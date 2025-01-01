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побиття (893) омбудсмен (468) військовослужбовці (4598) Решетилова Ольга (47)

Розгляд і реагування на скарги, - Решетилова про свої основні завдання на посаді військового омбудсмена

Ольга Решетилова

Про це розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Найголовнішим інструментом військового омбудсмена буде розгляд і реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування. Можливо, три чи п'ять днів", - сказала Решетилова.

Вона розповіла, що буквально вчора отримала звернення про побиття військового в одному з підрозділів.

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"Це ті випадки, коли треба дуже швидко реагувати та включати ВСП, правоохоронців, вище командування. Задача омбудсмена та його офісу буде в тому, щоб реагувати на це швидко, не відкладати звернення, бо бувають випадки, коли військовому загрожує небезпека", - зазначила омбудсмен.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський призначив Решетилову військовою омбудсменкою.

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Термін розгляду і реагування на скарги військових "три чи п'ять днів" - про це розповіла Решетилова в ефірі телемарафону, там же де розповідалося про травневи шашлики, мільярд дерев, мільйони дронів ї травневу каву у 23 році в Криму.
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01.01.2025 17:53 Відповісти
Навіть Карась не оцінив, а він дуже ******** марафон і потужні рішення
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01.01.2025 17:58 Відповісти
У нас уже скільки чиновників і омбудсменів,що далі кабінетів не вистачатиме,але толку,як завжди,ноль
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01.01.2025 18:25 Відповісти
Якою ж багатою не кадрові резерви є вулиця червоних ліхтарів!
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01.01.2025 18:45 Відповісти
У 2014 році стала співзасновницею одного з найбільших фондів підтримки української армії «Повернись живим», в якому відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами антитерористичної операції на сході України.
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Принаймні тут видно що за профілем працювала ще 10 років тому
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02.01.2025 05:00 Відповісти
 
 