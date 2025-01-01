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Путін хоче завершити перемовини щодо війни в Україні до 9 травня, - Sky News

Путін хоче досягнути мирної угоди до 9 травня

У Кремлі сподіваються завершити перемовини щодо війни в Україні до 9 травня 2025 року.

Про це йдеться в матеріалі Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що нещодавно і Україна, і Росія заявили про готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди.

"Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територією, тоді як Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Це драматична зміна тону, спричинена обранням Дональда Трампа. Переговори та угода здаються неминучими. Яким би не був результат, Росія представить це як перемогу", - йдеться в повідомленні.

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За даними Sky News, Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначається 80-річчя перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною.

"Метою буде подвійне свято", - пише аналітик видання.

Але на цьому проблеми для Путіна не закінчаться. Оскільки економіка РФ зіткнеться зі стрімкою інфляцією, падінням рубля та низькою продуктивністю.

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Топ коментарі
+22
Володя Боневтік Потужний може поступитися тільки територією свого антимайданного "кварталу". Хоча це якась стаття, якогось не дуже відомого видання. Я добре пам'ятаю, як одне хрипласте і брехливе кричало на медвещдчуківсько-беніному телеканалі "1+1", що "вмер би, а Крим ворогу не віддав" і наріду 73% так сподобалася воєвничість чортирижди ухилянта від повісток, що бігли, падали, повзли на виборчі дільниці, щоб за нього поставити галочку, чи хрестик. Поставили? А воно до цього часу має в голові поступки нашими українськими землями, ніби воно тут цар.
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01.01.2025 15:32
+19
Угода буде так чи інакше, довели до цього і зелені потужники, і сцикливі союзники. Тепер ситуація така, що вмотивованих воювати людей поза межами ЗСУ не залишилось, та і в ЗСУ також за**балася велика кількість людей, які хочуть додому. Взагалі по правильному було б заключати угоду на сильних умовах десь ще в 22 після успішного Харкову і Херсону, і не йти в контрнаступи ніякі у 23, не маючи достатньо техніки і дозволів застосування. Тоді б зберегли і більше територій і людей, але що вже, після бою кулаками не махають.
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01.01.2025 15:44
+13
Картонний макет Київа зроблять, і його будуть 3 дні брати
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01.01.2025 16:00
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Так що, цього року на 9 травня вони вже картонний Рейхстаг будувати не будуть?
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01.01.2025 15:25 Відповісти
Напевне інформація від надійного джерела-гардона!
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01.01.2025 15:55 Відповісти
Це слова Айвора Беннетта, московского корреспондента СкайНьюз:
https://news.sky.com/story/trump-2-0-conflict-in-ukraine-to-end-and-china-challenging-global-world-order-what-can-we-expect-in-2025-13281810
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01.01.2025 18:59 Відповісти
Картонний макет Київа зроблять, і його будуть 3 дні брати
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01.01.2025 16:00 Відповісти
эта 80 летие Пабедабесия! гип-гип-ура!
круглая дата! круглая пабеда! все круглое! 100% всех пабедим!
24 часа Трампа заканчиваются ровно 9 мая 2025 года в 24.00 по масковскому времени!
Эта просто умрапамрачительно! как мы этого ждалі - напітся, забітся і проснуться в пабеде 2025 года!
гойда! гойда! гойда!
клянусь вам гордоном, если все так не будет - земля 9мая 2025 года таки налетить на земную ось.... аааа....
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01.01.2025 16:15 Відповісти
- В чому різниця між веденням війни кацапами і українцями?
- Українці ведення бойових дій підлаштовують до своїх збройних можливостей та погодних умов, а кацапи - до пам"ятних дат...
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01.01.2025 16:41 Відповісти
касапи давно живуть в паралельній реальности - де вони всі перемогли і росія наддержава
війна для них уже взагалі не важлива і не потрібна і навіть абсурдна - для чого воювати якщо всіх перемогли?
їм давно пора закритися від всього світу і гуляти кожен день победобесіє над вселенной аж до усрачки
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01.01.2025 18:02 Відповісти
Не вийде... Так можуть (і живуть), "чучхеїсти"... Кацапам властиве "мессіанство"... Щоб до їх думки прислуховувався весь світ...

