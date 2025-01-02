В ООН розкритикували релігійну політику України: нібито не довели законність заборони УПЦ МП

ООН критикує Україну за нібито відсутність "достатнього обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини від 31 грудня.

У відповіді йдеться про те, що влада України запровадила "невідповідні обмеження на свободу сповідувати свою релігію або переконання": відсутність "достатнього обґрунтування" розпуску релігійних організацій.

"Ліквідація релігійної організації є серйозним обмеженням, яке впливає на можливість людей сповідувати свою релігію або переконання спільно з іншими і ставить під загрозу життєздатність громади в цілому.

Для такого заходу потрібна наявність дуже вагомих підстав. Україна не продемонструвала необхідність і пропорційність цього заходу", - йдеться в доповіді ООН.

Доповідь вказує, що ухвалений Радою і підписаний Зеленським закон дозволяє ліквідовувати релігійні громади на невизначених підставах, які "не дають чіткого уявлення про те, що вимагає закон" і призводять до того, що вся релігійна громада несе відповідальність за дії окремих осіб.

"Надмірно широке і неоднозначне формулювання може поставити під загрозу право на свободу вираження думок", - йдеться в документі.

Крім того, на думку ООН, закон запроваджує відбирання цінностей у церкви Московського патріархату ще до того, як вона зможе оскаржити рішення суду про їх ліквідацію.

"Оскільки держава володіє історичними церковними будівлями по всій Україні та здає їх в оренду, це може призвести до того, що релігійні організації позбудуться доступу до цих приміщень", - йдеться в доповіді.

В ООН дійшли висновку, що спостерігалися випадки, коли церковні будівлі закривалися і ставали недоступними для громади після анулювання договорів оренди.

До доповіді увійшов скандал із захопленням храму УПЦ МП у Черкасах, який стався в жовтні. Вказується, що постраждали парафіяни церкви, а поліцейські "не змогли розділити прихильників різних громад".

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

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