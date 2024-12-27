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Новини Оборона
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Кабмін затвердив перелік посад військовослужбовців, які зобов’язані володіти англійською мовою

зсу

Кабінет Міністрів затвердив перелік посад військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які зобов’язані володіти англійською мовою.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Затверджено, відповідно до ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні", перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з-поміж військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Міністерстві оборони, розвідувальному органі Міністерства оборони та Збройних силах", - повідомив Мельничук.

Згідно з урядовим рішенням, такі вимоги стосуватимуться посад в Державній спеціальній службі транспорту, Управлінні державної охорони, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Держприкордонслужбі та Нацгвардії.

Передбачено, що зазначені положення, набирають чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Автор: 

Кабмін (14089) військовослужбовці (4749) англійська мова (75) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+8
Та вони українською не володіють яка може бути англійська! Хто з генералів напише диктант українською без помилок? Ніхто! Командуючі віддають накази російською та з матами! Ганьба, москалі іпані, кого ми з такими генералами переможемо?
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27.12.2024 20:10
+4
Ну коли самі ні нащо не придатні давай щось вигадаєм ,до чого англійська мова на фронті ?Замість того щоб розібратись про браковані ********** ,вигадують проблему де її не існує.
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27.12.2024 19:02
+4
наприклад Сирський навіть українську не опанував
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27.12.2024 20:03
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Всі на уроки ....
Фронт зачекає!
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27.12.2024 18:59 Відповісти
Та вони українською не володіють яка може бути англійська! Хто з генералів напише диктант українською без помилок? Ніхто! Командуючі віддають накази російською та з матами! Ганьба, москалі іпані, кого ми з такими генералами переможемо?
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27.12.2024 20:10 Відповісти
З характеристики: "Владєєт трємямі єзикамі: рускім (са словарьом), камандірскім і матєрним.
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27.12.2024 20:59 Відповісти
Особисто від генералів отримував накази? Повага!
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27.12.2024 21:10 Відповісти
Перекладачам би не завадило
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27.12.2024 19:01 Відповісти
проффесор василенко звільнений - може допомогти (кандидатський мінімум вимагає знання мови)
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27.12.2024 19:03 Відповісти
Теперка означені категорії вояків твердо знатимуть, що Ландон із зе кепітал оф Грейт Бритн та Іт із е тейбл!
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27.12.2024 19:01 Відповісти
і putin *****
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27.12.2024 19:08 Відповісти
А ще "сєнька, бери мяч".
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27.12.2024 21:33 Відповісти
Ну коли самі ні нащо не придатні давай щось вигадаєм ,до чого англійська мова на фронті ?Замість того щоб розібратись про браковані ********** ,вигадують проблему де її не існує.
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27.12.2024 19:02 Відповісти
Ви, спочатку, дочитайте статтю до кінця, а потім пишіть про неї свої коментарі, бо по-дурному вийшло...
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27.12.2024 20:24 Відповісти
В батальоне "Монако" у всех английские и американские дипломы..
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27.12.2024 19:07 Відповісти
Через чотири роки,-"або ішак,або..."
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27.12.2024 19:20 Відповісти
Никогда не понимал этой политики. Вы сначала военных воевать хорошо научите, а потом уже лингвистами делаете это выглядит как у лингвистов воруют ихние деньги то есть работу. Ещё это выглядит как будто одного хозяина меняют на другого
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27.12.2024 19:21 Відповісти
Не "как будто", а так і є А в Конституції досі гарантовано захист та розвиток російської мови. Та й таке...
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27.12.2024 19:30 Відповісти
Сирському б спочатку українську вивчити...
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27.12.2024 19:29 Відповісти
эти дебилы играют по Конституции ч леном
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27.12.2024 19:44 Відповісти
наприклад Сирський навіть українську не опанував
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27.12.2024 20:03 Відповісти
чому так мало схожих рішень. реформуйте далі - з горизонтом в 10-20-50 років після закінчення війни. Імітанти імітовані
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27.12.2024 20:06 Відповісти
Сьогодні якийсь дивний день. Броньовані попи і англомовні содолі.
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27.12.2024 20:44 Відповісти
У паші тепер буде броньований "мерседес".
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27.12.2024 21:35 Відповісти
броньований паша швидко назбирає на заставу, і на броньований мерс.
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27.12.2024 21:36 Відповісти
Кабинет Министров утвердил перечень должностей военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, которые обязаны владеть английским языком.
Согласно правительственному решению, такие требования будут касаться должностей в Государственной специальной службе транспорта, Управлении государственной охраны, СБУ, Службе внешней разведки, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Госпогранслужбе и Нацгвардии. Источник: https://censor.net/ru/n3527382
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Телепні. А яке відношення перелічені організми мають до військовослужбовців?
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27.12.2024 21:15 Відповісти
 
 