Якоб Ульфельдт о московском люде (1578 г.): ...Всё, что они не говорили, они считают незыблемым и твердым и, более того, они при переговорах не позволяют возражать себе, не придерживаются никакого порядка, но говорят необдуманно обо всём сразу, бросаются то туда, то сюда, смотря по тому, что придёт им в голову, не удостаивают внимательно выслушать чужие слова, перебивают, действуют в своих интересах, рассматривают только то, что предлагают сами; а если предложат что-нибудь, что им не нравится, они говорят, что это вздор и не имеет никакого отношения к делу; они думают хорошо только о себе и остальных по сравнению с собой считают ничем... Кроме того, они хитры и изворотливы, упрямы, своевольны, враждебны, недружелюбны, порочны, чтобы не сказать бесстыдны, склоны ко всяким мерзостям. Они предпочитают использовать насилие, а не разум....
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01.01.2025 18:22 Відповісти
👏
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01.01.2025 16:15 Відповісти
картонний будуть, а фанерний вже ні, бо фанера за рік дуже подорожчала.
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01.01.2025 18:27 Відповісти
Слухають привітання Хутина
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01.01.2025 19:33 Відповісти
не виключено, що "зелений слуга рашиста" ,поздоровить куйла згодою на рашистську окупацію українських земель згідно "оманського договорняку" ,за котрі отримав від куйла "срібняки Юди"
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01.01.2025 15:30 Відповісти
Угода буде так чи інакше, довели до цього і зелені потужники, і сцикливі союзники. Тепер ситуація така, що вмотивованих воювати людей поза межами ЗСУ не залишилось, та і в ЗСУ також за**балася велика кількість людей, які хочуть додому. Взагалі по правильному було б заключати угоду на сильних умовах десь ще в 22 після успішного Харкову і Херсону, і не йти в контрнаступи ніякі у 23, не маючи достатньо техніки і дозволів застосування. Тоді б зберегли і більше територій і людей, але що вже, після бою кулаками не махають.
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01.01.2025 15:44 Відповісти
Цим коментом, ти не образив того, кому відповів, а лише себе виставив дурником, в якого з аргументів тільки лайка)
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01.01.2025 21:55 Відповісти
Володя Боневтік Потужний може поступитися тільки територією свого антимайданного "кварталу". Хоча це якась стаття, якогось не дуже відомого видання. Я добре пам'ятаю, як одне хрипласте і брехливе кричало на медвещдчуківсько-беніному телеканалі "1+1", що "вмер би, а Крим ворогу не віддав" і наріду 73% так сподобалася воєвничість чортирижди ухилянта від повісток, що бігли, падали, повзли на виборчі дільниці, щоб за нього поставити галочку, чи хрестик. Поставили? А воно до цього часу має в голові поступки нашими українськими землями, ніби воно тут цар.
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01.01.2025 15:32 Відповісти
Воно тут цар. Всі державні структури знищено, вся влада в руках єрмака, в тому числі ЗСУ очолює послушний генералітет. Що ти зробиш? Грізне стукання копитами по клавіатурі не допоможе
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01.01.2025 15:41 Відповісти
Куля та ласковіє слова мають зробити своє діло.
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01.01.2025 15:53 Відповісти
які проблеми - най здохне до тієї "пам'ятної" дати...
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01.01.2025 15:32 Відповісти
А що там Трамп каже. Йому ще півроку війни ***** не потрібні.
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01.01.2025 15:33 Відповісти
Не забуваймо, що то писав "московський кореспондент".
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01.01.2025 15:33 Відповісти
Нуу, якщо найвеличнійший "прискориться", то встигне на парад у москву
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01.01.2025 15:34 Відповісти
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01.01.2025 17:25 Відповісти
Ще той що зберігається у морозильній камері, чи інший?
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01.01.2025 15:38 Відповісти
В цього фашиського виродка мета одна завоювання України ,є два шляхи зупинки війни це виснаження рашиські фінансові і воєні реурси коли на росії буде настабільність і заворушення ,або коли здохни ця рашиська кровожерлива потвора і прийде той хто захоче покращати економіку росії.
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01.01.2025 15:44 Відповісти
Вимкніть телевізор...
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01.01.2025 21:57 Відповісти
Такі припущення свідчать,що бойові зіткнення триватимуть що найменше ще півроку.Негайно треба значна та інтенсивна допомог у озброєнні заподом,особливо демократичними країнами.
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01.01.2025 15:45 Відповісти
Про які компроміси може бути мова якщо *уйло в своїх ультиматимумах нічого не змінив, а кацапська орда продавлює фронт..
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01.01.2025 15:46 Відповісти
Ай справді, почекаємо ще трохи, коли їм ті переговори зовсім будуть не потрібні, бо Україна вже буде на колінах.
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01.01.2025 21:58 Відповісти
дивно що при нинішній владі суцільних помилок і прорахунків ще є істоти шо надіються на якусь перемогу, якщо вдастся заморозити війну на поточних лініях при сьогоднішніх зелених бездарях це великий успіх.
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01.01.2025 15:46 Відповісти
Экстренный визит к Трампу оказался бесаолезным...
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01.01.2025 15:48 Відповісти
Які в біса перемовини, якщо вони навіть не почалися?
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01.01.2025 15:48 Відповісти
- Мы начали войну, чтобы не было войны

