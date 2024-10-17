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У Черкасах прихильники РПЦ захопили Свято-Михайлівський собор: Поліція документує обставини конфлікту

Віряни УПЦ МП біля Свято-Михайлівського храму в Черкасах

Прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Поліція встановлює усіх учасників інциденту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області. 

"Поліція Черкащини документує обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору. До поліції надійшла інформація про скупчення людей на території храму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці прибули на місце події з метою забезпечення громадського порядку, документування правопорушення та встановлення усіх учасників інциденту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прихильники РПЦ захопили Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. ВIДЕО

На місці працюють слідчо-оперативні групи. 

Черкаські медіа пишуть, що з прихожанами був митрополит Феодосій, якому неодноразово повідомляли про підозру за дискредитацію священників інших конфесій і поширення фейків.

Зазначимо, що напередодні Свято-Михайлівський кафедральний собор змінив підпорядкування, перейшовши до ПЦУ.

Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.

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Автор: 

Нацполіція (15267) РПЦ (515) УПЦ МП (1212) Черкаси (567)


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Топ коментарі
+31
А де облава ТЦК ? А? Треба ж бути послідовними: як облави - то скрізь. Сказав "А" - кажи і "Б"
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17.10.2024 10:42 Відповісти
+28
Здоровые безмозглые лоси,прекрасно могут копать траншеи и таскать бревна во славу своей тумбы-юмбы.Вот где нужно торчать ТЦКашникам.
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17.10.2024 10:42 Відповісти
+26
Жесть, що твориться.
Комусь не можна ні дихнути, ні перднути, а комусь можна навіть храми захоплювати.
Якесь сумне відчуття ьардаку і хаосу(
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17.10.2024 10:44 Відповісти
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Тобто мусора не "зассали", а "документують обставини". Новояз якийсь.
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17.10.2024 10:41 Відповісти
Дурень держава неможе вмішуватись у розборки попів просто кацапсячих прихильників зібрать і на розиіновування або копать окопи
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17.10.2024 11:34 Відповісти
Якщо ви вважаєте, що поліція не повинна втручатися, нащо вони туди взагалі приперлися, "документувати" що, попівські розборки, яки їх не стосуються? Тому що попів закони країни не стосуються чи як?
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17.10.2024 11:43 Відповісти
поліція не приватна охорона - приватні церкви не охорняє
приватну власність охороняє наймана приватна охорона
територія церкви - це приватна власність
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17.10.2024 11:47 Відповісти
Мабуть все ж таки власність громади, бо громада вирішує кому церква підпорядковується, а громадська власність - то все ж таки справа поліції. Бо тоді якщо до тебе в квартиру ломиться грабіжник, поліція скаже що ОСББ винне в тому, що не забезпечило охорону власності.
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17.10.2024 11:53 Відповісти
друже, ще раз - ми не в ссср і комунізмі а в КАПІТАЛІЗМІ - де є державне та приватне
охорона приватної власності (в т.ч. власності громади) - це турбота власника а НЕ держави
Держава лише встановлює факт крадіжки та наказує грабіжника.
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17.10.2024 12:12 Відповісти
Добре, тоді хто саме має організовувати охорону? Піп який там служби проводить чи головпіп регіональний чи онуфрій? Бо вони були під паханатом, перейшли в ПЦУ, і охорона там ще паханатська а отже має захищати паханат, який начебто заборонили на законодавчому рівні.
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17.10.2024 12:38 Відповісти
охороняти своє майно має власник САМ або наймати охорону
Дивні запитання задаєте - хто по вашому має охороняти ВАШІ гроші, ВАШЕ майно? Поліція має вас супроводжувати та сидіти у вас біля сейфа?
совкове минуле - це біч України, в капіталстичних країнах заходу, в США - такі питання взагалі не розглядають.
Якби ви задали питання в США - вас би послали до психіатра.
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17.10.2024 12:47 Відповісти
До чого тут совок? Я просто цікавлюсь. Є конкретна нерухомість. Хтось має право чи обов'язок найняти охорону. У цьому конкретному випадку я не можу сказати хто, і відправили б мене не до психіатра, а до юриста. І ви самі все ж таки не відповіли ХТО має найняти охорону у конкретно цьому випадку.
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17.10.2024 12:52 Відповісти
Чия територія церкви - той і має наймати охорону.
Територія церкви - належить ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ громаді - в чому проблема?
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17.10.2024 13:03 Відповісти
ти ******* на всю голову.

коли твою квартиру пограбують, ти будеш писати заяву в поліцію ?
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17.10.2024 16:31 Відповісти
А коли твою? Куди бігтимеш відразу? До Кашпіровського?
Звичайно. В чому проблема?
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17.10.2024 16:57 Відповісти
коли мою - я бігтиму в поліцію, бо я не дебіл.

