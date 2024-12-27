Перший полонений військовий КНДР помер внаслідок поранень, - Yonhap
Перший північнокорейський військовий, якого вдалося взяти Силам оборони України в полон, помер наступного дня.
Про це пише Yonhap із посиланням на дані розвідки Південної Кореї, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, північнокорейський найманець РФ помер внаслідок зазнаних поранень.
27 грудня 2024 року розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські війська захопили пораненого північнокорейського солдата на Курському напрямку.
Раніше повідомлялось, що Північна Корея готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в Росії, зокрема безпілотники-камікадзе. КНДР продовжує підтримувати Москву у війні проти України.
Топ коментарі
+18 Андрюха71
показати весь коментар27.12.2024 11:05
+14 Ol Ol #584272
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+13 Wild MadDog
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"Я Пхєньян пакінул, пашол ваєвать, шоб заводи і шахти на Бамбасє Ротенбергу атдать!"
в пекле должен біть СВОЙ півне-корейскій аналог кабздона!
накройняк кімченір спает
Хай краще далі у морі бовтаються: нема свинопеса - нема проблеми!
Та знаю я і про обов'язок надання допомоги жертвам кораблетрощі, і про, мабуть, відсутність можливості прийняття на борт. Але...
Пам'ятаєте отой вигук капітана грузинського судна на прохання російського (воєнного) корабля поділитися пальним: "Рускій ваєнний корабль, скористайся веслами!!!"?
Та не виключаю таку ж емоцію. На тлі реальності, зрозуміло.
Вони вже давно почали розуміть різницю між РОсією та Європою - бо живуть "на нейтральній смузі"...
**************************** сказалі - і яім верю - 10 ТИЩ отборний ПІВН-спецназовцев на асвабажденіє курян паслал сонцелікій!!!
"кім-гав"
.
Ми висловимо стурбованість.. (занепокоєння то коли пару десятків здохне.. бо ще рис подороща).
Славімо ЗСУ.