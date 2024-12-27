Війська КНДР втратили 1000 солдатів за тиждень, деякі вчиняють суїцид, - Кірбі

Війська КНДР зазнають масових втрат у війні проти України на боці Росії. За минулий тиждень у Курській області РФ було вбито або поранено близько тисячі північнокорейських військових.

Про це заявив радник Білого Дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу, передає агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кірбі, війська КНДР наступають на українські позиції в Курській області, що спричиняє "суттєві втрати".

Представник Білого дому описав наступ північних корейців військ як "масовані піші атаки". Він зазначив, що Москва та Пхеньян вважають солдатів КНДР "витратним матеріалом".

"Очевидно, що російські та північнокорейські військові лідери ставляться до цих військ як до витратного матеріалу та віддають їм накази безуспішно атакувати українську оборону", - сказав Кірбі.

Також американський посадовець розповів, що є доповіді про те, що північнокорейські солдати вкорочують собі віку замість того, щоб здатися в полон українським військовим.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в Росії, зокрема безпілотники-камікадзе. КНДР продовжує підтримувати Москву у війні проти України

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