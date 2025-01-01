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Зеленський (22448) Польща (8262) членство в ЄС (1164)

Зеленський про головування Польщі в Раді ЄС: Сподіваємося на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу із початком головування в Раді ЄС та висловив впевненість, що польське головування зробить Європу міцнішою.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку - усіх народів Європи, а також безпеки - і нашої, в Україні, і кожної європейської нації.

"Сьогоднішній ранок після атаки російських ударних дронів знову вказує на ключові пріоритети. Оборонний потенціал Європи потребує постійного посилення. Тільки завдяки силі реально примусити Росію до миру. Наша взаємодія на континенті й інтеграційні процеси потребують більшої оперативності в реалізації рішень. Сподіваємося на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС. А соціальне життя європейських народів потребує більшого відчуття справедливості, і завдяки раціональній політиці Європа здатна це забезпечити", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща хоче прискорити вступ України до ЄС під час головування у Євросоюзі, - посол Лукасевич

У середу, 1 січня 2025 року, Польща офіційно взяла почала головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме шість місяців - до 30 червня.

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Ішак і в новому році сподівається, що все зробить хтось, а воно лиш пропіариться.
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01.01.2025 19:05
+11
Не вигадані історії, про які неможливо мовчати

Андрій Д`єрмак опублікував зворушливий подарунок - дівчинка зі Львівської області надіслала йому браслет та листівку

Те, що рандомна дівчинка у Львівській області має адресу Д`єрмака, а у нас з вами немає - це ще добре

Але ви уявіть, як маленька дівчинка відправляє милий подарунок… кому? Взагалі, скільки дітей можуть ось так відповісти хто взагалі такий Андрій Д`єрмак?

- Доню, кому б ти хотіла відправити подарунок? Українським захисникам? Чи може бути президенту?

- Ні, матусю, дядькові Андрію Д`єрмаку! Тому, що скрізь із Земленським ходить!

Лютий кринж
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01.01.2025 19:09
+8
Так він крім того, щоб ******* і то невпопад, більше, ні на що не здатний.
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01.01.2025 19:24
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Ішак і в новому році сподівається, що все зробить хтось, а воно лиш пропіариться.
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01.01.2025 19:05 Відповісти
допоможи хоть ти щось зробить, тут вас багато ждунів, як він.
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01.01.2025 21:07 Відповісти
Не вигадані історії, про які неможливо мовчати

Андрій Д`єрмак опублікував зворушливий подарунок - дівчинка зі Львівської області надіслала йому браслет та листівку

Те, що рандомна дівчинка у Львівській області має адресу Д`єрмака, а у нас з вами немає - це ще добре

Але ви уявіть, як маленька дівчинка відправляє милий подарунок… кому? Взагалі, скільки дітей можуть ось так відповісти хто взагалі такий Андрій Д`єрмак?

- Доню, кому б ти хотіла відправити подарунок? Українським захисникам? Чи може бути президенту?

- Ні, матусю, дядькові Андрію Д`єрмаку! Тому, що скрізь із Земленським ходить!

Лютий кринж
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01.01.2025 19:09 Відповісти
Це правда?
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01.01.2025 19:13 Відповісти
То безумна, нетовчена мар'янка.
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01.01.2025 19:30 Відповісти
Перевірив - правда. Дуже дешево, ще і іграшки на фото подарував нам всім. Яким же треба бути довбнем, щоб під таким підписатися!
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01.01.2025 19:18 Відповісти
Ці правлячі совкодрочери що на росії, що в Україні однакові. Невдовзі побачимо на г+г репортаж " Ходоки у Зеленського" і "Єрмак несе колодку на суботнику".
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01.01.2025 19:29 Відповісти
Скоро усі українські діти будуть писати зворушливі листи Зеленському та Єрмаку.
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01.01.2025 19:48 Відповісти
Та "дівчинка" мабуть як мінімум - майор ГРУ, тому адресу свого шпійона має
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02.01.2025 09:18 Відповісти
Надєждой юношей пітают.
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01.01.2025 19:11 Відповісти
гнида хітрозроблена ,МАРОДЕРИТИ з підручними 5-6 менеджерами , перестав , награбовані мільярди повернув ?
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01.01.2025 19:14 Відповісти
Коли воно зе-рояліст вже стулить свою пельку і почне займатися військом, замість трендіти.
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01.01.2025 19:19 Відповісти
Так він крім того, щоб ******* і то невпопад, більше, ні на що не здатний.
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01.01.2025 19:24 Відповісти
із "зезрадниками" при владі ,Україна гарантовано вступить в рашистське лайно,або вони одягнуть на шию Неньки -України "рашистське ярмо"
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01.01.2025 19:19 Відповісти
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01.01.2025 19:20 Відповісти
Хай би вдавилися. Обидва.
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01.01.2025 19:30 Відповісти
Є така приставка КАРТИНА ТВ - там включені усі канали усіх післярадянських країн . Й раптом ... що я бачу канал ГОРДОН !!! ну тобто, кнали ПРЯМИЙ , Еспресо, 5-ий... так , ЮТУБ канали - але вони позиціонуются як ТБ канали. Й кого ми бачимо на каналі ГОРДОН ( друга ЛЮСІ - не забуваймо) - Шейтельмана, Шустера , мабуть невдовзі буде ПРитула та Люся... Шарманка Кремля на рашистовиборців запрацювала?
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01.01.2025 20:27 Відповісти
Усі діячи ЄС чекають коли українські корупціонери увіллються в дружну сім'ю Європи.
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01.01.2025 19:44 Відповісти
головувати буде Вікторія Спартц
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01.01.2025 19:50 Відповісти
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"

Перша етнічна українка в американському парламенті не голосуватиме за допомогу для України.
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01.01.2025 22:11 Відповісти
Сподівайся дурень. Результат буде такий самий, як від проекту перемоги, намальованого єрмаком і Ко та анонсованим у Раді гундосом, під бурхливі оплески зеленої масовки, де першим пунктом цього плану було запрошення до НАТО.
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01.01.2025 20:09 Відповісти
Із зеленою владою нам і не ЄС і НАТО не ''світять''
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01.01.2025 20:33 Відповісти
Згинь непотріб... Вже шлях тафляє від твого поносу щодня... Гори мразь у пеклі разом з своїми ,,слугами"... Амінь...
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01.01.2025 20:40 Відповісти
Хрін тобі на всю гундсіну! Таких ЗЕ халамідніков та здодіяк в нормальноє общєство не запрошують.
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02.01.2025 07:28 Відповісти
 
 