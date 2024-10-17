Драка между сторонниками ПЦУ и УПЦ МП в соборе в Черкассах: Начато уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту хулиганства после того, как произошла драка между сторонниками ПЦУ и верующими РПЦ возле Свято-Михайловского кафедрального собора в Черкассах.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители рассказали, что группа лиц совершила хулиганские действия на территории и внутри храма, в результате чего несколько граждан получили телесные повреждения.

После этого полицейские немедленно прибыли на место и опросили участников конфликта. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в соцсетях.

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Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства - ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное возможное наказание - от 2 до 5 лет заключения. Следственные действия продолжаются. Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.







Что предшествовало?

Утром 17 октября сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Между сторонниками Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата произошла драка.

Это произошло после сообщения о том, что храм перешел из УПЦ МП в ПЦУ.

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Митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн сообщил в комментарии "Суспільному", что переход uhjvflы состоялся еще 12 июня.

Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.