Для військових та їхніх рідних запустили інформаційну платформу "На зв’язку", - Генштаб

У п'ятницю, 27 грудня, Генеральний штаб ЗСУ презентував інформаційну платформу "На зв'язку". Вона призначена для військовослужбовців та їхніх рідних.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у Генштабі, платформа "На зв'язку" - це інформаційна система служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо.

Платформа була створена Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України та Центром масштабування технологічних рішень.

Передусім вона призначена для військовослужбовців, а також для сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону.

Наразі інформаційна система містить 9 розділів, зокрема:

Медичні послуги,

Юридична допомога,

Психологічна підтримка,

Робота та інші.

Також, на сайті є розділ вакансій, де розміщені позиції в підрозділах цивільно-військового співробітництва та служби супроводу.

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У Генштабі зазначили, що перевага під час комплектування цих посад надаватиметься кандидатам із числа військовослужбовців, звільнених з полону, осіб з інвалідністю, які виявили бажання продовжувати військову службу чи пройшли відповідну підготовку.

Окрім цього, платформа "На зв’язку" має інтерактивну карту знижок для військовослужбовців, на якій зазначені різноманітні заклади: від магазинів оптики до перукарень, що мають спеціальні акції, програми чи вигідні пропозиції для військових. Користувачі можуть залишити відгуки чи запропонувати нові заклади.

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