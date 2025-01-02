57% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Проте готовність нести тягар війни поступово знижується, - опитування. ІНФОГРАФІКА
З 2022 до 2024 року кількість українців, готових терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно", знизилася на 14%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.
Зазначається, у грудні 2024 року більшість українців (57%) готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік, 3% - пів року, 18% - декілька місяців. Вагаються з відповіддю 18%.
Соціологи відмічають, що це питання ставиться регулярно. І з лютого 2022 до лютого 2024 кількість тих, хто готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно була практично сталою - близько 71-73%.
Проте вже з лютого по жовтень 2024 року кількість тих, хто готовий терпіти почало знищуватися - до 63%.
"Між початком жовтня і груднем 2024 року ми також спостерігаємо незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 57%. Доцільно зазначити, що частка тих, хто говорить про більш короткий період декілька місяців-пів року змінилася неістотно – 21% у грудні проти 18% на початку жовтня, тобто нинішній показник лишається приблизно в тих же межах 18-21%, що ми та так фіксували з початку вторгнення. Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти", - зазначають соціологи.
Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.
Будь ласка, зачекайте...
За всі роки - мені тільки один раз подзвонили - опитування - чи я готова, щоб Україна здала всі землі, що під окупацією мокшам на їх умовах. Це у грудні 24 року було..підгруннтя готують зелені..
Але не треба тоді вдавати що такі українці, в конкретному питанні, чимось в кращу сторону відрізняються від орків.
Але з цих 57% 47% за кордоном...
Рубль, водка, матрьошка, балалайка, вєлікая рассєя, лішняя хромосома, православіє, хахли, бандєравци, нацисти, наскакалі, каструлі, набєрлін, дєдиваєвалі, абирвалг
??
Не терпіти - це визнати всі зроблені помилки за 30+ років Незалежності, не вбивати майбутнє України у малоуспішних спробах відвоювати землі до кордонів 91 року, погодитися на заморозку/припинення війни, провести вибори і спробувати нарешті обрати тих, для кого Україна не лише місце збагачення, а й Батьківщина, почати нарешті розвиватися як адекватна європейська держава, а не менша копія рашки, і список можна продовжувати...
І тоді, в якийсь момент, окуповані території повернуться до скдладу України. Це все звучить як фантастика, але в нас хоча б буде шанс все це спробувати зробити, але якщо продовжити війну в сподіванні, що нам от-от дадуть якусь ультимативну зброю і ми все відвоюємо, поки мародери все розкрадають, тоді шансів на майбутнє у нас немає.
Цікаво, чи видалять цей комент...
Іншого виходу нема . Прийдеться терпіти ,, і нікуди від цього не дінешся . Аж поки кацапам не набридне терпіти ***** .
І досить вже цих безглуздих опитувань . Вони однаково - ролі ніякої не грають бо від українців тут нічого не залежить ..
Если быть честным, то я уверен, что подавляющее большинство населения тех городов и сёл, которые постоянно находятся под бомбёжками, готовы на всё, лишь бы весь этот кошмар закончился и осуждать их за это мы не имеем права.
Нужно понимать, что вопрос условий и сроков окончания войны сегодня уже не зависят от мнения украинцев, потому, что если мир согласится с условиями кровавого путлера, то жить этому миру останется всего ничего.
Отдавать путлеру даже сантиметр украинской земли мир не имеет права, вне зависимости от желаний и хотений самих украинцев, вот вам и весь опрос.
Але найбільше терпітимуть власники новеньких Rolls Royce Spectre. Ну і трохи бідніші.
Я готовий терпіти. Але питання - чому я маю терпіти, поки в купи інших людей життя б'є ключем? Причому до війни так весело їм не було.
Особисто я готова до тривалої війни на десятиліття. Все одно вона не закінчиться у цьому десятилітті. Може так статися, що не закінчиться і у тридцяті роки. Того життя, що було раніше вже ніколи не буде, ми вступили в епоху всесвітнього хаосу ,який офіційно розпочнеться після інавгурації трампо-маска.
Лідер за доходами - Антимонопольний комітет: працівники отримують у середньому близько 119 тисяч гривень, керівництво - 215 тисяч. У Мін'юсті виплачують 100,5 тисяч. Центральна виборча комісія, яка нині через воєнний стан майже не працює, також потрапила до списку. Її працівники отримують понад 97 тисяч гривень, а керівництво - рекордні 310 тисяч гривень на місяць.
Кажуть що є лише 2 варіанти:
- терпіти
- здаватись кацапам
Обидва мають на увазі, що опитувані повинні залишатись там де є.
Варіант номер 3 - виїхати, "скромно" не пропонується.