питання ж не в тому, що я знаю закони, а в тому, що ти їх не знаєш
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17.10.2024 17:14 Відповісти
Ну не позвониш в поліцію - твоє діло - просто страждай що нікому ти не потрібний...
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17.10.2024 17:26 Відповісти
я написав: "я бігтиму в поліцію"

ти відповів: "Ну не позвониш в поліцію - твоє діло"

у тебе дислексія і ти не можеш зрозуміти того, що прочитав ?
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17.10.2024 17:30 Відповісти
Прикольно змінювати повідомлення заднім числом.
Навчиш?
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18.10.2024 13:47 Відповісти
мабуть прикольно писати про заднє число, коли мозок відсутній )))

ти тупий і зізнайся собі в цьому.
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20.10.2024 17:44 Відповісти
Держава ще розшукує грабіжника та затримує його. Чи це теж вже на плечі народу повісили?
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17.10.2024 12:56 Відповісти
розшук грабіжника може і власник організувати через приватну детективну компанію - в чому проблема?
А от наказати власник не може законно - бо судочинство та покарання - це функція держави.
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17.10.2024 13:00 Відповісти
розшук грабіжника може і власник організувати...

ущербний, в Україні заборонено вести оперативно-розшукову діяльність в приватний спосіб.
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17.10.2024 16:32 Відповісти
банківським коллекторам або приватним детективам розкажи свою ахінею - вони поржуть від душі 😂
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17.10.2024 16:55 Відповісти
Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами:

Національної поліції - підрозділами кримінальної та спеціальної поліції; Державного бюро розслідувань - оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки; Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів; Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки; Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та оперативно-технічними; Управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона; Органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України; Розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки; Національного антикорупційного бюро України - детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю. Бюро економічної безпеки України - підрозділами детективів, оперативно-технічними підрозділами (стаття 5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 Закону ).

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороня'ється.
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17.10.2024 17:11 Відповісти
багато тексту - просто найми коллекторів якщо треба і тобі найдуть за гроші любого...
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17.10.2024 17:24 Відповісти
на тобі кінець того тексту (я його жирним виділив спеціально для розумово тормознутих)

стаття 5 Закону про оперативно-розшукову діяльність :

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороня'ється.


Ти, довбойоб, пропонуєш кримінальний спосіб вирішення проблеми, про яку стаття ?
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17.10.2024 17:34 Відповісти
Покарати злочинця громадянин якраз може - є право на самооборону, під час якої може відбутись покарання злочинця. А от розшукувати злочинця громадянин не може, заборонено законом.
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18.10.2024 04:17 Відповісти
В розборки попів і не треба, їх там мабуть два, чи три холопа рпц. А от с толпою треба розібратися
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17.10.2024 12:00 Відповісти
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17.10.2024 10:41 Відповісти
Здоровые безмозглые лоси,прекрасно могут копать траншеи и таскать бревна во славу своей тумбы-юмбы.Вот где нужно торчать ТЦКашникам.
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17.10.2024 10:42 Відповісти
А де облава ТЦК ? А? Треба ж бути послідовними: як облави - то скрізь. Сказав "А" - кажи і "Б"
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17.10.2024 10:42 Відповісти
Это не то
Это другое !
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17.10.2024 12:55 Відповісти
Документує. Ну, це не ухилянтів разом з тцкашниками гананять, тут акуратніше треба, панімать гужна
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17.10.2024 10:42 Відповісти
1000%! а то дружок Ванюшка баканаФФ, адепт руSSкого гундяєвського кривослав`я почне "нервувати".....

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.10.2024 10:48 Відповісти
Жесть, що твориться.
Комусь не можна ні дихнути, ні перднути, а комусь можна навіть храми захоплювати.
Якесь сумне відчуття ьардаку і хаосу(
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17.10.2024 10:44 Відповісти
все по-плану....по-оманському плану.....
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17.10.2024 10:50 Відповісти
Повторюю знов-у рпц св'ятості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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17.10.2024 10:45 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти

руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.10.2024 10:46 Відповісти
Документує...
Всіх мордами в землю, всіх!
Мусара давайте, я розумію що вам страшно, бо це не з тцк в бус тягнути, але давайте знайдіть хоробрості в своїм засраних штанах!
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17.10.2024 10:47 Відповісти
Не переловлять.
Якощо мітрополіт повів народ на таке попушення закону, то точно мав вказівку і запевнення, що все обійдеться. Попів немає дурних, як і безкорисливих.
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17.10.2024 10:50 Відповісти
А ти мерзота знаєш скільки гине поліцейських в тилу і на фронті??? Гнида ти вонюча Совість май--чи кацапік за гроші працює. До поліції не маю відношення,але таких як ти брехунів неповажаю.
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17.10.2024 11:17 Відповісти
Так, ви праві. Гинуть і багато, і гинули до цього сумлінно виконуючі свій обов'язок.
Мова про те, що не рядові це все допускають.
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17.10.2024 11:21 Відповісти
Погано коли є винятки для виконання законів. Оце вонов повний зріст.
Залишилось почекати, що скаже бужанський з дмитруком
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17.10.2024 10:47 Відповісти
Шапіто...
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17.10.2024 10:47 Відповісти
Поліція - спостерігає....встановлює та ...співчуває,разом з прокурорами -інвалідами 2 групи від місцевої Крупи...Цікаво,як би українські приховане захопили церкву московського патріархату у Московії,як би спостерігали кацапські людожери....
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17.10.2024 10:48 Відповісти
Зовсім знахабніли і здуріли асвабадітєлі
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17.10.2024 10:49 Відповісти
Це вам не концерт Вакарчука кошмарити! Тут можна і по морді отримати!
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17.10.2024 10:49 Відповісти
Ти псятина кацапська тобі на гілкі висіти а ти ще шось гавкаєш
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17.10.2024 11:40 Відповісти
Доку-ментують. А хоч когось затримали? Бо там прокацапські істоти! А в нас війна з кацапами!
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17.10.2024 10:49 Відповісти
Поліція документе,дивиться.Я в шоці.Поліція повинна розігнати усю ту проросійську наволоч.А організаторів за грати,на реальний термін ув,язненя.
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17.10.2024 10:49 Відповісти
На обмін всіх
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17.10.2024 10:50 Відповісти
Громади мають відмовитись від дебільних послуг МВС та поліцаїв. Міністра МВС та поліцаїв на фронт!
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17.10.2024 10:51 Відповісти
А кого на їх місце аби тримати порядок в містах і хоч якусь безпеку мати для громадян?
Не варто писати х...ню, бо явно несе інтересами рашизму та місцевого злочинного кріміналітету.
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17.10.2024 11:24 Відповісти
Запитай з початку в народу, чи потрібне їм це лайно? Мабуть, забула, як поліцаї ховалися по кущах, коли почалася війна? Хлопці з ТРО ходили замість них патрулювати. Мабуть, забула, як поліцаї в Дніпрі відмовилися йти на фронт? Місцевий злочинний криміналітет, це і є поліція, судді, прокурори, депутати. Поки в Україні беззаконня, це і служить інтересам рашизму.
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17.10.2024 13:35 Відповісти
Мені не треба нікого запитувати. Я в Україні і не бігла з неї.
Тут мій дім.
Якщо ми кажемо про те хто і куди збіг то давайте порахуємо скільки виїхало з України по всім спеціальностям і посадам. І ви будете здивовані, ті кого ви так огульно зневажаєте, в цьому списку посядуть останнє місце за кількістю тих хто виїхав і тих хто там залишився.
Ми живемо так бо наша любов в ненависть керується стадним інстинктом, на кшталт расизму. Винні не ті що винні, а всі хто має відповідну професію, або партійну приналежність, або конфесію.
Тому в нас немає реально винних і немає справедливого покарання, бо кожен злочин має П.І.Б і ніяк інакше!

