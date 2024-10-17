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В Черкассах сторонники РПЦ захватили Свято-Михайловский собор: Полиция документирует обстоятельства конфликта

Віряни УПЦ МП біля Свято-Михайлівського храму в Черкасах

Сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Полиция устанавливает всех участников инцидента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

"Полиция Черкасской области документирует обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собора. В полицию поступила информация о скоплении людей на территории храма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители прибыли на место происшествия с целью обеспечения общественного порядка, документирования правонарушения и установления всех участников инцидента.

Также читайте: 80% украинцев поддерживают закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

На месте работают следственно-оперативные группы.

Черкасские медиа пишут, что с прихожанами был митрополит Феодосий, которому неоднократно сообщали о подозрении за дискредитацию священников других конфессий и распространение фейков.

Отметим, что накануне Свято-Михайловский кафедральный собор сменил подчинение, перейдя в ПЦУ.

Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.

Смотрите также: Сообщено о подозрении клирику мужского монастыря УПЦ МП в Киеве, оправдывающему войну РФ против Украины, - СБУ. ФОТО (обновлено)

Автор: 

Нацполиция (16552) РПЦ (747) УПЦ МП (1565) Черкассы (853)


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Топ комментарии
+31
А де облава ТЦК ? А? Треба ж бути послідовними: як облави - то скрізь. Сказав "А" - кажи і "Б"
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17.10.2024 10:42
+28
Здоровые безмозглые лоси,прекрасно могут копать траншеи и таскать бревна во славу своей тумбы-юмбы.Вот где нужно торчать ТЦКашникам.
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17.10.2024 10:42
+26
Жесть, що твориться.
Комусь не можна ні дихнути, ні перднути, а комусь можна навіть храми захоплювати.
Якесь сумне відчуття ьардаку і хаосу(
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17.10.2024 10:44
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Правила форума Совет форумчан
Тобто мусора не "зассали", а "документують обставини". Новояз якийсь.
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17.10.2024 10:41 Ответить
Дурень держава неможе вмішуватись у розборки попів просто кацапсячих прихильників зібрать і на розиіновування або копать окопи
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17.10.2024 11:34 Ответить
Якщо ви вважаєте, що поліція не повинна втручатися, нащо вони туди взагалі приперлися, "документувати" що, попівські розборки, яки їх не стосуються? Тому що попів закони країни не стосуються чи як?
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17.10.2024 11:43 Ответить
поліція не приватна охорона - приватні церкви не охорняє
приватну власність охороняє наймана приватна охорона
територія церкви - це приватна власність
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17.10.2024 11:47 Ответить
Мабуть все ж таки власність громади, бо громада вирішує кому церква підпорядковується, а громадська власність - то все ж таки справа поліції. Бо тоді якщо до тебе в квартиру ломиться грабіжник, поліція скаже що ОСББ винне в тому, що не забезпечило охорону власності.
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17.10.2024 11:53 Ответить
друже, ще раз - ми не в ссср і комунізмі а в КАПІТАЛІЗМІ - де є державне та приватне
охорона приватної власності (в т.ч. власності громади) - це турбота власника а НЕ держави
Держава лише встановлює факт крадіжки та наказує грабіжника.
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17.10.2024 12:12 Ответить
Добре, тоді хто саме має організовувати охорону? Піп який там служби проводить чи головпіп регіональний чи онуфрій? Бо вони були під паханатом, перейшли в ПЦУ, і охорона там ще паханатська а отже має захищати паханат, який начебто заборонили на законодавчому рівні.
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17.10.2024 12:38 Ответить
охороняти своє майно має власник САМ або наймати охорону
Дивні запитання задаєте - хто по вашому має охороняти ВАШІ гроші, ВАШЕ майно? Поліція має вас супроводжувати та сидіти у вас біля сейфа?
совкове минуле - це біч України, в капіталстичних країнах заходу, в США - такі питання взагалі не розглядають.
Якби ви задали питання в США - вас би послали до психіатра.
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17.10.2024 12:47 Ответить
До чого тут совок? Я просто цікавлюсь. Є конкретна нерухомість. Хтось має право чи обов'язок найняти охорону. У цьому конкретному випадку я не можу сказати хто, і відправили б мене не до психіатра, а до юриста. І ви самі все ж таки не відповіли ХТО має найняти охорону у конкретно цьому випадку.
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17.10.2024 12:52 Ответить
Чия територія церкви - той і має наймати охорону.
Територія церкви - належить ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ громаді - в чому проблема?
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17.10.2024 13:03 Ответить
ти ******* на всю голову.

