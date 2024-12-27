Зеленський провів розмову із президентом Аргентини Мілеєм: обговорили розвиток економічної співпраці та початок міжурядових консультацій

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм аргентинським колегою Хав’єром Мілеєм.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Аргентині за важливі кроки на підтримку нашої країни впродовж першого року президентства Хав’єра Мілея, а саме участь в інавгураційному Саміті миру та приєднання до Коаліції за повернення українських дітей, міжнародної Кримської платформи та формату "Рамштайн".

У розмові з Мілеєм Зеленський наголосив, що Україна потребує збереження Контактної групи з питань оборони, а також спільних кроків Аргентини, США й усіх союзників, щоб послабити російського диктатора Володимира Путіна та завершити війну справедливим і тривалим миром.

Окрім цього, президент розповів аргентинському колезі про обстріл з боку РФ 20 грудня, унаслідок якого постраждали іноземні посольства, зокрема й аргентинське.

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Також лідери держав обговорили розвиток економічної співпраці, зокрема перезапуск Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та початок міжурядових консультацій.

Зеленський запросив президента Аргентини приїхати до України з візитом.

Своєю чергою Мілей запевнив, що Україна й надалі може розраховувати на повну підтримку Аргентини.

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