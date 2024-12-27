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Новини Війна
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Перший полонений військовий КНДР помер внаслідок поранень, - Yonhap

Сили оборони вперше взяли в полон солдата КНДР

Перший північнокорейський військовий, якого вдалося взяти Силам оборони України в полон, помер наступного дня.

Про це пише Yonhap із посиланням на дані розвідки Південної Кореї, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, північнокорейський найманець РФ помер внаслідок зазнаних поранень.

27 грудня 2024 року розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські війська захопили пораненого північнокорейського солдата на Курському напрямку.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в Росії, зокрема безпілотники-камікадзе. КНДР продовжує підтримувати Москву у війні проти України.

Читайте: Війська КНДР продовжують зазнавати втрат, також їм бракує питної води: ГУР про ситуацію на Курщині

Автор: 

війна (1400) КНДР (1215) найманці рф (2053) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+18
з його вигляду воно скоріш з голоду здохло
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27.12.2024 11:05
+14
Та тож щясття - померти за чучхе....
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27.12.2024 11:01
+13
кабздон радо приймає у себе усіх північних корейців

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27.12.2024 11:05
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Та тож щясття - померти за чучхе....
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27.12.2024 11:01 Відповісти
за чужого чучхе не дуже
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27.12.2024 11:03 Відповісти
Чужий чучха називається - ху@ло. Не плутати з хомячком.
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27.12.2024 11:09 Відповісти
Обоє рябоє. "Сталін і Мао слушают нас..." (с) )))

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27.12.2024 11:43 Відповісти
Чужих чучхів не буває!

"Я Пхєньян пакінул, пашол ваєвать, шоб заводи і шахти на Бамбасє Ротенбергу атдать!"
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27.12.2024 11:09 Відповісти
Года пролетел он понял потом, каким вже он всетаки был м-даком.
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27.12.2024 12:38 Відповісти
Що зрозуміти "патом", треба як мінімум мати мізки. А там замість мозку - "чучхе".
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27.12.2024 13:09 Відповісти
Вони брати тому чучхе трохи відрізняєтся. Русняве смердюче чучхе від північнкосоокого чучхе.
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27.12.2024 11:10 Відповісти
зовсім не факт, що воно дуба врізало - може то просто операція прикриття
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27.12.2024 11:37 Відповісти
кабздон радо приймає у себе усіх північних корейців

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27.12.2024 11:05 Відповісти
непарядок!
в пекле должен біть СВОЙ півне-корейскій аналог кабздона!
накройняк кімченір спает
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27.12.2024 11:48 Відповісти
з його вигляду воно скоріш з голоду здохло
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27.12.2024 11:05 Відповісти
це спєцназ. Вони там всі сухощаві і жилаві.
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27.12.2024 11:09 Відповісти
можліво істощонній організм отімал шок від Украінского борщу і тварінка вмерла
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27.12.2024 11:10 Відповісти
корейцям не можно давати борщ, бо одразу буде анафілактичний шок. Треба щоб наше МО і ГШ дали відповідні інструкції для бійців.
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27.12.2024 11:15 Відповісти
наші за корейську дієту знають - люля видають системно та із дотриманням гастрономічних норм
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27.12.2024 11:28 Відповісти
корейів не можно бить. Це все одно якби служба відлову собак іх била після відлову.
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27.12.2024 11:32 Відповісти
та хто ж їх б'є? то вони самі за виробленою десятиріччями звичкою кидаться то на дерева, то на броню, а як є асфальт - то так його шарабанами луплять, шо аж страшно дивитися
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27.12.2024 11:35 Відповісти
а люля - то така особлива північнокорейська дієта, дуже помічна