коли твою квартиру пограбують, ти будеш писати заяву в поліцію ?
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17.10.2024 16:31 Ответить
А коли твою? Куди бігтимеш відразу? До Кашпіровського?
Звичайно. В чому проблема?
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17.10.2024 16:57 Ответить
коли мою - я бігтиму в поліцію, бо я не дебіл.

питання ж не в тому, що я знаю закони, а в тому, що ти їх не знаєш
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17.10.2024 17:14 Ответить
Ну не позвониш в поліцію - твоє діло - просто страждай що нікому ти не потрібний...
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17.10.2024 17:26 Ответить
я написав: "я бігтиму в поліцію"

ти відповів: "Ну не позвониш в поліцію - твоє діло"

у тебе дислексія і ти не можеш зрозуміти того, що прочитав ?
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17.10.2024 17:30 Ответить
Прикольно змінювати повідомлення заднім числом.
Навчиш?
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18.10.2024 13:47 Ответить
мабуть прикольно писати про заднє число, коли мозок відсутній )))

ти тупий і зізнайся собі в цьому.
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20.10.2024 17:44 Ответить
Держава ще розшукує грабіжника та затримує його. Чи це теж вже на плечі народу повісили?
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17.10.2024 12:56 Ответить
розшук грабіжника може і власник організувати через приватну детективну компанію - в чому проблема?
А от наказати власник не може законно - бо судочинство та покарання - це функція держави.
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17.10.2024 13:00 Ответить
розшук грабіжника може і власник організувати...

ущербний, в Україні заборонено вести оперативно-розшукову діяльність в приватний спосіб.
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17.10.2024 16:32 Ответить
банківським коллекторам або приватним детективам розкажи свою ахінею - вони поржуть від душі 😂
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17.10.2024 16:55 Ответить
Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами:

Національної поліції - підрозділами кримінальної та спеціальної поліції; Державного бюро розслідувань - оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки; Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів; Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки; Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними; Управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона; Органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України; Розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки; Національного антикорупційного бюро України - детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю. Бюро економічної безпеки України - підрозділами детективів, оперативно-технічними підрозділами (стаття 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 Закону ).

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороня'ється.
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17.10.2024 17:11 Ответить
багато тексту - просто найми коллекторів якщо треба і тобі найдуть за гроші любого...
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17.10.2024 17:24 Ответить
на тобі кінець того тексту (я його жирним виділив спеціально для розумово тормознутих)

стаття 5 Закону про оперативно-розшукову діяльність :

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороня'ється.


Ти, довбойоб, пропонуєш кримінальний спосіб вирішення проблеми, про яку стаття ?
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17.10.2024 17:34 Ответить
Покарати злочинця громадянин якраз може - є право на самооборону, під час якої може відбутись покарання злочинця. А от розшукувати злочинця громадянин не може, заборонено законом.
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18.10.2024 04:17 Ответить
В розборки попів і не треба, їх там мабуть два, чи три холопа рпц. А от с толпою треба розібратися
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17.10.2024 12:00 Ответить
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17.10.2024 10:41 Ответить
Здоровые безмозглые лоси,прекрасно могут копать траншеи и таскать бревна во славу своей тумбы-юмбы.Вот где нужно торчать ТЦКашникам.
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17.10.2024 10:42 Ответить
А де облава ТЦК ? А? Треба ж бути послідовними: як облави - то скрізь. Сказав "А" - кажи і "Б"
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17.10.2024 10:42 Ответить
Это не то
Это другое !
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17.10.2024 12:55 Ответить
Документує. Ну, це не ухилянтів разом з тцкашниками гананять, тут акуратніше треба, панімать гужна
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17.10.2024 10:42 Ответить
1000%! а то дружок Ванюшка баканаФФ, адепт руSSкого гундяєвського кривослав`я почне "нервувати".....

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.10.2024 10:48 Ответить
Жесть, що твориться.
Комусь не можна ні дихнути, ні перднути, а комусь можна навіть храми захоплювати.
Якесь сумне відчуття ьардаку і хаосу(
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17.10.2024 10:44 Ответить
все по-плану....по-оманському плану.....
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17.10.2024 10:50 Ответить
Повторюю знов-у рпц св'ятості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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17.10.2024 10:45 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти

руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.10.2024 10:46 Ответить
Документує...
Всіх мордами в землю, всіх!
Мусара давайте, я розумію що вам страшно, бо це не з тцк в бус тягнути, але давайте знайдіть хоробрості в своїм засраних штанах!
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17.10.2024 10:47 Ответить
Не переловлять.
Якощо мітрополіт повів народ на таке попушення закону, то точно мав вказівку і запевнення, що все обійдеться. Попів немає дурних, як і безкорисливих.
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17.10.2024 10:50 Ответить
А ти мерзота знаєш скільки гине поліцейських в тилу і на фронті??? Гнида ти вонюча Совість май--чи кацапік за гроші працює. До поліції не маю відношення,але таких як ти брехунів неповажаю.
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17.10.2024 11:17 Ответить
Так, ви праві. Гинуть і багато, і гинули до цього сумлінно виконуючі свій обов'язок.
Мова про те, що не рядові це все допускають.
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17.10.2024 11:21 Ответить
Погано коли є винятки для виконання законів. Оце вонов повний зріст.
Залишилось почекати, що скаже бужанський з дмитруком
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17.10.2024 10:47 Ответить
Шапіто...
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17.10.2024 10:47 Ответить
Поліція - спостерігає....встановлює та ...співчуває,разом з прокурорами -інвалідами 2 групи від місцевої Крупи...Цікаво,як би українські приховане захопили церкву московського патріархату у Московії,як би спостерігали кацапські людожери....
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17.10.2024 10:48 Ответить
Зовсім знахабніли і здуріли асвабадітєлі
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17.10.2024 10:49 Ответить
Це вам не концерт Вакарчука кошмарити! Тут можна і по морді отримати!
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17.10.2024 10:49 Ответить
Ти псятина кацапська тобі на гілкі висіти а ти ще шось гавкаєш
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17.10.2024 11:40 Ответить
Доку-ментують. А хоч когось затримали? Бо там прокацапські істоти! А в нас війна з кацапами!
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17.10.2024 10:49 Ответить
Поліція документе,дивиться.Я в шоці.Поліція повинна розігнати усю ту проросійську наволоч.А організаторів за грати,на реальний термін ув,язненя.
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17.10.2024 10:49 Ответить
На обмін всіх
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17.10.2024 10:50 Ответить
Громади мають відмовитись від дебільних послуг МВС та поліцаїв. Міністра МВС та поліцаїв на фронт!
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17.10.2024 10:51 Ответить
А кого на їх місце аби тримати порядок в містах і хоч якусь безпеку мати для громадян?
Не варто писати х...ню, бо явно несе інтересами рашизму та місцевого злочинного кріміналітету.
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17.10.2024 11:24 Ответить
Запитай з початку в народу, чи потрібне їм це лайно? Мабуть, забула, як поліцаї ховалися по кущах, коли почалася війна? Хлопці з ТРО ходили замість них патрулювати. Мабуть, забула, як поліцаї в Дніпрі відмовилися йти на фронт? Місцевий злочинний криміналітет, це і є поліція, судді, прокурори, депутати. Поки в Україні беззаконня, це і служить інтересам рашизму.
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17.10.2024 13:35 Ответить
Мені не треба нікого запитувати. Я в Україні і не бігла з неї.
Тут мій дім.
Якщо ми кажемо про те хто і куди збіг то давайте порахуємо скільки виїхало з України по всім спеціальностям і посадам. І ви будете здивовані, ті кого ви так огульно зневажаєте, в цьому списку посядуть останнє місце за кількістю тих хто виїхав і тих хто там залишився.
Ми живемо так бо наша любов в ненависть керується стадним інстинктом, на кшталт расизму. Винні не ті що винні, а всі хто має відповідну професію, або партійну приналежність, або конфесію.
Тому в нас немає реально винних і немає справедливого покарання, бо кожен злочин має П.І.Б і ніяк інакше!

