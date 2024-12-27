Кабмін затвердив перелік посад військовослужбовців, які зобов’язані володіти англійською мовою

Кабінет Міністрів затвердив перелік посад військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які зобов’язані володіти англійською мовою.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Затверджено, відповідно до ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні", перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з-поміж військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Міністерстві оборони, розвідувальному органі Міністерства оборони та Збройних силах", - повідомив Мельничук.

Згідно з урядовим рішенням, такі вимоги стосуватимуться посад в Державній спеціальній службі транспорту, Управлінні державної охорони, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Держприкордонслужбі та Нацгвардії.

Передбачено, що зазначені положення, набирають чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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