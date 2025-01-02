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Ворог знищив деякі позиції українських захисників на Краматорському та Торецькому напрямках, тривають штурми у міській забудові Курахового, - ОСУВ "Хортиця"

Бойові дії на ранок 2 січня ОСУВ Хортиця

Минулої доби ворог атакував на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках. Тривають бої на Покровському та Курахівському  напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби противник проводив штурмові дії в районі Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової та Надії - на Куп’янському напрямку, а також в напрямку Копанок, Тернів, Загризового та в Макіївці - на Лиманському напрямку. Успіху не мав.

На Краматорському та Торецькому напрямках противник штурмував наші укріплення в Часовому Яру і Торецьку та проводив наступальні дії в напрямку Ступочок та Леонідівки. Внаслідок вогневого впливу противника деякі позиції були знищені, вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Тривають бої на Покровському напрямку. Противник, переважно без застосування бронетехніки, атакував наші позиції в напрямку Миролюбівки, в районах Воздвиженки, Лисівки, Нововасилівки, Даченського, Шевченка, Піщаного, Вовкового та Солоного. Наші воїни успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ.

На Курахівському напрямку противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та наступав в напрямку Янтарного: атаки відбито.

На Времівському напрямку штурмові групи противника проводили наступальні дії в районах Костянтинопільського, Новосілки та Нового Комара. При наступі в напрямку Розливу, противник задіяв бронетехніку. Наші оборонці знищили дві ворожі БМП, атака захлинулася.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState напередодні повідомили, що ситуація у Великій Новосілці на Донеччині продовжує залишатися вкрай складною; у Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ із димовими гранатами під покровом туману атакувала в Часовому Яру та Торецьку, - ОСУВ "Хортиця"

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Топ коментарі
+21
Говнокомандувачам - пора на вихід!!!
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02.01.2025 08:48
+19
Читав вчора про 155 бригаду "Анна Київська". Це повний пи₴дець і крах. Клована з дєрьмаком на довічне.
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02.01.2025 09:32
+14
"Знищив деякі позиції...." Коротше повна срака.
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02.01.2025 09:30
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Говнокомандувачам - пора на вихід!!!
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02.01.2025 08:48 Відповісти
Верховного головнокомандуючого!!!!
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02.01.2025 19:03 Відповісти
..на вихiд в расход..
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02.01.2025 21:01 Відповісти
Та зупинять наступ ворога ? схоже Сирський не та людина що може стратегічно мислити як і президент,ось в що перетворився піар про заміну всього вищого військового керівництва.
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02.01.2025 09:01 Відповісти
Залужний, планував операції для захисту України із війсковими США І НАТО,"сирий" теж мабуть планує здачу української землі із війсковими 3,14дерації ,згідно "оманського платежу" на рахунок "зепоцріота" ????
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02.01.2025 09:28 Відповісти
Читав вчора про 155 бригаду "Анна Київська". Це повний пи₴дець і крах. Клована з дєрьмаком на довічне.
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02.01.2025 09:32 Відповісти
Краще в окопи під Покровськом. В 155-ту.
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02.01.2025 09:55 Відповісти
"Знищив деякі позиції...." Коротше повна срака.
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02.01.2025 09:30 Відповісти
Та вони ще 31 грудня електростанцію в Курахово захопили. Які там боі за "забудову"?
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02.01.2025 09:43 Відповісти
Що коїться? Кремлівський сирок зливає Україну, зелений віслюк мовчить..... Повертайте терміново Залужного!!!! Сирка під трибунал!!!
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02.01.2025 13:04 Відповісти
бусифіковані захищати нікого та нічого не будуть!!!
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02.01.2025 13:12 Відповісти
диванні воїни-остання надія України.
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02.01.2025 16:07 Відповісти
Проблема вже не стількив генералах, скільки в людях. Війна вже всіх сильно втомила - як на фронті, так і в тилу...
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02.01.2025 21:14 Відповісти
Ні перемир'ю? Яка перспектива для України у затяжній війні з москалями якщо ворог щодня захоплює територію та безкарно бомбить тилові міста?
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02.01.2025 19:31 Відповісти
А що, москалі готові на перемир'я?
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03.01.2025 01:39 Відповісти
Все идет к капитуляции. И это еще будет тот челендж выторговать нормальные условия
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03.01.2025 06:56 Відповісти
 
 