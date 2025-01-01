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Зеленський про головування Канади в G7: Україна сподівається на справедливий мир завдяки спільній силі

Володимир Зеленський

Сьогодні, 1 січня 2025 року, розпочалося головування Канади в G7. Україна розраховує на плідну співпрацю. 

Про це повідомив у соцмережі Х президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"І ми всі дуже сподіваємось на цей рік - на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного й справедливого миру. Канада підтримує Україну в битві за незалежність від початку повномасштабного вторгнення, і ми вдячні за всю надану допомогу та співпрацю з усіма партнерами в "Групі семи"", - зауважив він.

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За словами Зеленського, упродовж минулих років спільної роботи Україна та партнери довели, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя захищенішим.

"Розраховуємо на такі ж результати в новому році. Разом маємо зробити так, щоб Москва не отримала жодної вигоди від цієї війни", - резюмує глава держави.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Канада розпочала річне головування у G7. Нагадаємо, Зеленський під час головування Польщі в Раді ЄС розраховує на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС.

Автор: 
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Топ коментарі
+13
І,що ми віримо просраченому жиду,який продає Украіну.
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01.01.2025 23:38
+12
З шашликами якось не склалося, думаю, зі "справедливим миром" буде те саме...
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01.01.2025 23:25
+10
Вже дійсно нудить і вивертає від щоденного помою непереможного ,,боневтіка"...... Як ти вже мразь остогид для всіх........ Зрозумій це нарешті падло..... Зрозумій і зникни з наших очей, як роса на Сонці!!! Дай нарешті світу попри всі твої спроби це зупинити, знищити зло!!! А ти з своїми ********** ,,слугами" горіть у пеклі.... Аминь....
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01.01.2025 23:55
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Набір слів - шо було - бачили а шо буде побачимо
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01.01.2025 23:05 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територією
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01.01.2025 23:31 Відповісти
Це він заявляв ще і під час перемовин в Омані та Стамбулі.
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02.01.2025 09:53 Відповісти
Новорічне побажання
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01.01.2025 23:08 Відповісти
Забагато у вас питань до конферансьє,
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01.01.2025 23:30 Відповісти
З шашликами якось не склалося, думаю, зі "справедливим миром" буде те саме...
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01.01.2025 23:25 Відповісти
В Канаде правительственный кризис! Им не до Зели!
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01.01.2025 23:26 Відповісти
Спараведливий мир по зеленскому - це шоб ніхто не заважав справедливому миру по Стамбульски - це повна капітуляція виборців-українів зеленского у 22 році, котрий підписав, грузинська обізянка, від імені презедента України. Ну жилиб зараз мирно, як вони планували, - а так ще смерть та знищення. А трамп порахує всі грорші що вкрав український нарід у лиці свого вибору у 19 році. Будете щей, окрім ху..ла, сплачувати і трампу. Лохи - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M
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01.01.2025 23:27 Відповісти
Зеля перейшов на мережу "Х" - поближче до маска - шоу?
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01.01.2025 23:32 Відповісти
ну то там це й почитає

Новий голова КМВА Тимур Ткаченко є кумом голови НАБУ Семена Кривоноса та екс бізнес-партнером Олексія Кулеби по ТОВ Аспер Естейт. Ткаченко орендував квартиру в дружини Кривоноса, а Кривонос орендував в дружини Ткаченка Ауді q5. Ткаченко, Кривонос і Кулеба є призначенцями Єрмака

https://x.com/RudijLis/status/1874500119376306282/photo/1



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02.01.2025 03:06 Відповісти
І,що ми віримо просраченому жиду,який продає Украіну.
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01.01.2025 23:38 Відповісти
Вже дійсно нудить і вивертає від щоденного помою непереможного ,,боневтіка"...... Як ти вже мразь остогид для всіх........ Зрозумій це нарешті падло..... Зрозумій і зникни з наших очей, як роса на Сонці!!! Дай нарешті світу попри всі твої спроби це зупинити, знищити зло!!! А ти з своїми ********** ,,слугами" горіть у пеклі.... Аминь....
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01.01.2025 23:55 Відповісти
Хто йому пише тексти? Таке відчуття, що це говорить якийсь іншопланетянин, який натягнув шкіру гундоса. Це ж зовсім не людська мова!
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02.01.2025 00:19 Відповісти
"Основну роботу з написання промов для президента проводить Литвин. Саме він є автором більшої частини виступів Зеленського перед зарубіжною публікою. Про цю роль Литвина писали навіть закордонні видання, зокрема британська The Guardian.

Цей колишній журналіст відмовився зараз спілкуватися з НВ, пославшись на «комунікаційні складнощі у ОП». Однак раніше він пояснював, що Зеленський бере активну участь у розробці своїх промов, - зазвичай, пропонує ключові тези і багато вигадує сам. " - і він не один....
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02.01.2025 00:45 Відповісти
Дуже шкода, що я почав вивчати українську вчасно вашої нещастя на вашій землі.
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02.01.2025 02:03 Відповісти
С БОГОМ!
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02.01.2025 02:21 Відповісти
Невже цього нелигітимного сусліка хтось ще слухає? Щось воно там сказало, чи щось воно там вимагає.... ЦЕ вапще вже вже повний п"здець♧♧♧♧♧♧♧♧
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02.01.2025 02:23 Відповісти
Тільки після надання доказів вбиства Татаровим бодай одного «чеченця».
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02.01.2025 03:44 Відповісти
Остання надія !
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02.01.2025 05:22 Відповісти
Лапшу вішав цілий рік про план перемоги завхоз його возив по морям океанам ,тепер лапша про справедливий ммп ,,держе усіх за лохів
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02.01.2025 06:19 Відповісти
Цей ZE дурко ,завчив фразу "справедливий мир: та пхає її де треба та де не зовсім.І взагалі,а що означає ця фраза? Кордони 91 року? Кордони 2023року?Чи може кордони часів Київської Русі???
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02.01.2025 07:07 Відповісти
Що значить -"справедливий мир"? І "сподівається"?
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02.01.2025 07:34 Відповісти
Поки ЗЕлупа красиво бреше про сильну силу, в реалі відбувається лютий ППЦ. Цікава розгорнута стаття Юри Бутусова про 155 бригаду. Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо 155-ї бригади, озброєної у Франції та кинутої під Покровськ непідготовленою, із 1700 СЗЧ https://novynarnia.com/2024/12/31/spravzhnya-istoriya-anny-kyyivskoyi-dbr-porushylo-spravu-shhodo-155-yi-brygady-***********-u-francziyi-ta-kynutoyi-pid-pokrovsk-nepidgotovlenoyu-iz-1700-szch/
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02.01.2025 08:18 Відповісти
Мудило,где план?
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02.01.2025 09:13 Відповісти
Ідіот.
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02.01.2025 09:35 Відповісти
 
 