Ми самі провокуємо хаос або диктатуру, або ще найгірше темряву і морок пошуку відьом.
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17.10.2024 14:28 Ответить
Черкаська вата ще справжніх пістюлєй не отримувала від *****. Харківська вата вже все зрозуміла про руzкій мір, а ці дикуни поки ніт.
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17.10.2024 10:53 Ответить
Москвославні провокатори явно відчувають поблажливість влади, тому й зважуються на таке.
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17.10.2024 10:54 Ответить
Поблажливість то м'яко...
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17.10.2024 10:58 Ответить
Тим КДБ-шним рабам скоріше санітари потрібні...
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17.10.2024 10:57 Ответить
Ой ***,большая группа людей неожиданно,организовалась,собралась и совершила промосковскую акцию,а бакановцы ничего не успели заметить и пресечь,наверное стояли в очереди в пенсийному оформляли вторую группу.
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17.10.2024 10:58 Ответить
Це є секретна частина Плану Перемоги.
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17.10.2024 11:01 Ответить
Там зібралися люди, які не мають жодного відношення до Ісуса Христа.
Це більше схоже на розбирання у секті, хто читав Євангеліє, той зрозуміє
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17.10.2024 11:02 Ответить
Менти та СБУ від гундяя благословенн'я не отримали ,на затриманн'я ...вже не тільки менти мусара, а і СБУ підтягується ,до смітника!
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17.10.2024 11:03 Ответить
Тут може бути лише один документ...гумові кийки
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17.10.2024 11:06 Ответить
спочатку вони захоплюють храми потім органи влади і адмін будівлі силових структур як в 2014 ні
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17.10.2024 11:10 Ответить
Московські попи і корисливі ідіоти почали виконувати таємну частину "плану перемоги" Найвєлічайшого і Потужного лідора, де кацапи мають відновити свою церкву і язік.
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17.10.2024 11:11 Ответить
З поліції взяти пояснювальну чому не забезпечили порядок біля храму
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17.10.2024 11:13 Ответить
А ти візми ПОЯСНЕННЯ з 73% малоросів і кацапів,а тоді будеш давати поради іншим .
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17.10.2024 11:20 Ответить
документує... як мило..., а затримати потвор за *********** діїї? нє? чи поліції теж відвалили за те, щоб вони нічого не бачили та не втручались...
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17.10.2024 11:18 Ответить
на обміний фонд всіх
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17.10.2024 11:24 Ответить
Це не прихильники, це ті що, якщо прийде ху...лостану, будуть здавати патріотів. Та служитиме поліцаями. Одразу треба брати під нагляд
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17.10.2024 11:57 Ответить
"Спостерігати, документувати, встановлювати, але не втручатись"-ось девіз ниніжніх ментів...
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17.10.2024 12:00 Ответить
На відео, котрі росповсюджуються мережею, можна побачити близько роти чоловіків призовного віку у мілітарному однострої з жовтими повязками на руках. Деякі з них озброєні короткостволами. І на всіх відео вони штурмують церкву.

То є що, кацапська дрг? А де тоді наші? А якщо ця дрг після храму піде тцк штурмувати? Там же немає нікого, всі ухилянтів ловлять.
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17.10.2024 12:09 Ответить
До 12 години вже вигнали москальських агентів-сектантів з церкви.
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17.10.2024 12:17 Ответить
руские попы оборзели !!! вот как надо БОРОТЬСЯ !!! а мы вола ******** ,а потом ребята кровь свою проливают !!!!(((
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17.10.2024 12:17 Ответить
влада зелених мерзотників це анти Українська влада
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17.10.2024 12:26 Ответить
Заборона УПЦ МП? Ні, не чули...
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17.10.2024 12:33 Ответить
одна зі складових окупації України: 1-а кримінально-політична - корупція; 2-а військова - асвабадітелі із-зі парєбріка; 3-а ментальна - так звана "вєра" від фсб, какаяразніца, анінарот. оці чмошники це така собі бомба уповільненої дії, питаннячко, яким влада не думає займатися, а дарма: у випадку, якщо б до Черкас прийшли б кацапи то навіть не питання на чиєму боці будуть оці усі "пріхожанє".
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17.10.2024 12:59 Ответить
Коли б прихильники ПЦУ відбили храм василя блаженного на красній площі в москві, мусорня кацапова теж би лише документувала правопорушення?😗
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17.10.2024 13:02 Ответить
там складного нічого немає, попів за дупу та на перевірку зв'язків з москвою (а там вони однозначно є) після цього долучати їх до обмінного фонду. Набагато гірше, як там слідочки наших фахівців з СБУ, доді ніхто їх перевіряти не буде, складуть тільки списки порушників громадського порядку
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17.10.2024 13:12 Ответить
Черкаські медіа пишуть, що з прихожанами був митрополит Феодосій, якому неодноразово повідомляли про підозру за дискредитацію священників інших конфесій і поширення фейків. Джерело:
Не розумію, чому він досі не в СІЗО в очікуванні обміну на десяток українських захисників як це було з іншими діячами цієї секти ? З такою толерастією перемогти агресора нереально!
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17.10.2024 13:29 Ответить
Їх х*ярать бомбами а вони ще й вламуються щоб помолитися за здоровʼя х*йла і прикрити п*дарську агентуру. Третій рік війни. Велком ту Юкрайн
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17.10.2024 16:47 Ответить
Тоді питається в задачнику, а для чого ця сфора 500 тис. поліцаїв, яка не працює на випереджкння, а тільки якісь нікчемні пісульки пише. Таке ж лайно поліцейське і в Умані було, коли іновірці знімали символ України - ПРАПОР. Клименка перевести в рядові і на фронт, як і його 500 тисячну сфору. Це нікчемний мусор-баласт для України.
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17.10.2024 19:48 Ответить
 
 