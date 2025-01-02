Міносвіти майже 2,5 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою щодо виїзду працівників закладів освіти у 2024 році
У 2024 році Міністерство освіти і науки України направило до Держприкордонслужби 2 481 клопотання щодо дозволу перетину кордону військовозобов'язаними працівниками освітніх та наукових установ.
Про це повідомляє Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Із 1 січня до 25 грудня 2024 року Міністерством освіти і науки України за зверненнями закладів освіти та наукових установ із проханням клопотати перед Адміністрацією Державної прикордонної служби України щодо розгляду можливості перетину державного кордону науковими та науково-педагогічними працівниками надіслано 2481 лист", - йдеться у відповіді відомства на запит.
Водночас у міністерстві уточнили, що не мають інформації про осіб, які порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.
Раніше повідомлялося, що наразі в Україні будуються 139 підземних шкіл, а також кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.
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Я думаю, эти деньги лучше истратить на строительство нового жилья, тем, у кого война его отобрала, а уходить под землю это путь в никуда.
Нет войне!
І ось як в тому демотиватирі: яка різниця між вчителем і гопником? Після виборів, як виявилось - ніякої
друге по запрошеннях інших університетів, в нас немає ********* обладнання самостійно проводити досліди, тому діляться ідеями із закордонними вузами і ті дозволяють у них проводити екперименти.
третє якщо комусь повезе, взяти грант від європейців то знову ж таки немає обладнання і приходиться їздити клянчити по закордонних вузах
А в Україні маємо багатих ректорів з будиночками в Іспанії.
Але щодо виїзду, то я впенений що дозвіл реально давали переважно чиновникам вверхах тому що на рівні університетів, одиниці хтось реально його отримав, а на рівні шкіл то взагалі ніхто.
Ще часто іноземні вузи запрошують виступити у них, наприклад наших медиків, надиво є багато реально хороших фахівців
А реально щоб стаття потім десь індексувалась то цінник досягає і 500 у.е., без таких статей важко отримати грант, який також вимагають.
І їм треба залучати в співавторство іноземців тому щоб ті оплатили витрати.
"с просьбой ходатайствовать перед Администрацией Государственной пограничной службы Украины относительно рассмотрения возможности пересечения государственной границы"
це взагалі не зрозуміло
якщо є закон (якого не існує згідно ВСУ), то виходить, що просять порушити закон, та випустити - тому що в правовій країні, всі рівні перед законом, та нема виключень для "ходатайства"
якщо закона не існує, то виходить, що не хочуть виконувати закони котрі реально існують
Як тоді людині розрізнити,
закони котрі треба виконувати
від законів котрі "не працюють", та треба "домовлятись"....
В правовій державі
Якщо хтось "ходатайствує" - то він вступає в "злочинний зговір", щоб порушити закон
Якщо закону не існує, та не випускають - то це також злочин
Тільки в правовій державі, дотримуються всіх законів
Інакше ніхто не розуміє, яких законів потрібно дотримуватись, а коли потрібно "ходатайствувать"
Які саме статті чи в цілому Конституція на "паузі"?
Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас з вами зараз особисто як представників нашої держави, - на паузі. (янеганчірка)
Но навіть, якщо взяти до уваги цей виступ, то так як це не указ,
то ніхто його з держслужбовців не виконував
приклади того часу (2022), як "https://www.bbc.com/ukrainian/news-64211251 плювали" - тому що це не закон, а просто слова