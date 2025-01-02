Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 1 січня російські війська атакують Україну ударними БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
Загроза застосування ворожих БпЛА існує для Харківської області.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на півдні Харківщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі, заході та центрі Сумщини, курс - південно-західний.
- Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення станом на 20:28
- БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.
Оновлення станом на 22:56
- БпЛА на заході Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на в центрі Кіровоградщини, курс - північний;
- БпЛА на півдні Одещини (район н.п. Затока) - західний/північно-західний.
- Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Оновлення станом на 23:32
- БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - північний;
- БпЛА в центрі і на північному сході Одещини, курс - північний;
- БпЛА на північному сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА в центрі Сумщини, курс - південно-західний.
- Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину з Курщини, курс - південно-західний.
- Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
- Нові ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
Оновлення станом на 00:25
- БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА в на півночі, в центрі та півдні Сумщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний.
Оновлення станом на 00:55
- БпЛА на сході і півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
- БпЛА в центрі та півдні Сумщини, курс - південно-східний;
- БпЛА в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-західний;
- БпЛА на північному сході Херсонщини, курс - північно-західний.
Топ коментарі
+7 володимир омельянов
показати весь коментар01.01.2025 19:08
+5 Амандрапапупа
показати весь коментар01.01.2025 21:13
+4 Тонка червона лінія
показати весь коментар01.01.2025 19:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Я хочу пити біль моцквохрюків 🐷
https://www.youtube.com/watch?v=MHkCEGk-ho0 3000 цілей ВЙО за ГРУДЕНЬ 2024, звіт 414 ОПУБАС Птахи Мадяра. ДОНБАС.