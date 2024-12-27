Як бійці 10 ОГШБр ліквідували 27 російських десантників з важкого українського коптера скидом протитанкової міни. ВIДЕО
Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" продовжують вражати своїми досягненнями на полі бою. Командир роти ударних дронів, Герой України Андрій Скібін, розповів про одну з найрезультативніших операцій українських операторів БпЛА.
Йдеться про легендарний удар у районі "9-ї труби", де з українського важкого коптера було скинуто протитанкову міну на скупчення ворога. Цей блискучий маневр завершився ліквідацією 27 російських десантників і штурмовиків, серед яких був і заступник командира штурмового батальйону окупантів — Олександр Козирєв.
Відповідне відео опубліковано у ютуб-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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