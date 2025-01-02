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опитування (1853) КМІС (322) війна в Україні (1205)

57% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Проте готовність нести тягар війни поступово знижується, - опитування. ІНФОГРАФІКА

удар рф по Запоріжжю

З 2022 до 2024 року кількість українців, готових терпіти війну "стільки, скільки буде потрібно", знизилася на 14%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Зазначається, у грудні 2024 року більшість українців (57%) готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік, 3% - пів року, 18% - декілька місяців. Вагаються з відповіддю 18%.

Інфографіка

Соціологи відмічають, що це питання ставиться  регулярно. І з лютого 2022 до лютого 2024 кількість тих, хто  готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно  була практично сталою - близько 71-73%.

Проте вже з лютого по жовтень  2024 року кількість тих, хто готовий терпіти почало знищуватися - до  63%.

"Між початком жовтня і груднем 2024 року ми також спостерігаємо незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 57%. Доцільно зазначити, що частка тих, хто говорить про більш короткий період декілька місяців-пів року змінилася неістотно – 21% у грудні проти 18% на початку жовтня, тобто нинішній показник лишається приблизно в тих же межах 18-21%, що ми та так фіксували з початку вторгнення. Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти", - зазначають  соціологи.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

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Топ коментарі
+33
Якщо в опитуванні брали люди у яких ніхто із близьких не воює та яким самим не загрожує мобілізація (жінки, пенсіонери), або ті, хто зацікавлений у продовженні війни (чиновники, ТЦК) - тоді результати такого опитування можна множити на нуль.
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02.01.2025 11:29
+25
Можна уточнити: "Скільки потрібно" щоб що? Щоб кордони 91-го? Щоб дійти до Уралу? Щоб перебити всіх кацапів? І що означає "терпіти"? Сидіти в тилу, без безпосредньої участі у війні? Чи сидячи закордоном готові терпіти скільки треба?
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02.01.2025 11:28
+18
Можна терпіти війну дуже довго , якщо бачиш що керівництво країни робить усе для перемоги , коли бачиш , що країна мобілізована і кожний вносить свій внесок у перемогу, коли бачиш , що війною керують патріотичні і досвідчені командири , які бережуть життя солдата. Саме це ми бачили в історіі , коли Гітлер напав на Англію, коли навіть королівська сім'я брала участь у війні, а прем'єр-міністр робив усе для перемоги.Але у нас усе навпаки! Нас скубуть як гусей та говорять - донатьте , донатьте , донатьте , а керівництво країни краде як в останній день! Мажори гуляють у ресторанах , поліція , судді , прокурори - усі захищають можновладців і ганяються за звичайними людьми , яких як мясо гонять у окопи під керівництвом кацапа-мясника , і усі дірки затикають м'ясом! Скільки ви готові терпіти таку війну? Ми опинилися між кацапами-вбивцями і нелюдями і владою - зрадниками і крадіями ! Ми вже терпимо майже 3 роки! І терпіли 30 років до того такі самі влади! Може щось не так у нас? Може треба спочатку змінити шось в середині ,щоб не програти зовнішньому ворогу, щоб об'єднати країну?
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02.01.2025 11:47
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Можна уточнити: "Скільки потрібно" щоб що? Щоб кордони 91-го? Щоб дійти до Уралу? Щоб перебити всіх кацапів? І що означає "терпіти"? Сидіти в тилу, без безпосредньої участі у війні? Чи сидячи закордоном готові терпіти скільки треба?
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02.01.2025 11:28 Відповісти
щоб зелені зрадники вкрали ще більше грошей на асфальті та бракованих мінах
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02.01.2025 12:33 Відповісти
Якщо в опитуванні брали люди у яких ніхто із близьких не воює та яким самим не загрожує мобілізація (жінки, пенсіонери), або ті, хто зацікавлений у продовженні війни (чиновники, ТЦК) - тоді результати такого опитування можна множити на нуль.
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02.01.2025 11:29 Відповісти
Множ собі. На виборах/референдумах кожен буде мати свій один голос. Ділити громадян на сорти - така собі демократія.
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02.01.2025 11:36 Відповісти
Я не ділю людей на сорти на відміну від влади, яка одні категорії людей пропонує виключно окоп, а іншим всі блага цивілізації. Тому і перспективи війни треба вирішувати тим, хто безпосередньо буде воювати, а не тим, хто якщо що за день вже за кордоном буде.
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02.01.2025 11:39 Відповісти
Граждане уже лет 30 как поделены на сорты(такая себе завуалированная кастовая система).
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02.01.2025 11:39 Відповісти
Та ті опитування тільки на папері. ОПа малює цифірі - отой КМІС їх за бабло публікує як дослідження. Ну і комісія зе! у розмірі 80% йде на його офшори.

