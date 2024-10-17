Бійка між прихильниками ПЦУ та УПЦ МП у соборі в Черкасах: Розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж
Поліція Черкаської області розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства після того, як зчинилася бійка між прихильниками ПЦУ та вірянами РПЦ біля Свято-Михайлівського кафедрального собору у Черкасах.
Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці розповіли, що група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кілька громадян зазнали тілесних ушкоджень.
Після цього поліцейські негайно прибули на місце та опитали учасників конфлікту. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства - ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Максимальне можливе покарання - від 2 до 5 років ув’язнення. Слідчі дії тривають. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Що передувало?
Уранці 17 жовтня прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату зчинилася бійка.
Це сталося після повідомлення про те, що храм перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.
Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан повідомив у коментарі "Суспільному", що перехід громади відбувся ще 12 червня.
Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.
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ТОМОС? ЗАКОН ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ?
Начальник ГУНП Черкащини, Олег Гудима, судячи з сьогоднішньої бездіяльності, - агент фсб.
Гудима - ти не офіцер, ти ганьба.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072626552427&__cft__[0]=AZXP1V70l5KpehPkWsIgyATH-gzwMn1FgwamMXRE5t_pXMtSZXXL1_6v5qTd4kEHxRr9KK5r3WZ3_7tSM_9XgWGSIp1EAWetzSHo2gmkQxwAdixr8sd9e4h_8kLbSjMil8VTJT9U2UWxIFiKIGZraZR3LjaEFx_NT1Z8nI1F_ZtYYg&__tn__=R-R Дмитро Кухарчук
Сьогодні у Черкасах прихильники Московського патріархату взяли штурмом - застосували перцевий газ і проламали ворота - Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України, який цього дня перейшов до ПЦУ. В самісінькому храмі спалахнула бійка. Люди кидаються предметами, застосовують палиці та намагаються чи то пожбурити лавки, чи звести з них барикади під дверима…
Боротьба Росії за душі і думки українців не на мить не зупиняється. Одинадцятий рік війна, третій рік її найагресивніша фаза, але багато пересічних продовжує підтримувати РПЦ - УПЦ КП. І якби тільки підтримувати - коїти злочини, щоб за будь яку ціну залишити це гніздо ФСБ в Україні. Де славетна українська СБУ? Де не менш славетна Національна поліція України? Де взагалі увесь славетний український силовий блок? Бог з тим Томосом, але невже і щодо закону про заборону РПЦ в Україні не чули?
Яке там провадження чи в нас і досі РПЦ не заборонили?!
Ой забув, їм же дали ще "100 дней" по волі зелених.
І ось результат "наліцо"
Потужні патріоти, котрі мають час, змогу і здоров"я ганяти московських попів, як правило мають і посвідки про те, що на фронт їм нізя, бо там снайпер. Іх можна сміливо викреслити.
Прихильники руского міра за патріотів воювати не підуть з очевидних ідеологічних причин. В кращому разі втечуть в сзч, у гіршому - перебіжать на ту сторону, в найгіршому - засядуть при якомусь штабі діловодом діловодства і будуть роками коригувати ракетні удари по ЗСУ.
так що НА ФРОНТ НА ФРОНТ - хлопці із них там патриотів ********
Где в храм впустили сатану
Румяы и плечисты
Поклоны бьют чекисты
Кур-р-рва...
ЦЕ боротьба РПЦ ФСБ за Україну, гундяївці продовжують свою справу
Якщо до єврея в синагогу увірвуться ці чорти вони будуть вбиті не те що побиті.
тому не толеруйте думайте
Розкажи мені, як можна сміливо загнати на болото хмару сарани?
@bihusinfo
Ранок з чергової попайки від упц (мп.)
Прихожани московської церкви в Черкасах зламали ворота й ввірвалися на територію Свято-Михайлівського храму.
Вранці його громада перейшла до ПЦУ.
Місцеві видання пишуть, що прихильники московської церкви застосовують сльозогінний газ і вогнегасники проти громадян.
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Якщо міністр МВС Клименко і ручний генпрокурор ОПи КостІН не упакують цих злочинців в СІЗО, вони такі ж покидьки, як і гундяївська нечисть.
Коли відбувається вже захоплення будівлі і майна, втручання когось, крім правоохоронців, - така ж стаття ККУ. А СБУ парламентарі досі не дали якихось повноважень для оперативного розв'язання таких ситуацій, навіть коли ворожі агенти вже відверто нахабніють на нашій землі.
Реакція більшості українців - "та п**дити їх треба, вигнати копняками під жирні попівські сраки, бо почуваються геть безкарними!". І не скажеш, що люди не праві.
А по факту цього всього можна (і треба) було уникнути просто вчасним прийняттям ВР рішення про заборону РПЦвУ і про надання відповідних повноважень українським спецслужбам і правоохоронним органам конкретно щодо представників ворожої структури.
вільно пересуваються і порушують закон?
яке впровадження, стріляйте
Зам. министра обороны РФ рассказал, что в новом мемориальном комплексе в Алабино, где построен Главный храм ВС России, хранятся РЕЛИКВИИ:
КОСТЮМ И ФУРАЖКА ГИТЛЕРА.
Стаття 161 - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.
Частина 3: Якщо злочин вчинений групою осіб, або призвів до тяжких наслідків, покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Російська православна церква відіграє одну з ключових ролей у масовій депортації та розселенні українців.
https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo
https://www.currenttime.tv/a/rpts-v-amsterdame-zayavila-o-razryve/31751784.html
"МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.
А в случае моспархата это два в одном.
Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", - говорится в сообщении.
https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html
Через два місяці щурі того фацета з'їли...
Придивіться до тих "вірян УПЦ МП" - всі як на підбір здорові мордовороти, справжні штурмовики. І хтось ще думає, що Моспатріархат - це церква, а не російський спецпідрозділ