Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 1 січня російські війська атакують Україну ударними БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Загроза застосування ворожих БпЛА існує для Харківської області.

Оновлення щодо руху БпЛА

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півдні Харківщини, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі, заході та центрі Сумщини, курс - південно-західний.

Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення станом на 20:28

БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - північно-західний;

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.

Оновлення станом на 22:56

БпЛА на заході Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на в центрі Кіровоградщини, курс - північний;

БпЛА на півдні Одещини (район н.п. Затока) - західний/північно-західний.

Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

Оновлення станом на 23:32

БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - північний;

БпЛА в центрі і на північному сході Одещини, курс - північний;

БпЛА на північному сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА в центрі Сумщини, курс - південно-західний.

Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину з Курщини, курс - південно-західний.

Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

Нові ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Оновлення станом на 00:25

БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА в на півночі, в центрі та півдні Сумщини, курс - південно-західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний.

Оновлення станом на 00:55

БпЛА на сході і півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний;

БпЛА в центрі та півдні Сумщини, курс - південно-східний;

БпЛА в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;

БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-західний;

БпЛА на північному сході Херсонщини, курс - північно-західний.

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