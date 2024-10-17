В Черкассах сторонники РПЦ захватили Свято-Михайловский собор: Полиция документирует обстоятельства конфликта

Сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Полиция устанавливает всех участников инцидента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

"Полиция Черкасской области документирует обстоятельства конфликта возле Свято-Михайловского собора. В полицию поступила информация о скоплении людей на территории храма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители прибыли на место происшествия с целью обеспечения общественного порядка, документирования правонарушения и установления всех участников инцидента.

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На месте работают следственно-оперативные группы.

Черкасские медиа пишут, что с прихожанами был митрополит Феодосий, которому неоднократно сообщали о подозрении за дискредитацию священников других конфессий и распространение фейков.

Отметим, что накануне Свято-Михайловский кафедральный собор сменил подчинение, перейдя в ПЦУ.

Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.

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