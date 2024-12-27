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Новини
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Зеленський провів розмову із президентом Аргентини Мілеєм: обговорили розвиток економічної співпраці та початок міжурядових консультацій

Зеленський поговорив із Мілеєм

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм аргентинським колегою Хав’єром Мілеєм.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Аргентині за важливі кроки на підтримку нашої країни впродовж першого року президентства Хав’єра Мілея, а саме участь в інавгураційному Саміті миру та приєднання до Коаліції за повернення українських дітей, міжнародної Кримської платформи та формату "Рамштайн".

У розмові з Мілеєм Зеленський наголосив, що Україна потребує збереження Контактної групи з питань оборони, а також спільних кроків Аргентини, США й усіх союзників, щоб послабити російського диктатора Володимира Путіна та завершити війну справедливим і тривалим миром.

Окрім цього, президент розповів аргентинському колезі про обстріл з боку РФ 20 грудня, унаслідок якого постраждали іноземні посольства, зокрема й аргентинське.

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Також лідери держав обговорили розвиток економічної співпраці, зокрема перезапуск Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та початок міжурядових консультацій.

Зеленський запросив президента Аргентини приїхати до України з візитом.

Своєю чергою Мілей запевнив, що Україна й надалі може розраховувати на повну підтримку Аргентини.

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Автор: 

Аргентина (131) Зеленський Володимир (23832) Мілей Хав’єр (13)


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Топ коментарі
+1
Вальодья обговорив прями поставки аргентинського борошна вишого гатунку для власних потреб за бюджетний кошт.
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27.12.2024 21:23
+1
Зеленський провів....
Зеленський подякував...
Зеленський .... 3.14зданув...
Зеленський....
І це ще вибори не розпочалися....
А що буде далі? Можна тільки уявити!!! (в страшному сні)
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27.12.2024 21:28
+1
Україні ще сто років рачки до сьогоденної Аргентини. Пройти через поствовкізм, хунти, латифундістів, популістів-пероністів-зеленістів, борги та дефолти. А через сто років прийти до розуміння що треба обрати свого Мілєя.
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27.12.2024 22:01
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Вальодья обговорив прями поставки аргентинського борошна вишого гатунку для власних потреб за бюджетний кошт.
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27.12.2024 21:23 Відповісти
обговорив шляхи виходу з кризи...там значна кількість вихідців...і вона зростає
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28.12.2024 07:33 Відповісти
Вальодья Бідоносець і є криза.
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28.12.2024 08:11 Відповісти
Зеленський провів....
Зеленський подякував...
Зеленський .... 3.14зданув...
Зеленський....
І це ще вибори не розпочалися....
А що буде далі? Можна тільки уявити!!! (в страшному сні)
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27.12.2024 21:28 Відповісти
Зеленський провів розмову з Мілеєм, розпитав про вигоди двійного громадянства в мутні часи.

Мілей, отримав громадянство за походженням, оскільки мав італійських дідуся і бабусю.
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27.12.2024 21:35 Відповісти
Україні ще сто років рачки до сьогоденної Аргентини. Пройти через поствовкізм, хунти, латифундістів, популістів-пероністів-зеленістів, борги та дефолти. А через сто років прийти до розуміння що треба обрати свого Мілєя.
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27.12.2024 22:01 Відповісти
вони разом могли б потопити оон
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27.12.2024 22:12 Відповісти
Зеленський зателефонував персональному ворогу? Сам? Мабуть, не розуміє, що якщо у Мілея вийде витягнути Аргентину із тамошнього совка, то буде політична смерть для усіх Зеленських, Порошенок та Ермаків. Для усіх, хто був, або зараз є при владі. Для усіх українських чиновників взагалі! Тому, що Мілей покаже шлях до процвітання держави і цей шлях передбачає ліквідацію існуючої владної системи разом із її носіями.
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27.12.2024 22:50 Відповісти
якщо вдасться...а нє, то нє..
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28.12.2024 07:29 Відповісти
Мілея можуть вбити або іншим шляхом відсторонити від влади. Це єдиний варік, чому в нього не вийде.
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28.12.2024 21:12 Відповісти
 
 