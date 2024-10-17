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Драка между сторонниками ПЦУ и УПЦ МП в соборе в Черкассах: Начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту хулиганства после того, как произошла драка между сторонниками ПЦУ и верующими РПЦ возле Свято-Михайловского кафедрального собора в Черкассах.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители рассказали, что группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего несколько граждан получили телесные повреждения.

После этого полицейские немедленно прибыли на место и опросили участников конфликта. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черкассах сторонники РПЦ захватили Свято-Михайловский собор: Полиция документирует обстоятельства конфликта

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства - ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное возможное наказание - от 2 до 5 лет заключения. Следственные действия продолжаются. Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Через події у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах поліція відкрила справу
Через події у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах поліція відкрила справу
Через події у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах поліція відкрила справу

Что предшествовало?

Утром 17 октября сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Между сторонниками Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата произошла драка.

Это произошло после сообщения о том, что храм перешел из УПЦ МП в ПЦУ.

Читайте также: 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн сообщил в комментарии "Суспільному", что переход uhjvflы состоялся еще 12 июня.

Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.

Автор: 

Нацполиция (16552) РПЦ (747) УПЦ МП (1565) Черкассы (853) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+35
Собор звільнений від москворотих? Чи їх "опитують"? 300тис. заброньованих трутнів роблять ніщо.
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17.10.2024 12:17
+30
А де начальник поліції, де шмаркля з ОВА, чому безлад такий, скільки можна глумитись над українцями!
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17.10.2024 12:19
+27
Розпочато кримінальне провадження, - поліція.

Яке там провадження чи в нас і досі РПЦ не заборонили?!

Ой забув, їм же дали ще "100 дней" по волі зелених.

І ось результат "наліцо"
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17.10.2024 12:19
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Правила форума Совет форумчан
Собор звільнений від москворотих? Чи їх "опитують"? 300тис. заброньованих трутнів роблять ніщо.
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17.10.2024 12:17 Ответить
Воні самі віряни мрсковітів . Так працювала пропаганда 30 років
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17.10.2024 12:20 Ответить
Вже вигнали москалів з церкви.
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17.10.2024 12:25 Ответить
Ще б на парашу їх кинули,підарів.
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17.10.2024 12:28 Ответить
Як що це точно, то це добра звiстка...🤗
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17.10.2024 18:14 Ответить
Це про яке "государство" йде мова?!😠
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17.10.2024 18:16 Ответить
Да. Будут креститься на территории,которая ранее называлась "РФ". Говорить какие-то слова. Отрицать факт что обитали в свинарнике. Но истины не изменишь . Территория которую сейчас обзывают "расея" будет аннигилирована.👍
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17.10.2024 22:52 Ответить
Стопудово... Дай, Боже.
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19.10.2024 09:48 Ответить
А де начальник поліції, де шмаркля з ОВА, чому безлад такий, скільки можна глумитись над українцями!
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17.10.2024 12:19 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010360480380&comment_id=Y29tbWVudDoyODIzOTczMjUyNTY0MDgzNl84OTUwNjkzMzkyNzQ1MTY%3D&__cft__[0]=AZXP1V70l5KpehPkWsIgyATH-gzwMn1FgwamMXRE5t_pXMtSZXXL1_6v5qTd4kEHxRr9KK5r3WZ3_7tSM_9XgWGSIp1EAWetzSHo2gmkQxwAdixr8sd9e4h_8kLbSjMil8VTJT9U2UWxIFiKIGZraZR3LjaEFx_NT1Z8nI1F_ZtYYg&__tn__=R-R Olexander Starish

ТОМОС? ЗАКОН ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ?

Начальник ГУНП Черкащини, Олег Гудима, судячи з сьогоднішньої бездіяльності, - агент фсб.

