Ворог знищив деякі позиції українських захисників на Краматорському та Торецькому напрямках, тривають штурми у міській забудові Курахового, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби ворог атакував на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках. Тривають бої на Покровському та Курахівському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби противник проводив штурмові дії в районі Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової та Надії - на Куп’янському напрямку, а також в напрямку Копанок, Тернів, Загризового та в Макіївці - на Лиманському напрямку. Успіху не мав.

На Краматорському та Торецькому напрямках противник штурмував наші укріплення в Часовому Яру і Торецьку та проводив наступальні дії в напрямку Ступочок та Леонідівки. Внаслідок вогневого впливу противника деякі позиції були знищені, вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Тривають бої на Покровському напрямку. Противник, переважно без застосування бронетехніки, атакував наші позиції в напрямку Миролюбівки, в районах Воздвиженки, Лисівки, Нововасилівки, Даченського, Шевченка, Піщаного, Вовкового та Солоного. Наші воїни успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та наступав в напрямку Янтарного: атаки відбито.

На Времівському напрямку штурмові групи противника проводили наступальні дії в районах Костянтинопільського, Новосілки та Нового Комара. При наступі в напрямку Розливу, противник задіяв бронетехніку. Наші оборонці знищили дві ворожі БМП, атака захлинулася.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState напередодні повідомили, що ситуація у Великій Новосілці на Донеччині продовжує залишатися вкрай складною; у Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою.

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