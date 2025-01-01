Зеленський про головування Канади в G7: Україна сподівається на справедливий мир завдяки спільній силі
Сьогодні, 1 січня 2025 року, розпочалося головування Канади в G7. Україна розраховує на плідну співпрацю.
Про це повідомив у соцмережі Х президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"І ми всі дуже сподіваємось на цей рік - на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного й справедливого миру. Канада підтримує Україну в битві за незалежність від початку повномасштабного вторгнення, і ми вдячні за всю надану допомогу та співпрацю з усіма партнерами в "Групі семи"", - зауважив він.
За словами Зеленського, упродовж минулих років спільної роботи Україна та партнери довели, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя захищенішим.
"Розраховуємо на такі ж результати в новому році. Разом маємо зробити так, щоб Москва не отримала жодної вигоди від цієї війни", - резюмує глава держави.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Канада розпочала річне головування у G7. Нагадаємо, Зеленський під час головування Польщі в Раді ЄС розраховує на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС.
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