За всі роки - мені тільки один раз подзвонили - опитування - чи я готова, щоб Україна здала всі землі, що під окупацією мокшам на їх умовах. Це у грудні 24 року було..підгруннтя готують зелені..
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02.01.2025 12:05 Відповісти
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02.01.2025 11:31 Відповісти
Розмова двох орків, лише українською. Шкода що в цьому більшість українців з ними максимально схожі(((
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02.01.2025 14:01 Відповісти
А зеленський на кухні з Єрмаком взагалі разговарівают па руськи
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02.01.2025 14:04 Відповісти
Насправді мені абсолютно все одно якою мовою і з якою лексикою хтось розмовляє в побуті.

Але не треба тоді вдавати що такі українці, в конкретному питанні, чимось в кращу сторону відрізняються від орків.
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02.01.2025 15:57 Відповісти
Подивіться хоч одне відео штурму 3 ОШБР чи Азова. Там, по вашим поняттям, самі орки з орками московитськи позиції штурмують. По словам Ф...он вони всі очманілі. Не штурмують п.дарів із словниками.
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02.01.2025 15:45 Відповісти
У стресових ситуаціях, це ще можна зрозуміти, але не на кухні в розмові між подружжям для прикладу.
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02.01.2025 15:52 Відповісти
А до чого тут Фаріон? Просто читаєш рішення КСУ 3.6.1 там чорним по білому написано хто створив Українську державу та саме чому українська мова державна, а не яка різниця. Відповідно до рішення КСУ від 14 липня 2021 року українська мова одна з ознак державності України і всі громадяни мають її знати та послуговуватись та москворотість не надає жодних мовних прав. То назви мені причину чому хтось вперто говорить мовою іноземців та окупатів та чим він від них відрізняється окрім уніформи.
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02.01.2025 16:15 Відповісти
100% правдиве опитування.
Але з цих 57% 47% за кордоном...
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02.01.2025 11:32 Відповісти
Чому? Близько 60% українських чоловіків у віці 18-60 років з тих чи інших причин не підлягають мобілізації. Саме вони і їхні родини якраз готові терпіти війну стільки скільки буде потрібно
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02.01.2025 11:41 Відповісти
Коли летітиме ракета чи шахед,вони не питатимуть,чи підлягає людина мобілізації...
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02.01.2025 11:57 Відповісти
це це опитування проводили, може у Буковелі?
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02.01.2025 11:41 Відповісти
А не терпіти - це як?
Рубль, водка, матрьошка, балалайка, вєлікая рассєя, лішняя хромосома, православіє, хахли, бандєравци, нацисти, наскакалі, каструлі, набєрлін, дєдиваєвалі, абирвалг
??
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02.01.2025 11:43 Відповісти
Ні не так.

Не терпіти - це визнати всі зроблені помилки за 30+ років Незалежності, не вбивати майбутнє України у малоуспішних спробах відвоювати землі до кордонів 91 року, погодитися на заморозку/припинення війни, провести вибори і спробувати нарешті обрати тих, для кого Україна не лише місце збагачення, а й Батьківщина, почати нарешті розвиватися як адекватна європейська держава, а не менша копія рашки, і список можна продовжувати...

І тоді, в якийсь момент, окуповані території повернуться до скдладу України. Це все звучить як фантастика, але в нас хоча б буде шанс все це спробувати зробити, але якщо продовжити війну в сподіванні, що нам от-от дадуть якусь ультимативну зброю і ми все відвоюємо, поки мародери все розкрадають, тоді шансів на майбутнє у нас немає.

