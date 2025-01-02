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Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 1 січня російські війська атакують Україну ударними БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Загроза застосування ворожих БпЛА існує для Харківської області.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півдні Харківщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі, заході та центрі Сумщини, курс - південно-західний.
  • Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення станом на 20:28

  • БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.

Оновлення станом на 22:56

  • БпЛА на заході Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на в центрі Кіровоградщини, курс - північний;
  • БпЛА на півдні Одещини (район н.п. Затока) - західний/північно-західний.
  • Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

Оновлення станом на 23:32

  • БпЛА на заході Кіровоградщини, курс - північний;
  • БпЛА в центрі і на північному сході Одещини, курс - північний;
  • БпЛА на північному сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в центрі Сумщини, курс - південно-західний.
  • Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину з Курщини, курс - південно-західний.
  • Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
  • Нові ворожі ударні БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Оновлення станом на 00:25

  • БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА в на півночі, в центрі та півдні Сумщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини, курс - західний/південно-західний.

Оновлення станом на 00:55

  • БпЛА на сході і півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА в центрі та півдні Сумщини, курс - південно-східний;
  • БпЛА в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі та півдні Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході Черкащини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на північному сході Херсонщини, курс - північно-західний.

Читайте: "Шахеди" обійшли ППО та майже влучили в Офіс Президента. Це наслідок системних проблем, - Безугла. ФОТО

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Топ коментарі
+7
Сподіваюсь буде відповідь по варварській росії.
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01.01.2025 19:08
+5
В кацапів є ще страшніша зброя, це
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01.01.2025 21:13
+4
Рашисти в траурі:

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01.01.2025 19:46
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Сподіваюсь буде відповідь по варварській росії.
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01.01.2025 19:08 Відповісти
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01.01.2025 23:16 Відповісти
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02.01.2025 06:03 Відповісти
Та,вони там,шо,показилися??! Їм же та ЗСУ Дімка Гордон наказав 30.12.припинити активну фазу війни!!!
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01.01.2025 19:14 Відповісти
Не трогай Діму. Він рАзкаяЛся, та АбІзнІл чого він робив тАкой прАгноС. ВсЙО Шло к тАму. Но кацапня знову пЄрЄіграла і самалЙОт вЄрнувся із Вашингтона на мААЦкву.
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01.01.2025 21:10 Відповісти
Україна у відповідь на моцкву запустила що?
Я хочу пити біль моцквохрюків 🐷
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01.01.2025 19:28 Відповісти
Рашисти в траурі:

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01.01.2025 19:46 Відповісти
Море їм мазутом 😊
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01.01.2025 19:48 Відповісти
Вєчьново помьота!
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01.01.2025 20:25 Відповісти
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01.01.2025 23:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LRrRXNjhzhM

https://www.youtube.com/watch?v=MHkCEGk-ho0 3000 цілей ВЙО за ГРУДЕНЬ 2024, звіт 414 ОПУБАС Птахи Мадяра. ДОНБАС.
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01.01.2025 20:06 Відповісти
Московія не чутлива до військових втрат, лише до мирних. Ічкерія це розуміла.
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01.01.2025 20:32 Відповісти
З Новим роком, столичним...
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01.01.2025 22:06 Відповісти
Там какая хрень летает, видел уже видео с Сумской области и Днепропетровской с "шахедами/герберами", которые украшены гирляндами...
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01.01.2025 21:01 Відповісти
В кацапів є ще страшніша зброя, це
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01.01.2025 21:13 Відповісти
Кончена алкачка заХІРОВА із рф
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01.01.2025 21:55 Відповісти
Якщо розгорнути весь коментар, то під цим фото є вираз самої махи
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01.01.2025 21:57 Відповісти
Плять.
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01.01.2025 23:31 Відповісти
Нахіба таке на ніч викладати? Добре, що в Сполучених Штатах ще день, до сну ще попустить.
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02.01.2025 01:05 Відповісти
👍
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02.01.2025 07:44 Відповісти
В результате утренней атаки БпЛА на Киев погибла семья ученых
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02.01.2025 02:59 Відповісти
 
 