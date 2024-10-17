Бійка між прихильниками ПЦУ та УПЦ МП у соборі в Черкасах: Розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Черкаської області розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства після того, як зчинилася бійка між прихильниками ПЦУ та вірянами РПЦ біля Свято-Михайлівського кафедрального собору у Черкасах.

Про це повідомили у пресслужбі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці розповіли, що група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кілька громадян зазнали тілесних ушкоджень.

Після цього поліцейські негайно прибули на місце та опитали учасників конфлікту. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства - ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Максимальне можливе покарання - від 2 до 5 років ув’язнення. Слідчі дії тривають. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.







Що передувало?

Уранці 17 жовтня прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату зчинилася бійка.

Це сталося після повідомлення про те, що храм перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.

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Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан повідомив у коментарі "Суспільному", що перехід громади відбувся ще 12 червня.

Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.