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27.12.2024 11:37 Відповісти
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27.12.2024 11:17 Відповісти
Ти, просто, мало з тяжкопораненими контактував... Буває, дивишся на нього і бачиш: він уже МЕРТВИЙ - хоча ще й дихає, дивиться, і навіть розмовляє... На фото - саме такий...
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27.12.2024 12:24 Відповісти
фото взагалі викликає питання... чому у іншого персонажа на фото зетка на шапці? чи всі сліпі?
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27.12.2024 12:42 Відповісти
Ти ніколи не чув про використання "трофеїв"? Мій дід воював у складі ДРГ з 1941-го по 1943-й. Часто носив німецькі чоботи - дя того, щоб зберегти власні та (при виході за лінію фронту) - залишать "німецькі сліди... Так як він був радистом, то носив з собою німецький набір інструменотів радіотелефоніста (бо у наших не було нічого, крім саморобного ножика і мотка ізоляційної стрічки). Чому ССОшник, який ходить через лінію фронту, не може носить трофейну шапку - бо свою загубив? В бою шапка - під каскою...
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27.12.2024 13:08 Відповісти
У домовині кращий вигляд, він і так би помер
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27.12.2024 11:06 Відповісти
Здох ну и *** зним!!!!!
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27.12.2024 11:07 Відповісти
Та і пофіг. Взагалі, для тих північнокорейських довбограїв, яких їхній сонцесяний направив подихати в рашку напевно це єдиний шанс в житті позбавитись ошийника на шиї. Все що треба, так це перебити своїх чорвонопузих офіцерів з кацапами. Вийти на зв'язок із ЗСУ. Організовано та масово здатися в полон. І через якихось пару місяців бути вже в Південній Кореї, їсти собак та дивитися аніме.
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27.12.2024 11:10 Відповісти
Там все складніше. Їх сім'ї в заручниках і будуть вбиті, якщо крок вліво, вправо
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27.12.2024 11:18 Відповісти
Вони самі винні в цьому і заслужили на це
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28.12.2024 21:22 Відповісти
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27.12.2024 11:11 Відповісти
Хто на кому стояв?
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27.12.2024 11:21 Відповісти
Як я зрозуміла (з третього читання), норвежці відмовились брати рашистів на свій борт. Бо вже знають чеський досвід (пустив росіянина, що терпить лихо, а увійшли танки) чи український (спочатку росіянин ступить на борт, а потім рашка оголосить той борт "ісконно своєй тєрріторієй" и почне "защіщять права зоотєчєствєннікоф").
Хай краще далі у морі бовтаються: нема свинопеса - нема проблеми!
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27.12.2024 12:18 Відповісти
Не "фантазуй"... Є правила, ще з часів пізнього середньовіччя. Ці правила розвивалися і (зі змінами), діють до цих пір. Одне з них - обов"язок надання допомоги жертвам кораблетрощі... В даному випадку, у норвежців (можливо) не було можливості надать допомогу...
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27.12.2024 12:28 Відповісти
Я не фантазую, я сарказмую!
Та знаю я і про обов'язок надання допомоги жертвам кораблетрощі, і про, мабуть, відсутність можливості прийняття на борт. Але...
Пам'ятаєте отой вигук капітана грузинського судна на прохання російського (воєнного) корабля поділитися пальним: "Рускій ваєнний корабль, скористайся веслами!!!"?
Та не виключаю таку ж емоцію. На тлі реальності, зрозуміло.
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27.12.2024 13:16 Відповісти
Це різні ситуації... "Дрейф" при відсутності пального чи виході з ладу двигуна чи рульового управління - це не "утоплення судна"...
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27.12.2024 13:30 Відповісти
Як вірно сказав тут наступний співрозмовник, немає сенсу обговорювати гіпотетичні дії, про які ми чуємо тільки з одного джерела, якому вірити не можна від слова "взагалі".
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27.12.2024 14:05 Відповісти
Я з цим "наступним співрозмовником" перестав давно спілкуваться... Там у голові - суцільна "каша"...
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27.12.2024 14:20 Відповісти
Може бути. Але щодо достовірности того джерела, він таки має рацію...
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27.12.2024 21:45 Відповісти
А я що - погодився з "джерелом"? Я просто висловив ПРИПУЩЕННЯ та пояснив, за яких обставин це могло мати місце...
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27.12.2024 21:51 Відповісти
Цікаве поруч! Отакоє!

