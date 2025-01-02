УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12306 відвідувачів онлайн
Новини
16 072 122
ООН (3273) УПЦ МП (1198)

В ООН розкритикували релігійну політику України: нібито не довели законність заборони УПЦ МП

церква

ООН критикує Україну за нібито відсутність "достатнього обґрунтування" розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини від 31 грудня.

У відповіді йдеться про те, що влада України запровадила "невідповідні обмеження на свободу сповідувати свою релігію або переконання": відсутність "достатнього обґрунтування" розпуску релігійних організацій.

"Ліквідація релігійної організації є серйозним обмеженням, яке впливає на можливість людей сповідувати свою релігію або переконання спільно з іншими і ставить під загрозу життєздатність громади в цілому.

Для такого заходу потрібна наявність дуже вагомих підстав. Україна не продемонструвала необхідність і пропорційність цього заходу", - йдеться в доповіді ООН.

Доповідь вказує, що ухвалений Радою і підписаний Зеленським закон дозволяє ліквідовувати релігійні громади на невизначених підставах, які "не дають чіткого уявлення про те, що вимагає закон" і призводять до того, що вся релігійна громада несе відповідальність за дії окремих осіб.

"Надмірно широке і неоднозначне формулювання може поставити під загрозу право на свободу вираження думок", - йдеться в документі.

Крім того, на думку ООН, закон запроваджує відбирання цінностей у церкви Московського патріархату ще до того, як вона зможе оскаржити рішення суду про їх ліквідацію.

"Оскільки держава володіє історичними церковними будівлями по всій Україні та здає їх в оренду, це може призвести до того, що релігійні організації позбудуться доступу до цих приміщень", - йдеться в доповіді.

В ООН дійшли висновку, що спостерігалися випадки, коли церковні будівлі закривалися і ставали недоступними для громади після анулювання договорів оренди.

До доповіді увійшов скандал із захопленням храму УПЦ МП у Черкасах, який стався в жовтні. Вказується, що постраждали парафіяни церкви, а поліцейські "не змогли розділити прихильників різних громад".

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Просував наративи Кремля під час богослужінь: Митрополиту Ізюмської УПЦ МП Єлисею заочно повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+106
ООН може ідти накуй.
Разозм з фсбшними попами московськеого пархату.
Та різом зі своєю критикою.
показати весь коментар
02.01.2025 08:04
+70
Сподіваюся, що колись цей мерзенний клоповнік буде все ж таки розігнаний, бо там прогнило геть усе
показати весь коментар
02.01.2025 08:06
+65
ООН "с нізкай соціальной отвЄтствєнностью" отрималО черговий "ру-бльОвий грошовий перевод"..
показати весь коментар
02.01.2025 08:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
може встановити вже стандарт по знаку "*****"
показати весь коментар
02.01.2025 12:58 Відповісти
на державному рівні!!!
показати весь коментар
02.01.2025 18:23 Відповісти
Московский патриархат не имеет томоса, а решение о его церковной автокефалии не было принято на Вселенском Соборе. Самозванцам в Украине не место!
показати весь коментар
02.01.2025 13:03 Відповісти
Оон - пнх!!!!
показати весь коментар
02.01.2025 13:06 Відповісти
Політики які породжують сатану управляють церквами що призводить до ненависті та війн між народами ітп....
показати весь коментар
02.01.2025 13:15 Відповісти
Надзвичайно стурбовані заявою оони. Уважно із занепокоєнням стежимо за розвитком ситуації в ооні.
показати весь коментар
02.01.2025 13:46 Відповісти
ООН - продажные ******** ("кремлевскава патриархата")
показати весь коментар
02.01.2025 13:56 Відповісти
совсем ахренели!
показати весь коментар
02.01.2025 14:06 Відповісти
ООН хибно інформували, що УПЦ МП - це нібито церква. Можливо, результати розгляду були б іншими, якби делегати усвідомили, що насправді ця організація - розгалужена шпигунсько-диверсійна мережа, яка немає нічого спільного зі справжнім християнством.
показати весь коментар
02.01.2025 14:54 Відповісти
а не нравится кому поцелует пусть в корму.
показати весь коментар
02.01.2025 15:02 Відповісти
А в расєї все спокійненько, ні в члму вона бідолашна, не винна не винна в тому що на окупованій українській землі захоплює церкви та передає їх москалям, що примуссово паспорта нав'язує, що прлсто відбирає власніть і саме право жити на своїй землі тим, хто не взяв красний молоткпстий с куркою пасс... що страчкє полонених, знущається з них і з усіх на окупованих територіях.. угу..Женевська конвенція та статут ООН тут типа ні до чого, танкам візи не потрібні. Поикро все це, дуже прикро справедлівість, мир та споеіц можуть лише ВСУ для країни здобути. Сдава ВСУ, кожному хто боронить країну від людожера.
показати весь коментар
02.01.2025 15:42 Відповісти
Будемо відверті - на ООН можна класти великий "болт". Ця організація повний нуль. Скоріше навіть злочинна.
показати весь коментар
02.01.2025 16:20 Відповісти
Занесли бабло, з кремля, цим занепокоєним ****** 🤬🤦
показати весь коментар
02.01.2025 17:32 Відповісти
А ООНу відомо, що моськовський пархат - нелігітимний. )))
показати весь коментар
02.01.2025 17:35 Відповісти
Бачите, які проблеми турбують оон? Абсолютно поїхавша організація, Ліга націй №2
показати весь коментар
02.01.2025 17:45 Відповісти
оон давно стала ************* подстилкой,и её главарь приезжал к ***** и чуть ли не руки у него целовал.хорошо бы если Украина,Израиль и другие демократические страны вышли с этого рассадника терроризма и лицемерия и прекратили платить сотни миллионов долларов гутерришу и его банде!
показати весь коментар
02.01.2025 18:29 Відповісти
Раніше за мене їх ніхто на йух послав?
показати весь коментар
02.01.2025 19:07 Відповісти
ООН пішов ***** за своїм російськимкораблем...
показати весь коментар
02.01.2025 19:28 Відповісти
А як щодо захоплення Лаври московськими попами у 90-ті роки, коли москалям допомагав Омон?
показати весь коментар
02.01.2025 19:45 Відповісти
Вже б давно закрили мп рпц і забули про цей сатанат фсб. А тепер зелений бордель посилатиметься на думку борделя ООН, під відсмоктування ескортниці Антоніни Гутерреш в кремлівського сутенера.
показати весь коментар
03.01.2025 00:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 