В Черкассах сторонники РПЦ захватили Свято-Михайловский собор: Полиция документирует обстоятельства конфликта
Сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Полиция устанавливает всех участников инцидента.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.
"Полиция Черкасской области документирует обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собора. В полицию поступила информация о скоплении людей на территории храма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители прибыли на место происшествия с целью обеспечения общественного порядка, документирования правонарушения и установления всех участников инцидента.
На месте работают следственно-оперативные группы.
Черкасские медиа пишут, что с прихожанами был митрополит Феодосий, которому неоднократно сообщали о подозрении за дискредитацию священников других конфессий и распространение фейков.
Отметим, что накануне Свято-Михайловский кафедральный собор сменил подчинение, перейдя в ПЦУ.
Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
приватну власність охороняє наймана приватна охорона
територія церкви - це приватна власність
охорона приватної власності (в т.ч. власності громади) - це турбота власника а НЕ держави
Держава лише встановлює факт крадіжки та наказує грабіжника.
Дивні запитання задаєте - хто по вашому має охороняти ВАШІ гроші, ВАШЕ майно? Поліція має вас супроводжувати та сидіти у вас біля сейфа?
совкове минуле - це біч України, в капіталстичних країнах заходу, в США - такі питання взагалі не розглядають.
Якби ви задали питання в США - вас би послали до психіатра.
Територія церкви - належить ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ громаді - в чому проблема?
коли твою квартиру пограбують, ти будеш писати заяву в поліцію ?
Звичайно. В чому проблема?
питання ж не в тому, що я знаю закони, а в тому, що ти їх не знаєш
ти відповів: "Ну не позвониш в поліцію - твоє діло"
у тебе дислексія і ти не можеш зрозуміти того, що прочитав ?
Навчиш?
ти тупий і зізнайся собі в цьому.
А от наказати власник не може законно - бо судочинство та покарання - це функція держави.
ущербний, в Україні заборонено вести оперативно-розшукову діяльність в приватний спосіб.
Національної поліції - підрозділами кримінальної та спеціальної поліції; Державного бюро розслідувань - оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки; Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів; Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки; Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними; Управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона; Органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України; Розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки; Національного антикорупційного бюро України - детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю. Бюро економічної безпеки України - підрозділами детективів, оперативно-технічними підрозділами (стаття 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 Закону ).
Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороня'ється.
стаття 5 Закону про оперативно-розшукову діяльність :
Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороня'ється.
Ти, довбойоб, пропонуєш кримінальний спосіб вирішення проблеми, про яку стаття ?
Это другое !
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Комусь не можна ні дихнути, ні перднути, а комусь можна навіть храми захоплювати.
Якесь сумне відчуття ьардаку і хаосу(
руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Всіх мордами в землю, всіх!
Мусара давайте, я розумію що вам страшно, бо це не з тцк в бус тягнути, але давайте знайдіть хоробрості в своїм засраних штанах!
Якощо мітрополіт повів народ на таке попушення закону, то точно мав вказівку і запевнення, що все обійдеться. Попів немає дурних, як і безкорисливих.
Мова про те, що не рядові це все допускають.
Залишилось почекати, що скаже бужанський з дмитруком
Не варто писати х...ню, бо явно несе інтересами рашизму та місцевого злочинного кріміналітету.
Тут мій дім.
Якщо ми кажемо про те хто і куди збіг то давайте порахуємо скільки виїхало з України по всім спеціальностям і посадам. І ви будете здивовані, ті кого ви так огульно зневажаєте, в цьому списку посядуть останнє місце за кількістю тих хто виїхав і тих хто там залишився.
Ми живемо так бо наша любов в ненависть керується стадним інстинктом, на кшталт расизму. Винні не ті що винні, а всі хто має відповідну професію, або партійну приналежність, або конфесію.
Тому в нас немає реально винних і немає справедливого покарання, бо кожен злочин має П.І.Б і ніяк інакше!
Ми самі провокуємо хаос або диктатуру, або ще найгірше темряву і морок пошуку відьом.
Це більше схоже на розбирання у секті, хто читав Євангеліє, той зрозуміє
То є що, кацапська дрг? А де тоді наші? А якщо ця дрг після храму піде тцк штурмувати? Там же немає нікого, всі ухилянтів ловлять.
Не розумію, чому він досі не в СІЗО в очікуванні обміну на десяток українських захисників як це було з іншими діячами цієї секти ? З такою толерастією перемогти агресора нереально!