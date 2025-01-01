Путін хоче завершити перемовини щодо війни в Україні до 9 травня, - Sky News
У Кремлі сподіваються завершити перемовини щодо війни в Україні до 9 травня 2025 року.
Про це йдеться в матеріалі Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що нещодавно і Україна, і Росія заявили про готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди.
"Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територією, тоді як Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Це драматична зміна тону, спричинена обранням Дональда Трампа. Переговори та угода здаються неминучими. Яким би не був результат, Росія представить це як перемогу", - йдеться в повідомленні.
За даними Sky News, Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначається 80-річчя перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною.
"Метою буде подвійне свято", - пише аналітик видання.
Але на цьому проблеми для Путіна не закінчаться. Оскільки економіка РФ зіткнеться зі стрімкою інфляцією, падінням рубля та низькою продуктивністю.
Будь ласка, зачекайте...
https://news.sky.com/story/trump-2-0-conflict-in-ukraine-to-end-and-china-challenging-global-world-order-what-can-we-expect-in-2025-13281810
круглая дата! круглая пабеда! все круглое! 100% всех пабедим!
24 часа Трампа заканчиваются ровно 9 мая 2025 года в 24.00 по масковскому времени!
Эта просто умрапамрачительно! как мы этого ждалі - напітся, забітся і проснуться в пабеде 2025 года!
гойда! гойда! гойда!
клянусь вам гордоном, если все так не будет - земля 9мая 2025 года таки налетить на земную ось.... аааа....
- Українці ведення бойових дій підлаштовують до своїх збройних можливостей та погодних умов, а кацапи - до пам"ятних дат...
війна для них уже взагалі не важлива і не потрібна і навіть абсурдна - для чого воювати якщо всіх перемогли?
їм давно пора закритися від всього світу і гуляти кожен день победобесіє над вселенной аж до усрачки
Якоб Ульфельдт о московском люде (1578 г.): ...Всё, что они не говорили, они считают незыблемым и твердым и, более того, они при переговорах не позволяют возражать себе, не придерживаются никакого порядка, но говорят необдуманно обо всём сразу, бросаются то туда, то сюда, смотря по тому, что придёт им в голову, не удостаивают внимательно выслушать чужие слова, перебивают, действуют в своих интересах, рассматривают только то, что предлагают сами; а если предложат что-нибудь, что им не нравится, они говорят, что это вздор и не имеет никакого отношения к делу; они думают хорошо только о себе и остальных по сравнению с собой считают ничем... Кроме того, они хитры и изворотливы, упрямы, своевольны, враждебны, недружелюбны, порочны, чтобы не сказать бесстыдны, склоны ко всяким мерзостям. Они предпочитают использовать насилие, а не разум....
Крыса пока не сдохла,
Война третий год реальна,
Воздуха нет для вздоха,
Выдохнуть невозможно
Всё, чем забиты лёгкие,
Новости все тревожны,
Кровью полны потоки их.
Кутаться не пытайся
В пледики неучастия
Просто себе признайся,
Что пожеланья счастья,
Сколько бы ни звучали,
Как "оливье" будут пошлы,
Вы ведь его желали
В прошлом и позапрошлом?
...Ёлочку украшает
Всё, что у нас украдено.
Крыса праздник справлет.
На вилке -- грибочек ядерный"
Андрей Орлов (Орлуша).
@ "По моей информации российское командование получило приказ до 31 мая 2025 года захватить следующие города: Покровск, Мирноград, Торецк, Часов Яр и Северск.
Прекращение огня ожидается во второй половине 2025 года, однако переговорные процессы начнутся в первой половине."
вперше чую
Ще одні чергові мольфари.
PS: Зробили всіх разом. Що скажете ЗЕдебіли?