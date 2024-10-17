У Черкасах прихильники РПЦ захопили Свято-Михайлівський собор: Поліція документує обставини конфлікту

Прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Поліція встановлює усіх учасників інциденту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.

"Поліція Черкащини документує обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору. До поліції надійшла інформація про скупчення людей на території храму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці прибули на місце події з метою забезпечення громадського порядку, документування правопорушення та встановлення усіх учасників інциденту.

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На місці працюють слідчо-оперативні групи.

Черкаські медіа пишуть, що з прихожанами був митрополит Феодосій, якому неодноразово повідомляли про підозру за дискредитацію священників інших конфесій і поширення фейків.

Зазначимо, що напередодні Свято-Михайлівський кафедральний собор змінив підпорядкування, перейшовши до ПЦУ.

Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.

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