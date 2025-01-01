Розгляд і реагування на скарги, - Решетилова про свої основні завдання на посаді військового омбудсмена

Про це розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Найголовнішим інструментом військового омбудсмена буде розгляд і реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування. Можливо, три чи п'ять днів", - сказала Решетилова.

Вона розповіла, що буквально вчора отримала звернення про побиття військового в одному з підрозділів.

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"Це ті випадки, коли треба дуже швидко реагувати та включати ВСП, правоохоронців, вище командування. Задача омбудсмена та його офісу буде в тому, щоб реагувати на це швидко, не відкладати звернення, бо бувають випадки, коли військовому загрожує небезпека", - зазначила омбудсмен.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський призначив Решетилову військовою омбудсменкою.