Гудима - ти не офіцер, ти ганьба.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072626552427&__cft__[0]=AZXP1V70l5KpehPkWsIgyATH-gzwMn1FgwamMXRE5t_pXMtSZXXL1_6v5qTd4kEHxRr9KK5r3WZ3_7tSM_9XgWGSIp1EAWetzSHo2gmkQxwAdixr8sd9e4h_8kLbSjMil8VTJT9U2UWxIFiKIGZraZR3LjaEFx_NT1Z8nI1F_ZtYYg&__tn__=R-R Дмитро Кухарчук

Сьогодні у Черкасах прихильники Московського патріархату взяли штурмом - застосували перцевий газ і проламали ворота - Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України, який цього дня перейшов до ПЦУ. В самісінькому храмі спалахнула бійка. Люди кидаються предметами, застосовують палиці та намагаються чи то пожбурити лавки, чи звести з них барикади під дверима…

Боротьба Росії за душі і думки українців не на мить не зупиняється. Одинадцятий рік війна, третій рік її найагресивніша фаза, але багато пересічних продовжує підтримувати РПЦ - УПЦ КП. І якби тільки підтримувати - коїти злочини, щоб за будь яку ціну залишити це гніздо ФСБ в Україні. Де славетна українська СБУ? Де не менш славетна Національна поліція України? Де взагалі увесь славетний український силовий блок? Бог з тим Томосом, але невже і щодо закону про заборону РПЦ в Україні не чули?
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17.10.2024 14:06 Ответить
Треба звільняти начальника поліціі і на фронт
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17.10.2024 14:08 Ответить
Шурік Старіш дуже переживає за ПЦУ?
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18.10.2024 16:26 Ответить
в нас у Київській обл . 85% храмів належать до РПЦ МП і населення ходить туди з задоволенням. так що їм пох ті заборони та поліція.
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17.10.2024 14:49 Ответить
Брехун ти вася, щек той.
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17.10.2024 19:28 Ответить
Розпочато кримінальне провадження, - поліція.

Яке там провадження чи в нас і досі РПЦ не заборонили?!

Ой забув, їм же дали ще "100 дней" по волі зелених.

