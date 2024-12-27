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Новини Війна
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Війська КНДР втратили 1000 солдатів за тиждень, деякі вчиняють суїцид, - Кірбі

Кірбі про втрати солдатів КНДР

Війська КНДР зазнають масових втрат у війні проти України на боці Росії. За минулий тиждень у Курській області РФ було вбито або поранено близько тисячі північнокорейських військових.

Про це заявив радник Білого Дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу, передає агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кірбі, війська КНДР наступають на українські позиції в Курській області, що спричиняє "суттєві втрати".

Представник Білого дому описав наступ північних корейців військ як "масовані піші атаки". Він зазначив, що Москва та Пхеньян вважають солдатів КНДР "витратним матеріалом".

"Очевидно, що російські та північнокорейські військові лідери ставляться до цих військ як до витратного матеріалу та віддають їм накази безуспішно атакувати українську оборону", - сказав Кірбі.

Також американський посадовець розповів, що є  доповіді про те, що північнокорейські солдати вкорочують собі віку замість того, щоб здатися в полон українським військовим.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в Росії, зокрема безпілотники-камікадзе. КНДР продовжує підтримувати Москву у війні проти України

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Автор: 

КНДР (1215) росія (65191) Кірбі Джон (526) Курськ (1109) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+12
Чем быстрее эти собакоеды самоликвидируются, тем меньше работы будет героическим

украинским воинам.
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27.12.2024 20:20
+10
Молодці хай собі роблять харакірі в поїзді з хабаровська та ще кацапів на станціях ріжуть.
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27.12.2024 20:22
+5
Вішайтеся, собакоїди. Це шляхетніший спосіб покінчити з муками на цьому світі, ніж бути подрібненим українським дроном і зажуваним собаками.
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27.12.2024 20:21
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Чем быстрее эти собакоеды самоликвидируются, тем меньше работы будет героическим

