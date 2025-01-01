На Покровському та Курахівському напрямку запеклі бої. На Курщині наші воїни відбили 31 атаку, - Генштаб

Від початку доби, 1 січня 2025 року, на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Разом з тим, як зазначається, окупанти та далі зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині.

Удари по території України

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села нашої держави. Сьогодні постраждали населені пункти, серед яких Тимоновичі, Янжулівка, Карповичі, Залізний Міст, Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Сумської області.

Також читайте: За добу на фронті 191 боєзіткнення. Найбільше на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби проводить три спроби просунутися до наших позицій в районах Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, агресор також збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакує поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак окупантів в районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. На даний час триває бій.

"Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. Сімнадцять разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки та Нововасилівки. Наразі тривають ще сім боєзіткнень.

Запеклі бої відбулись на Курахівському напрямку. Поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового протягом дня відбулося 11 бойових зіткнень, три ворожі атаки тривають", - додають у Генштабі.

Також читайте: Бої за Покровськ не припиняються, окупанти намагаються оточити місто, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку агресор 12 разів атакував позиції наших захисників в районі Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі Новоандріївки, противник успіху не мав.

Сьогодні на Придніпровському напрямку українські захисники успішно відбили одну спробу противника потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Харківському, Гуляйпільському, Сіверському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

Читайте: РФ із димовими гранатами під покровом туману атакувала в Часовому Яру та Торецьку, - ОСУВ "Хортиця"

Обстановка на Курщині

На Курщині українські захисники відбили 31 атаку загарбників, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням семи ракет та одинадцяти керованих бомб, та здійснив 198 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.