І ось результат "наліцо"
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17.10.2024 12:19 Ответить
Та на фронт усіх - нехай НЕНЬКУ ЗАХИЩАЮТЬ
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17.10.2024 12:22 Ответить
Не думаю, що це вдала ідея.
Потужні патріоти, котрі мають час, змогу і здоров"я ганяти московських попів, як правило мають і посвідки про те, що на фронт їм нізя, бо там снайпер. Іх можна сміливо викреслити.
Прихильники руского міра за патріотів воювати не підуть з очевидних ідеологічних причин. В кращому разі втечуть в сзч, у гіршому - перебіжать на ту сторону, в найгіршому - засядуть при якомусь штабі діловодом діловодства і будуть роками коригувати ракетні удари по ЗСУ.
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17.10.2024 12:40 Ответить
на розмінування усіх мацковіцьких попів та прихилькиків цієї секти ...
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17.10.2024 13:26 Ответить
Щось Ви пробуєте спаплюжити слово ПАТРИОТ .!
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17.10.2024 13:31 Ответить
Це не я його паплюжу
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17.10.2024 13:40 Ответить
Не Ви , а Ваш комент бризгливо виписує слово ПАТРИОТ
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17.10.2024 13:47 Ответить
бризгливо - це як? пишіть краще на рідній скрєпній і не паплюжте української
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17.10.2024 15:37 Ответить
Те що ви люто ненавидите ПАТРІОТІВ - я вже зрозуміла . І НЕ ТІЛЬКІ Я
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17.10.2024 16:20 Ответить
це всього лише результат вашої хворої уяви та викривленного бачення світу
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17.10.2024 17:54 Ответить
Що Ви вiд обнуленого, ще й молоденького пана хочете. Вiн ще нашого пороху не нюхав, бо зареестрований меньше нiж рiк тому назад. Не "гвалтуйте" пана.
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19.10.2024 09:55 Ответить
Привіт , пане Та вони тут на пару працюють разом з ОЛА ЖМУД Та теж пробує вивести мене з рівновазі своїми провокаціями . Цікаво що усі ці провокації - типичні для кацапського мислення . В них навіть уяви нема як ведуть себе европейці
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19.10.2024 12:01 Ответить
вам не вистачає мацковських коригувльників на фронті? або тих хто стрілятиме в спину нашим синам?
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17.10.2024 13:21 Ответить
Це мацьковські месиджи, бо їм важливо держати підривну команду у середини України
так що НА ФРОНТ НА ФРОНТ - хлопці із них там патриотів ********
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17.10.2024 13:26 Ответить
ви помиляєтесь
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17.10.2024 14:44 Ответить
Чому? Як їхне зроблять патріотами , так кацапі цих москалей вбьють
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17.10.2024 16:22 Ответить
у вас мабуть нікого в окопах нема. А у моїх нещодавно був випадок,коли на заміну прислали одного такого "невмотивованого", так добре що вчасно виявили, а то б весь підрозділ загинув
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18.10.2024 13:26 Ответить
Тобто Ви пропонуєте гинуть патріотам , а різне гімно відсидиться і піде у раду ? Нееть. Нехай вони теж становляться інвалидами та гинуть
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18.10.2024 13:29 Ответить
якраз я закликаю не наражати патріотів на небезпеку. А ви божевільна
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18.10.2024 13:35 Ответить
У Вас усі божевільні. Тількі на фронті чоловіків не вистачає , а в той час в Україні адепти хремля пропаганду за мацкву серед людей роблять. І що хуже- якщо цьому дурику пулю у лоба на фронті пришлють, чи вони усіх українців внутри України знищать
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18.10.2024 13:39 Ответить
не всі, таких як ви доволі мало
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18.10.2024 15:19 Ответить
Ну так, я у 25% , а Ви у більшості - 73% зелених 🤣🤣🤣🤣
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18.10.2024 15:39 Ответить
на щастя,таких дуреп значно менше 25% а тому не примазуйтесь
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18.10.2024 16:00 Ответить
у вас вус відклеївся... ой, прапорець расії виліз!
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19.10.2024 11:02 Ответить
Ви мало того що скандалистка , ви ще і дурепа
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19.10.2024 11:56 Ответить
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19.10.2024 12:03 Ответить
Правильно "усіх" !!! І отих вірян, що тиняються по церквах без діла. Краще би пиріжки пекли для хлопців на фронті.
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17.10.2024 16:15 Ответить
ага,ще давайте плєнних руцкіх - на фронт! а то тільки наш бюджет прожирають у тюрмі... А шо каже ваш психіатр?
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18.10.2024 13:28 Ответить
На щастя не маю ні психіатра ані психолога! Дайте координати... піду до вашого!
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18.10.2024 20:10 Ответить
Бг-ггг ... шестикласниця дурiка добряче провела через канiфас-блок. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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19.10.2024 10:00 Ответить
Бога не поділили ?
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17.10.2024 12:33 Ответить
в російській церкві не має бога , там тільки біси скачуть
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17.10.2024 12:47 Ответить
Я расскажу вам про страну

Где в храм впустили сатану

Румяы и плечисты

Поклоны бьют чекисты
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17.10.2024 12:54 Ответить
Не тільки біси, ще ФСБ, а це ще не біси, но вже і не люди
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17.10.2024 12:57 Ответить
а біси і ФСБ це не теж саме ?
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17.10.2024 12:59 Ответить
Та його в ніякій церкві немає. Там тільки бридкі пузаті попи.
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17.10.2024 16:18 Ответить
Религиозные войны. Средневековье, ****..
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17.10.2024 12:34 Ответить
Митрополит РПЦ Єкатеринбурзький та Верхотурський Євґєній заявив, що війна РФ проти України є процесом "лікування", а Росія у ній виступає в ролі "хірурга", який проводить операцію, щоб видалити "щось, що несе в собі смерть"...
Кур-р-рва...
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17.10.2024 13:58 Ответить
Обличчя МАЦКОВСЬКОІ секти
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17.10.2024 14:01 Ответить
Яке там "средневековье"...