украинским воинам.
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27.12.2024 20:20 Відповісти
Потрібно залучати в підрозділи ЗСУ північнокорейських офіцерів щоб ті вели агітацію та переговори корейською мовою і щоб солдати КНДР масово здавались в полон без спротиву.
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27.12.2024 20:43 Відповісти
А де ти набереш "північнокорейських офіцерів"?
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27.12.2024 22:56 Відповісти
Захопимо в полон, купимо, переманимо. Корейці жебраки, їх можна масово переманювати на свою сторону і використовувати в пропаганді, показувати що ті хто потрапив в полон не буде вбитий чи замучений, буде нагодований і буде знаходиться в безпеці, а після війни зможе не повертатись в КНДР а поїде в якусь третю країну, або лишиться в Україні.
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28.12.2024 13:53 Відповісти
Тобі скільки років? У КНДР - "рафінований сталінський режим"... Там уже четвертому-п"ятому поколінню "в голові насрано"... Крім того - у них родичі, фактично, в "заложниках"... Думаєш, чого було так багато "вогненних таранів" у "сталінських соколів", під час ІІ Світової? Бо льотчик, який вистрибнув з парашутом, над територією ворога, автоматично зачислявся у " предатели Родины". І його сім"я отримувала клеймо "ЧСИР" (член семьи изменника Родины) та їхала в мордовські табори. В КНДР "Мордовія" не гірша...
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28.12.2024 14:11 Відповісти
Ви досі вірите в радянські казки? Кожна людина хоче жити і якщо їм донести інформацію що вони можуть зберегти життя і не повертатись до КНДР, дезертирство серед північнокорейських солдат буде масованим. Чекайте, вони ще будуть воювати на нашому боці проти росіян!
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28.12.2024 14:20 Відповісти
Багато хто в "радянські казки" вірить і зараз... Пр "світле майбутнє", про "ковбасу по 2,20. , про "рівні можливості для всіх... Сталінський СРСР (а КНДР - і зараз) управляється СТРАХОМ. Страхом всеохоплюючого терору... У мене бабка своєму синові (моєму батькові) лише перед своєю смертю (я вже був тоді курсантом військового училища), призналася, що його батько не помер від хвороби в 1940-му, а був репресований... Знамениті "25 лет без права переписки"...
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28.12.2024 15:07 Відповісти
Вішайтеся, собакоїди. Це шляхетніший спосіб покінчити з муками на цьому світі, ніж бути подрібненим українським дроном і зажуваним собаками.
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27.12.2024 20:21 Відповісти
Молодці хай собі роблять харакірі в поїзді з хабаровська та ще кацапів на станціях ріжуть.
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27.12.2024 20:22 Відповісти
Перед цим або після цього згвалтують, це ж по скрєпному.
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27.12.2024 20:23 Відповісти
Це в Японії харакірі.
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27.12.2024 20:35 Відповісти
Я знаю. Тоді хай буде Кімохірі.
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27.12.2024 20:59 Відповісти
Говорять хутін офіційно затребував свіжого мʼяса від країн СНД на бойню в Україні.
Тобто він продовжує розпалювати третю світову а Трамп хоче пожати йому КРІВАВУ ручонку
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27.12.2024 20:23 Відповісти
Країни СНД його ***** пошлють. Навіть бульба.
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27.12.2024 20:36 Відповісти
Ти зовсім розум втратила!? Може твій Фіцо пожимає криваву ручному!?
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27.12.2024 20:40 Відповісти
Звідки інфа ? дивиться
https://youtu.be/jBwV1ESCVqY?si=-CyxUj2nToRoE_Lx
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27.12.2024 20:45 Відповісти
І не тикайте мені, кацапе.
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27.12.2024 20:47 Відповісти
"Країнам СНД" якось "насрать"... Навіть члени ОДКБ "руками й ногами відхрещуються". Деякі навіть заявили про намір виходу з ОДКБ.
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27.12.2024 22:59 Відповісти
Маємо надію що ці усі інституції розваляться , а за ними і раша
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28.12.2024 00:59 Відповісти
А мені якось цих корейців шкода! Кацапів не шкода, а цих шкода! Не по своїй волі вони приперлись за тисячі кілометрів! Але вони вороги і знищувати їх все одно потрібно!
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27.12.2024 20:24 Відповісти
а мне нет, их деды позволили создать в своей стране гулаг. пусть внуки прочувствуют всю прелесть рабства
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27.12.2024 20:47 Відповісти
Твої діди теж "дозволили". Тебе теж зневажать?
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27.12.2024 23:00 Відповісти
Шкода ? Ці тварини дозволяють існувати даному злочинному режиму
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28.12.2024 21:15 Відповісти
Кірбі знає обставини краще ніж Україна? У нього там "супутник притули" чи супутник маска "висить"?
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27.12.2024 20:28 Відповісти
У Кірбі є доступ до даних розвідки.
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27.12.2024 20:38 Відповісти
ну так сказав би тоді Україні, що кндровці перейшли кордон із рашкою ще місяць назад....
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27.12.2024 20:41 Відповісти
Може вони прогнозували свої втрати за тиждень 2000 чоловік і рахують, що все йде краще, ніж сподівалися генерали. Ніхто за ними сумувати не буде
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27.12.2024 20:28 Відповісти
В ідеалі щоб ця зграя чучхе розповзлася по всьому фронту і мордору, тотально вирізаючи в пошуках їжі скрепоносців .
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27.12.2024 20:34 Відповісти
Після висловів Кірбі корейців будуть саджати на мотоцикли в коляску. Зауваження США кацапи сприймать і дуже швидко.
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27.12.2024 20:38 Відповісти
Зачем заниматься суицидом ? Надо одного жирного хомячка вальнуть , и жизнь изменится.
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27.12.2024 21:12 Відповісти
Годуйте ними собак. Для розваги.
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27.12.2024 21:57 Відповісти
Чому нам постійно підсовують різну ***** про КНДР? В нас іншого ворога нема?
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28.12.2024 10:40 Відповісти
 
 