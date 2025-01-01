Зеленський про головування Польщі в Раді ЄС: Сподіваємося на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу із початком головування в Раді ЄС та висловив впевненість, що польське головування зробить Європу міцнішою.
Про це Зеленський написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку - усіх народів Європи, а також безпеки - і нашої, в Україні, і кожної європейської нації.
"Сьогоднішній ранок після атаки російських ударних дронів знову вказує на ключові пріоритети. Оборонний потенціал Європи потребує постійного посилення. Тільки завдяки силі реально примусити Росію до миру. Наша взаємодія на континенті й інтеграційні процеси потребують більшої оперативності в реалізації рішень. Сподіваємося на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС. А соціальне життя європейських народів потребує більшого відчуття справедливості, і завдяки раціональній політиці Європа здатна це забезпечити", - заявив Зеленський.
У середу, 1 січня 2025 року, Польща офіційно взяла почала головування в Раді Європейського Союзу, яке триватиме шість місяців - до 30 червня.
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