ЦЕ боротьба РПЦ ФСБ за Україну, гундяївці продовжують свою справу
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17.10.2024 12:37 Ответить
Давно пора московских попов отправить в московию
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17.10.2024 12:38 Ответить
Не тільки попів а і оте стадо свинособаче пішки на парашку матушку
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17.10.2024 12:44 Ответить
Тогда и они должны свалитт, сами. НО, это не точно.
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17.10.2024 14:02 Ответить
Сраною мiтлою ix не вижинеш... 😏😠
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17.10.2024 18:21 Ответить
Українець ! москворотий сатанат тобі не кєнт, сміливо жени на болото цих істот .
Якщо до єврея в синагогу увірвуться ці чорти вони будуть вбиті не те що побиті.
тому не толеруйте думайте
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17.10.2024 12:45 Ответить
"...сміливо жени на болото цих істот..." ???
Розкажи мені, як можна сміливо загнати на болото хмару сарани?
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17.10.2024 14:01 Ответить
Від поліції толку нуль. Поліцаїв на фронт, хоч Україна очисться від злодіїв та дебілів.
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17.10.2024 12:52 Ответить
Московська орда - право сили а не сила права.
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17.10.2024 12:56 Ответить
https://x.com/bihusinfo

@bihusinfo


Ранок з чергової попайки від упц (мп.)

Прихожани московської церкви в Черкасах зламали ворота й ввірвалися на територію Свято-Михайлівського храму.
Вранці його громада перейшла до ПЦУ.
Місцеві видання пишуть, що прихильники московської церкви застосовують сльозогінний газ і вогнегасники проти громадян.

*

Якщо міністр МВС Клименко і ручний генпрокурор ОПи КостІН не упакують цих злочинців в СІЗО, вони такі ж покидьки, як і гундяївська нечисть.
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17.10.2024 12:58 Ответить
якщо вони почнуть упаковувати - то їм не вистачить часу продовжити собі інвалідність в МСЕК
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17.10.2024 13:12 Ответить
Їм крупа у СІЗО все підпише і передасть. По блату
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17.10.2024 13:20 Ответить
Сколько себя помню там ворот отродясь не было, три калитки с разных сторон вход, днём все всё открыто настежь проходи насквозь. Неужто что-то поменялось
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17.10.2024 15:41 Ответить
Хоча і розумію, що це агонія мпц фсб, но дозволяти їм давати приводу ху...лостану приходить на "защиту веры в ФСБ" не треба. Не повторяйте другий Крим.
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17.10.2024 13:04 Ответить
ДЕПУТАТИ ВР НЕ ПРАЦЮЮТЬ - їх усіх вигнати на фронт

Коли відбувається вже захоплення будівлі і майна, втручання когось, крім правоохоронців, - така ж стаття ККУ. А СБУ парламентарі досі не дали якихось повноважень для оперативного розв'язання таких ситуацій, навіть коли ворожі агенти вже відверто нахабніють на нашій землі.

Реакція більшості українців - "та п**дити їх треба, вигнати копняками під жирні попівські сраки, бо почуваються геть безкарними!". І не скажеш, що люди не праві.

А по факту цього всього можна (і треба) було уникнути просто вчасним прийняттям ВР рішення про заборону РПЦвУ і про надання відповідних повноважень українським спецслужбам і правоохоронним органам конкретно щодо представників ворожої структури.
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17.10.2024 14:18 Ответить
Заборона рпц у дії!!!! Треба не забороняти, а знищити
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17.10.2024 13:04 Ответить
прихильники забороненої організації?
вільно пересуваються і порушують закон?
яке впровадження, стріляйте
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17.10.2024 13:06 Ответить
феодосія за грати! Нехай хоч посидить стільки, як паша-мерседес.
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17.10.2024 13:11 Ответить
А чи не пора церквам нарешті почати платити податки?
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17.10.2024 13:19 Ответить
Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации, или Патриарший собор во имя Воскресения Христова. Расположен на территории парка «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA) Патриот »

Зам. министра обороны РФ рассказал, что в новом мемориальном комплексе в Алабино, где построен Главный храм ВС России, хранятся РЕЛИКВИИ:

КОСТЮМ И ФУРАЖКА ГИТЛЕРА.
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17.10.2024 13:55 Ответить
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17.10.2024 13:57 Ответить
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17.10.2024 13:58 Ответить
І головний образ (ікона)храму:
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17.10.2024 14:07 Ответить
А на головний образ пуйло позував?
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19.10.2024 14:52 Ответить
Яке до дупи там ***********! Це насильство на основі релігійної ненависті або ворожнечі, вчинене групою осіб.

