу університетської спільноти, серед яких збереження наукової репутації, виховання студентів у дусі патріотизму, дотримання толерантності та моральних цінностей, і використовував свою належність до університету, завдаючи шкоди репутації закладу.

На підставі рекомендацій вченої ради ННІ журналістики та Постійної комісії Вченої ради з питань етики, ректор університету вже підписав наказ про дострокове розірвання контракту з професором Василенком. Контракт буде припинено 30 грудня 2024 року.

Читайте також: Вчена рада Інституту журналістики попросила ректора КНУ розірвати контракт з Василенком

Що передувало?

Нагадаємо, що професор Київського національного університету й журналіст Микита Василенко в ефірі російського медіа заявив, що можливе введення європейських миротворчих сил на територію України "поліпшить демографічну ситуацію", і назвав українських жінок "голодними на секс".

Згодом Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров заявив, що професор Інституту журналістики Микита Василенко може бути звільнений з посади через такі слова.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав слова професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка "неприпустимими".

Водночас сам скандальний професор заявив, що ситуація, яка склалася навколо його висловлювань, є "найбільш підготовленою провокацією".

Читайте також: Професора КНУ Василенка, який казав про "голодних" на секс українок, звільнять найближчими днями