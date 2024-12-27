Перший полонений військовий КНДР помер внаслідок поранень, - Yonhap

Перший північнокорейський військовий, якого вдалося взяти Силам оборони України в полон, помер наступного дня.

Про це пише Yonhap із посиланням на дані розвідки Південної Кореї, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, північнокорейський найманець РФ помер внаслідок зазнаних поранень.

27 грудня 2024 року розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські війська захопили пораненого північнокорейського солдата на Курському напрямку.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в Росії, зокрема безпілотники-камікадзе. КНДР продовжує підтримувати Москву у війні проти України.

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