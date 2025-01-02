Міносвіти майже 2,5 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою щодо виїзду працівників закладів освіти у 2024 році

У 2024 році Міністерство освіти і науки України направило до Держприкордонслужби 2 481 клопотання щодо дозволу перетину кордону військовозобов'язаними працівниками освітніх та наукових установ.

Про це повідомляє Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Із 1 січня до 25 грудня 2024 року Міністерством освіти і науки України за зверненнями закладів освіти та наукових установ із проханням клопотати перед Адміністрацією Державної прикордонної служби України щодо розгляду можливості перетину державного кордону науковими та науково-педагогічними працівниками надіслано 2481 лист", - йдеться у відповіді відомства на запит.

Водночас у міністерстві уточнили, що не мають інформації про осіб, які порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.

Раніше повідомлялося, що наразі в Україні будуються 139 підземних шкіл, а також кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.

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