Стаття 161 - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.

Частина 3: Якщо злочин вчинений групою осіб, або призвів до тяжких наслідків, покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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17.10.2024 14:03 Ответить
та бонус + стаття 67 КК, вчинення злочину в умовах воєнного стану
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17.10.2024 14:08 Ответить
РПЦ займається депортацією українців та замовляє поширення інформації про благодійність - «Слідство.інфо»

Російська православна церква відіграє одну з ключових ролей у масовій депортації та розселенні українців.

https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo
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17.10.2024 14:04 Ответить
Московский сатанат воюет с Христом и его последователями. И поєтому рогато-хвостатое стадо беснуется, что утратили очередной "опорньій пункт".
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17.10.2024 14:04 Ответить
РПЦ в Амстердаме первой из западных церквей заявила о разрыве с Московским патриархатом из-за войны в Украине

https://www.currenttime.tv/a/rpts-v-amsterdame-zayavila-o-razryve/31751784.html

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17.10.2024 14:06 Ответить
Не вірю...
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17.10.2024 14:09 Ответить
Мэр Конотопа запретил в городе УПЦ МП

"МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.

А в случае моспархата это два в одном.

Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", - говорится в сообщении.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html
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17.10.2024 14:07 Ответить
Один фацет боровся з щурами плакатами, котрі забороняли щурам жити в його хаті.
Через два місяці щурі того фацета з'їли...
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17.10.2024 14:12 Ответить
Давно пора зачистити Україну від московської мразоти
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17.10.2024 14:16 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002384263141&comment_id=Y29tbWVudDoxMjMyODY5NTI4MDU1MDYxXzQ3MzQ4MzY5MjM4NjA1NA%3D%3D&__cft__[0]=AZXtySlTj2lKfaTLiMEaivRZvQiVuDG_GTl3pLBclGfkHsGJ6fZH3j_FuSJEtVw_9Rfmi6wGkdvjapjFQ4CMVV5Kc_UQOdoXpG72jN0xG7GOt4_TorK1TX3ztCcvIY0NL_ZuFdksNQohhEdcZUEgNRO6WYSqiCUXFLBa2UVns2mBrJTWNhUdBjK9GLWoyRId9esztWMjSAWuX1Ab3j8tugHN&__tn__=R-R Александр Астахов

Придивіться до тих "вірян УПЦ МП" - всі як на підбір здорові мордовороти, справжні штурмовики. І хтось ще думає, що Моспатріархат - це церква, а не російський спецпідрозділ
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17.10.2024 14:21 Ответить
Вам, ****, війни мало? ПОПІВ РОЗІГНАТИ ВСІХ НАХЕР, НЕ ПОТРІБНІ !!! УСІХ ПОПІВ К ЧОРТИНІЙ МАТЕРІ НА ВУЛИЦЮ!!!
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17.10.2024 14:31 Ответить
А ви розпитайте "наших" 73% і ви узнаєте чого вони хочуть Бо базікати на форумаходно ,а в реальності інше Особливо це для наших платних ботів і малоросів--кидати лайно на вентилятор.
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17.10.2024 15:48 Ответить
Цікаво... слуги Дмитрука там не було?
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17.10.2024 16:28 Ответить
Корчинський в ефірах казав що це Братство буде робити другу спробу перевести собор до ПЦУ, але місцева влада допомогає РПЦ...
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17.10.2024 16:59 Ответить
Судячи з фото, поліціянти отримають премію з розрахунку 100 тис. грн. на місяць бо екіпірувані, наче в зоні бойових дій.
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18.10.2024 20:33 Ответить
 
 