Кабмін затвердив перелік посад військовослужбовців, які зобов’язані володіти англійською мовою
Кабінет Міністрів затвердив перелік посад військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які зобов’язані володіти англійською мовою.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Затверджено, відповідно до ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні", перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з-поміж військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою, в Міністерстві оборони, розвідувальному органі Міністерства оборони та Збройних силах", - повідомив Мельничук.
Згідно з урядовим рішенням, такі вимоги стосуватимуться посад в Державній спеціальній службі транспорту, Управлінні державної охорони, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Держприкордонслужбі та Нацгвардії.
Передбачено, що зазначені положення, набирають чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
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Согласно правительственному решению, такие требования будут касаться должностей в Государственной специальной службе транспорта, Управлении государственной охраны, СБУ, Службе внешней разведки, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Госпогранслужбе и Нацгвардии. Источник: https://censor.net/ru/n3527382
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Телепні. А яке відношення перелічені організми мають до військовослужбовців?