Цікаво, чи видалять цей комент...
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02.01.2025 14:16 Відповісти
"... окуповані території повернуться до складу України." - ага, такі: набридло бути в окупації повертаємося назад не для того кацапи їх окуповували щоб повертати.
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02.01.2025 14:53 Відповісти
Ага, пальцями клацнути, і мрія здійсниться
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02.01.2025 15:47 Відповісти
Нічого з окупованого не повернеться. Кацапи вміють так робити. Одразу як заходять, вмикається роств і погнали. Школи всі на роспропоганді. Книги всі російські,валюта,паспорти. Хто найближчий час не буде підтримувати рашку - у підвал. А потім ще завезуть кацапів з Уралу і інших болот. І все. Вважайте російська губернія. Як це зробили з Кремом, Донбасом, Луганщиною. Те саме зроблять з Херсонщиною,Харківщиною,Запоріжжською областю. Та й взагалі, мета: оточити,забрати віхід до моря,знищити. Не а цей так наступний раз. Поступимось півднем?
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03.01.2025 00:08 Відповісти
Та пох на те - скільки там готових і не готових терпіти .
Іншого виходу нема . Прийдеться терпіти ,, і нікуди від цього не дінешся . Аж поки кацапам не набридне терпіти ***** .
І досить вже цих безглуздих опитувань . Вони однаково - ролі ніякої не грають бо від українців тут нічого не залежить ..
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02.01.2025 11:44 Відповісти
Можна терпіти війну дуже довго , якщо бачиш що керівництво країни робить усе для перемоги , коли бачиш , що країна мобілізована і кожний вносить свій внесок у перемогу, коли бачиш , що війною керують патріотичні і досвідчені командири , які бережуть життя солдата. Саме це ми бачили в історіі , коли Гітлер напав на Англію, коли навіть королівська сім'я брала участь у війні, а прем'єр-міністр робив усе для перемоги.Але у нас усе навпаки! Нас скубуть як гусей та говорять - донатьте , донатьте , донатьте , а керівництво країни краде як в останній день! Мажори гуляють у ресторанах , поліція , судді , прокурори - усі захищають можновладців і ганяються за звичайними людьми , яких як мясо гонять у окопи під керівництвом кацапа-мясника , і усі дірки затикають м'ясом! Скільки ви готові терпіти таку війну? Ми опинилися між кацапами-вбивцями і нелюдями і владою - зрадниками і крадіями ! Ми вже терпимо майже 3 роки! І терпіли 30 років до того такі самі влади! Може щось не так у нас? Може треба спочатку змінити шось в середині ,щоб не програти зовнішньому ворогу, щоб об'єднати країну?
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02.01.2025 11:47 Відповісти
Один блогер сказав, що риба гниє не з голови, а з пузика. В голові лиш смердить, коли черево згнило. Згодна з цим. Треба починати з себе, з "мудрого наріду". Але ж хто має виховувати нарід? Наче держава... Замкнуте коло...
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02.01.2025 15:51 Відповісти
готують громадську думку....
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02.01.2025 11:48 Відповісти
Все эти опросы это не более, чем манипуляция общественным мнение в угоду тому, кто за них платит.

Если быть честным, то я уверен, что подавляющее большинство населения тех городов и сёл, которые постоянно находятся под бомбёжками, готовы на всё, лишь бы весь этот кошмар закончился и осуждать их за это мы не имеем права.

Нужно понимать, что вопрос условий и сроков окончания войны сегодня уже не зависят от мнения украинцев, потому, что если мир согласится с условиями кровавого путлера, то жить этому миру останется всего ничего.