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01.01.2025 15:52 Відповісти
"Все до сих пор актуально.
Крыса пока не сдохла,
Война третий год реальна,
Воздуха нет для вздоха,
Выдохнуть невозможно
Всё, чем забиты лёгкие,
Новости все тревожны,
Кровью полны потоки их.
Кутаться не пытайся
В пледики неучастия
Просто себе признайся,
Что пожеланья счастья,
Сколько бы ни звучали,
Как "оливье" будут пошлы,
Вы ведь его желали
В прошлом и позапрошлом?
...Ёлочку украшает
Всё, что у нас украдено.
Крыса праздник справлет.
На вилке -- грибочек ядерный"
Андрей Орлов (Орлуша).
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01.01.2025 18:42 Відповісти
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01.01.2025 16:00 Відповісти
Гнида
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01.01.2025 16:00 Відповісти
Поэтому надо затянуть вопрос до после 9 мая, более того, на 9 мая атаковать беспилотниками Красную Площадь
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01.01.2025 16:01 Відповісти
І тоді Україна відразу переможе.
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01.01.2025 16:17 Відповісти
Повна маячня без навіть спроб видати її за реальність.
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01.01.2025 16:08 Відповісти
Але ж як смачно деяким заходить! расиянскій каріспандент врать не можит.
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02.01.2025 04:32 Відповісти
Аби шось
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01.01.2025 16:12 Відповісти
Путін хоче "на.б.ти" Світ до 9 травня.
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01.01.2025 16:26 Відповісти
Тільки треба вже починати називати речі своїми іменами - ***** хоче щоб Україна погодилась на капітуляцію до 9 травня. Любий "мирний" договір з *****м мало того що не буде вартий паперу на якому він буде написаний а і означатиме капітуляцію України після якої від неї ще щось залишиться але це вже буде не Україна на жаль!
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01.01.2025 16:31 Відповісти
Ви я отой Гордон, призначаєте якісь дати, а народ же ж вам вірить. Шо він там хоче той Гітлер? Нічого він не хоче. Головне його бажання знищити Україну та українців.
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01.01.2025 16:32 Відповісти
Ну знищити українців - це теж обман. Йому треба українці як ресурс для відбудови імперії.
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01.01.2025 16:52 Відповісти
якась фігня, росія хоче як мінімум крім Донецької і Луганської обл, повністю Запорізьку і Херсонську області, вони це відкрито говорять і не приховують. Тобто їм потрібне правобережжя, щоб далі стартувати з вигідних позицій. Ще кгбшну шоблу не зламали, нащо розповідати людям казки, війна ще мінімум на 2 роки, то в найкращому варіанті, хіба що нам пощастить і путін здохне раніше
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01.01.2025 16:37 Відповісти
там таких путінів до біса
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01.01.2025 18:03 Відповісти
Козляра плешива, в Україні, як Перемогу над німецьким нацизмом, так і Перемогу над кацапським рашизмом святкуватимуть не 9, а 8 травня. Так що 150 сантиметрове ***@о, скориктуй свій висер.
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01.01.2025 16:47 Відповісти
Жодних підписів під жодними документами - тільки вивід військ з території України. Після підписання мінських угод бойові дії не припинялися і загинуло стільки ж військових, скільки до їх підписання. Але світ вже вимагав, щоб сторони дотримувалися угод про припинення вогню на лінії розмежування. Жодних ліній розмежування. Путін здохне - кацапи розбіжуться.
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01.01.2025 16:51 Відповісти
Є інша інформація на дану тему (із повідомлення обізнаного джерела):
@ "По моей информации российское командование получило приказ до 31 мая 2025 года захватить следующие города: Покровск, Мирноград, Торецк, Часов Яр и Северск.
Прекращение огня ожидается во второй половине 2025 года, однако переговорные процессы начнутся в первой половине."
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01.01.2025 16:54 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територією"
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01.01.2025 17:37 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територією??

вперше чую
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01.01.2025 18:08 Відповісти
Якась газетка щось там написала, а диванні війська тут як тут, давай обговорювати, сваритися кидати лайном в один одного. А їм того і треба.
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01.01.2025 18:22 Відповісти
ну не знаю. У нас як раз на дєвятамая заплановані удари по парадам.
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01.01.2025 18:23 Відповісти
Це вам путін сказав? А Зеленський про поступки територіями коли говорив? А,може,до1квітня? Чи до 1 травня?
Ще одні чергові мольфари.
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01.01.2025 19:15 Відповісти
"Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територією"

PS: Зробили всіх разом. Що скажете ЗЕдебіли?
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01.01.2025 19:56 Відповісти
Як ці ванги вже заіпали. Ніхто нічого не знає, тільки дати переставляють коли попередня не спрацювала.
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01.01.2025 22:45 Відповісти
Х У Й Л О Е Б А Н О Е!
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02.01.2025 02:01 Відповісти
Богдан Русінко і вся гопкомпашка цензор.нет не видавайте бажане за дійсність. І для початку хоча б прочитайте цю статтю дебіли
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02.01.2025 11:20 Відповісти
 
 