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28.12.2024 21:27 Відповісти
А я не дивуюся такій "логіці"... А вона в наступному: "МИ живемо в оточенні ворожих Росії країн... Росія постійно їм паскудить... А ми "живем від моря", воно нас годує... Росія напаскудить та втече. А нас - покине... І що нам тоді робить?"
Вони вже давно почали розуміть різницю між РОсією та Європою - бо живуть "на нейтральній смузі"...
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29.12.2024 03:28 Відповісти
Не ведитесь на простенький разводняк: вы начали обсуждать, событие достоверность которого сомнительна в принципе, про которое заявляет сторона, которой верить нельзя от слова "совсем". то есть Вы - повелись.
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27.12.2024 13:47 Відповісти
порятунок кацапам який тоне це збочене трактування Міжнародного права
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27.12.2024 15:16 Відповісти
Мабуть воно у полоні сало пережерло з голодухи та подохло, падло.
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27.12.2024 11:11 Відповісти
Помер, бо мабуть вже не такий і кореєць. Взагалі, якщо чесно то він застарий для спецури.
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27.12.2024 11:12 Відповісти
наглоевранье!!!
**************************** сказалі - і яім верю - 10 ТИЩ отборний ПІВН-спецназовцев на асвабажденіє курян паслал сонцелікій!!!
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27.12.2024 11:51 Відповісти
Нова марка собачого корму на курщині

"кім-гав"

.
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27.12.2024 15:18 Відповісти
ми поки що залишаємось без вєщдока для стурбованої міжнародної спільноти.
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27.12.2024 11:12 Відповісти
чому? можно йому струм в дупу вмікнуть шоб якось дйоргалось та і горазд,,,
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27.12.2024 11:19 Відповісти
наука вже давно довела, що оживлення методом Гальвані неможливе.
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27.12.2024 11:27 Відповісти
а шо трупи із висновком сме міжнародна спільнота вже не приймає?
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27.12.2024 12:13 Відповісти
судячи з триваючої геноидної війни - так, не приймає.
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27.12.2024 12:16 Відповісти
Було вареник дати... Хоча ні, недостойний. Най здихає.
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27.12.2024 11:15 Відповісти
Просто.. невзоэмопрозуміння.. мовний бар'єр. І цеглини не ті.. шоб об голову. Хай пишуть в ООН.. КРЕСТ.. Захищають.
Ми висловимо стурбованість.. (занепокоєння то коли пару десятків здохне.. бо ще рис подороща).
Славімо ЗСУ.
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27.12.2024 11:17 Відповісти
Здох сунь-сим та і юх з ним...
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27.12.2024 11:25 Відповісти
цікаво, а репатріація з якою країною буде відбуватись?? З засрахою чи з північною кореєю?
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27.12.2024 11:25 Відповісти
Може в них при собі є отрута, щоб не потрапити у полон. Такі умови для збереження життя рідних, що Кім взяв у заручники
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27.12.2024 11:25 Відповісти
Скоріш саме в цьому причина, чому хлопцям досі не вдається взяти в полон жодного Кіма. А цей кім просто не встиг прийняти отруту, а хлопці прогавили момент, коли він це зробив.
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27.12.2024 11:38 Відповісти
А-ах! Умер!.. Его пытали! Как же мы раньше не догадались?! Боже мой!..(с)
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27.12.2024 11:27 Відповісти
Як по мені, то на фото вже жмур у пакеті, а ось хто поряд із Z на шапці?
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27.12.2024 11:36 Відповісти
Розвідник
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27.12.2024 11:40 Відповісти
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27.12.2024 11:42 Відповісти
Не витримав лихоі долі - помер на чужині
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27.12.2024 11:43 Відповісти
він без собачатини не зміг
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27.12.2024 11:51 Відповісти
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27.12.2024 13:49 Відповісти
Мабуть клімат не підійшов...
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27.12.2024 14:25 Відповісти
собаке собачья смерть!
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27.12.2024 14:48 Відповісти
Ніколи не розумів азіатів які обжираючись на очах у голодних людей. Зрозуміло що у них там свій буддиський двіж під назвою "карма". У когось жерти і насолоджуватись хавчиком, а у когось голодувати і страждати. Буддисти вірять що якщо втручатися в чужу карму, тобто нагодувати голодного, то це погіршує власну карму. Але ... ну от як їм шматок в горло лізе?
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28.12.2024 09:00 Відповісти
 
 