Отдавать путлеру даже сантиметр украинской земли мир не имеет права, вне зависимости от желаний и хотений самих украинцев, вот вам и весь опрос.
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02.01.2025 11:55 Відповісти
Терпіти.....звісно терпітимемо. Всі терпітимуть, від бійців на фронті, до тих хто донатить з мінімальної пенсії.
Але найбільше терпітимуть власники новеньких Rolls Royce Spectre. Ну і трохи бідніші.
Я готовий терпіти. Але питання - чому я маю терпіти, поки в купи інших людей життя б'є ключем? Причому до війни так весело їм не було.
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02.01.2025 11:59 Відповісти
Мабудь тому, що Ви хоть і ніколи не "зажигали" в Буковелі на новорічні свята, не маєте маєтку на сотні гектарів землі, і порше панамера, або ролс- ройса, але коли прийдуть кацапи до Вашого міста або села, то ті хто все це мають, нічого не втратять, бо переметнутьця на бік ворога, а Ви залишитесь без усього, можливо і життя!
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02.01.2025 13:45 Відповісти
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02.01.2025 15:48 Відповісти
А у нас лише два варіанти: захищатись та терпіти; здаватись та не існувати.
Особисто я готова до тривалої війни на десятиліття. Все одно вона не закінчиться у цьому десятилітті. Може так статися, що не закінчиться і у тридцяті роки. Того життя, що було раніше вже ніколи не буде, ми вступили в епоху всесвітнього хаосу ,який офіційно розпочнеться після інавгурації трампо-маска.
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02.01.2025 12:00 Відповісти
Та припиніть цей пропагандонський піздож! Тут вам не марафон, щоб мізки тупими гаслами засирати!
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02.01.2025 12:54 Відповісти
Якщо ти будеш особисто сидіти десятиліття в окопах, то вперед з піснею, чи ти будеш терпіти за чужий рахунок?
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02.01.2025 14:57 Відповісти
Не очкуй. Я тебе прикрию.
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02.01.2025 15:09 Відповісти
А тебе хто прикриє?
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02.01.2025 15:14 Відповісти
Хто-хто!? Афіна!
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02.01.2025 15:17 Відповісти
Атена Паллада? Потужно 👍
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02.01.2025 15:27 Відповісти
А Арес командуватиме вами
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02.01.2025 15:30 Відповісти
Взагалі неважливо як закінчиться ця війна, як тільки відкриють кордони в ції країні людей не залишиться.
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02.01.2025 19:00 Відповісти
Голову лікуй 😂
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03.01.2025 12:45 Відповісти
Зєдємарафон, мародери і кацапські кроти роблять свою справу.
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02.01.2025 12:12 Відповісти
Мінфін оприлюднив дані про доходи держслужбовців. За рік дохід чиновників зріс суттєво - на 61%. Якщо в січні середній показник становив 38,6 тисяч гривень, то зараз це вже 62 тисячі. Така сума майже втричі перевищує середню зарплату по Україні, яка у вересні була 18 тисяч гривень.

Лідер за доходами - Антимонопольний комітет: працівники отримують у середньому близько 119 тисяч гривень, керівництво - 215 тисяч. У Мін'юсті виплачують 100,5 тисяч. Центральна виборча комісія, яка нині через воєнний стан майже не працює, також потрапила до списку. Її працівники отримують понад 97 тисяч гривень, а керівництво - рекордні 310 тисяч гривень на місяць.
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02.01.2025 12:18 Відповісти
Скільки з них реально приймають участь у бойових діях або готові це зробити прямо зараз - оце буде правильний результат опитування.
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02.01.2025 12:37 Відповісти
Ніхто не питав ні мене,не чув такого і про знайомих.Просто мене повідомили,що в нас 57% терпіл.І вони,оті відсотки,готові терпіти все ото бл...дство що в нас відбувається.Корупцію,заробітчанство на війні,невігластво у військових,популізм вищого керівництва.Мені залишили лише право сказати про це,але від того якось не легше...
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02.01.2025 12:50 Відповісти
Серед депутатів опитували? Тоді зрозуміло. Бо звичайні люди вже не витримують цього геноциду, як внутрішнього, так і зовнішнього. Так що не ******* тут свої "потужні" і "незламні" казочки.
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02.01.2025 12:53 Відповісти
Здавайся!
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02.01.2025 15:07 Відповісти
Звичайно будем терпіти скільки треба. А що нам остайотся?
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02.01.2025 14:05 Відповісти
НІ.
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02.01.2025 15:30 Відповісти
Дивіться як маніпулюють.
Кажуть що є лише 2 варіанти:
- терпіти
- здаватись кацапам
Обидва мають на увазі, що опитувані повинні залишатись там де є.
Варіант номер 3 - виїхати, "скромно" не пропонується.
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02.01.2025 15:55 Відповісти
А чому не 73%,а тільки 57% диванних патріотів ? Доля війни буде вирішуватись в США,яким наші фейкові опитування до одного місця .
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02.01.2025 16:16 Відповісти
Людей не війна задовбала а ця дебільна влада, постійна брехня, порушення законів і конституції, хабарництво і жахливе ставлення до людей. Я для себе поняв так, якщо є якась проблема і існує 10 способів її вирішення, ця влада обере 11 який дозволить вкрасти гроші, або набити рейтингу, а вирішує цей спосіб проблему чи ні, немає значення.
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02.01.2025 18:56 Відповісти
 
 