Ми самі провокуємо хаос або диктатуру, або ще найгірше темряву і морок пошуку відьом.
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17.10.2024 14:28 Відповісти
Черкаська вата ще справжніх пістюлєй не отримувала від *****. Харківська вата вже все зрозуміла про руzкій мір, а ці дикуни поки ніт.
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17.10.2024 10:53 Відповісти
Москвославні провокатори явно відчувають поблажливість влади, тому й зважуються на таке.
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17.10.2024 10:54 Відповісти
Поблажливість то м'яко...
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17.10.2024 10:58 Відповісти
Тим КДБ-шним рабам скоріше санітари потрібні...
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17.10.2024 10:57 Відповісти
Ой ***,большая группа людей неожиданно,организовалась,собралась и совершила промосковскую акцию,а бакановцы ничего не успели заметить и пресечь,наверное стояли в очереди в пенсийному оформляли вторую группу.
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17.10.2024 10:58 Відповісти
Це є секретна частина Плану Перемоги.
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17.10.2024 11:01 Відповісти
Там зібралися люди, які не мають жодного відношення до Ісуса Христа.
Це більше схоже на розбирання у секті, хто читав Євангеліє, той зрозуміє
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17.10.2024 11:02 Відповісти
Менти та СБУ від гундяя благословенн'я не отримали ,на затриманн'я ...вже не тільки менти мусара, а і СБУ підтягується ,до смітника!
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17.10.2024 11:03 Відповісти
Тут може бути лише один документ...гумові кийки
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17.10.2024 11:06 Відповісти
спочатку вони захоплюють храми потім органи влади і адмін будівлі силових структур як в 2014 ні
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17.10.2024 11:10 Відповісти
Московські попи і корисливі ідіоти почали виконувати таємну частину "плану перемоги" Найвєлічайшого і Потужного лідора, де кацапи мають відновити свою церкву і язік.
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17.10.2024 11:11 Відповісти
З поліції взяти пояснювальну чому не забезпечили порядок біля храму
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17.10.2024 11:13 Відповісти
А ти візми ПОЯСНЕННЯ з 73% малоросів і кацапів,а тоді будеш давати поради іншим .
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17.10.2024 11:20 Відповісти
документує... як мило..., а затримати потвор за *********** діїї? нє? чи поліції теж відвалили за те, щоб вони нічого не бачили та не втручались...
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17.10.2024 11:18 Відповісти
на обміний фонд всіх
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17.10.2024 11:24 Відповісти
Це не прихильники, це ті що, якщо прийде ху...лостану, будуть здавати патріотів. Та служитиме поліцаями. Одразу треба брати під нагляд
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17.10.2024 11:57 Відповісти
"Спостерігати, документувати, встановлювати, але не втручатись"-ось девіз ниніжніх ментів...
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17.10.2024 12:00 Відповісти
На відео, котрі росповсюджуються мережею, можна побачити близько роти чоловіків призовного віку у мілітарному однострої з жовтими повязками на руках. Деякі з них озброєні короткостволами. І на всіх відео вони штурмують церкву.

То є що, кацапська дрг? А де тоді наші? А якщо ця дрг після храму піде тцк штурмувати? Там же немає нікого, всі ухилянтів ловлять.
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17.10.2024 12:09 Відповісти
До 12 години вже вигнали москальських агентів-сектантів з церкви.
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17.10.2024 12:17 Відповісти
руские попы оборзели !!! вот как надо БОРОТЬСЯ !!! а мы вола ******** ,а потом ребята кровь свою проливают !!!!(((
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17.10.2024 12:17 Відповісти
влада зелених мерзотників це анти Українська влада
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17.10.2024 12:26 Відповісти
Заборона УПЦ МП? Ні, не чули...
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17.10.2024 12:33 Відповісти
одна зі складових окупації України: 1-а кримінально-політична - корупція; 2-а військова - асвабадітелі із-зі парєбріка; 3-а ментальна - так звана "вєра" від фсб, какаяразніца, анінарот. оці чмошники це така собі бомба уповільненої дії, питаннячко, яким влада не думає займатися, а дарма: у випадку, якщо б до Черкас прийшли б кацапи то навіть не питання на чиєму боці будуть оці усі "пріхожанє".
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17.10.2024 12:59 Відповісти
Коли б прихильники ПЦУ відбили храм василя блаженного на красній площі в москві, мусорня кацапова теж би лише документувала правопорушення?😗
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17.10.2024 13:02 Відповісти
там складного нічого немає, попів за дупу та на перевірку зв'язків з москвою (а там вони однозначно є) після цього долучати їх до обмінного фонду. Набагато гірше, як там слідочки наших фахівців з СБУ, доді ніхто їх перевіряти не буде, складуть тільки списки порушників громадського порядку
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17.10.2024 13:12 Відповісти
Черкаські медіа пишуть, що з прихожанами був митрополит Феодосій, якому неодноразово повідомляли про підозру за дискредитацію священників інших конфесій і поширення фейків. Джерело:
Не розумію, чому він досі не в СІЗО в очікуванні обміну на десяток українських захисників як це було з іншими діячами цієї секти ? З такою толерастією перемогти агресора нереально!
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17.10.2024 13:29 Відповісти
Їх х*ярать бомбами а вони ще й вламуються щоб помолитися за здоровʼя х*йла і прикрити п*дарську агентуру. Третій рік війни. Велком ту Юкрайн
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17.10.2024 16:47 Відповісти
Тоді питається в задачнику, а для чого ця сфора 500 тис. поліцаїв, яка не працює на випереджкння, а тільки якісь нікчемні пісульки пише. Таке ж лайно поліцейське і в Умані було, коли іновірці знімали символ України - ПРАПОР. Клименка перевести в рядові і на фронт, як і його 500 тисячну сфору. Це нікчемний мусор-баласт для України.
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17.10.2024 19:48 Відповісти
 
 