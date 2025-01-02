57% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Проте готовність нести тягар війни поступово знижується, - опитування. ІНФОГРАФІКА

З 2022 до 2024 року кількість українців, готових терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно", знизилася на 14%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Зазначається, у грудні 2024 року більшість українців (57%) готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік, 3% - пів року, 18% - декілька місяців. Вагаються з відповіддю 18%.

Соціологи відмічають, що це питання ставиться регулярно. І з лютого 2022 до лютого 2024 кількість тих, хто готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно була практично сталою - близько 71-73%.

Проте вже з лютого по жовтень 2024 року кількість тих, хто готовий терпіти почало знищуватися - до 63%.

"Між початком жовтня і груднем 2024 року ми також спостерігаємо незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 57%. Доцільно зазначити, що частка тих, хто говорить про більш короткий період декілька місяців-пів року змінилася неістотно – 21% у грудні проти 18% на початку жовтня, тобто нинішній показник лишається приблизно в тих же межах 18-21%, що ми та так фіксували з початку вторгнення. Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти", - зазначають соціологи.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

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