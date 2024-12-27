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Новини Війна
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Як бійці 10 ОГШБр ліквідували 27 російських десантників з важкого українського коптера скидом протитанкової міни. ВIДЕО

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" продовжують вражати своїми досягненнями на полі бою. Командир роти ударних дронів, Герой України Андрій Скібін, розповів про одну з найрезультативніших операцій українських операторів БпЛА.

Йдеться про легендарний удар у районі "9-ї труби", де з українського важкого коптера було скинуто протитанкову міну на скупчення ворога. Цей блискучий маневр завершився ліквідацією 27 російських десантників і штурмовиків, серед яких був і заступник командира штурмового батальйону окупантів — Олександр Козирєв.

Відповідне відео опубліковано у ютуб-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Невдала спроба російського військового збити український FPV-дрон ударом автомата в Донецькій області. ВIДЕО

Автор: 

війна (1400) інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3590) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Герой командир роти.... Давно ГЕРОЙ!
Нагорода знайшла його....
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27.12.2024 23:24 Відповісти
Дякую тобі, хлопче….
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28.12.2024 01:22 Відповісти
Щоб в тебе руки не боліли
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28.12.2024 07:44 Відповісти
Я не можу стриматися від побаченого. Є в нас такі герої, але чомусь про них розповідають мало і то такі як Бутусов, а шмарафони показують гундосного "героя" і його хуцпу.
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28.12.2024 08:12 Відповісти
Кожен день на марафоні розповідають про таких героїв, але ж визнай - ти його ніколи не дивився і тільки транслюєш галюники від кацаппровокаторів.
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04.01.2025 17:00 Відповісти
Результативний Герой. Хай Всевишній оберігає.
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28.12.2024 12:11 Відповісти
 
 