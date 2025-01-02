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Міносвіти майже 2,5 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою щодо виїзду працівників закладів освіти у 2024 році

Міносвіти 2,5 тис. разів клопотало про виїзд освітян за кордон у 2024 році

У 2024 році Міністерство освіти і науки України направило до Держприкордонслужби 2 481 клопотання щодо дозволу перетину кордону військовозобов'язаними працівниками освітніх та наукових установ.

Про це повідомляє Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Із 1 січня до 25 грудня 2024 року Міністерством освіти і науки України за зверненнями закладів освіти та наукових установ із проханням клопотати перед Адміністрацією Державної прикордонної служби України щодо розгляду можливості перетину державного кордону науковими та науково-педагогічними працівниками надіслано 2481 лист", - йдеться у відповіді відомства на запит.

Водночас у міністерстві уточнили, що не мають інформації про осіб, які порушили взяті на себе зобов'язання щодо термінів повернення в Україну.

Раніше повідомлялося, що наразі в Україні будуються 139 підземних шкіл, а також кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів у 2024 році 15 разів клопотало про перетин кордону військовозобов’язаними

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Топ коментарі
+6
Лично меня, строительство подземных учебных заведений не радует, а настораживает, это значит, что война у нас будет вечной?

Я думаю, эти деньги лучше истратить на строительство нового жилья, тем, у кого война его отобрала, а уходить под землю это путь в никуда.
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02.01.2025 11:46
+6
А нахріна цим вчителям взагалі виїжджати за кордон? У них же зарплата 4000 баксів. Взагалі після виборів 2019 року немає у мене поваги до професії вчителя. Чому ці дибіли можуть дітей навчити?
І ось як в тому демотиватирі: яка різниця між вчителем і гопником? Після виборів, як виявилось - ніякої
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02.01.2025 11:54
+5
Просто підземне будівництво, для хабарників, вигідніше навіть від доріг. Особливо коли знаєш, що на другий день після війни їх закинуть.
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02.01.2025 12:07
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Лично меня, строительство подземных учебных заведений не радует, а настораживает, это значит, что война у нас будет вечной?

Я думаю, эти деньги лучше истратить на строительство нового жилья, тем, у кого война его отобрала, а уходить под землю это путь в никуда.
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02.01.2025 11:46 Відповісти
Просто підземне будівництво, для хабарників, вигідніше навіть від доріг. Особливо коли знаєш, що на другий день після війни їх закинуть.
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02.01.2025 12:07 Відповісти
Пора уже соглашается на условия Путина и будет всем счастье.
Нет войне!
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02.01.2025 15:26 Відповісти
А нахріна цим вчителям взагалі виїжджати за кордон? У них же зарплата 4000 баксів. Взагалі після виборів 2019 року немає у мене поваги до професії вчителя. Чому ці дибіли можуть дітей навчити?
І ось як в тому демотиватирі: яка різниця між вчителем і гопником? Після виборів, як виявилось - ніякої
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02.01.2025 11:54 Відповісти
Та ні, потрібно щоб вони воочію побачили як бідкаються ніщєброди за кордоном і більше туди не просилися поїхати.
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02.01.2025 14:24 Відповісти
ніхто не хоче скільки спортсменів не вернулося з закордону?
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02.01.2025 11:57 Відповісти
Так викладачі мають відсрочку. Нафіга ще клопотання тоді?
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02.01.2025 12:01 Відповісти
А хіба відстрочка дозволяє виїзд за кордон?
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02.01.2025 12:06 Відповісти
то це є рівні права громадян? воювати будуть всі. це в якому законі про клопотання від міністерств написано
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02.01.2025 12:06 Відповісти
Це не від армії відкрс, бо вчителі і так мають відсрочку. Значить, МОУ цілеспрямованно діє, щоб вчителі виїхали за кордон, бо українським дітям освіта не потрібна зараз і потрібною не буде. Асфальт можно і без інтегралів класти. Ще нехай всі лікарі видуть. Головне, що держава вивчила їх за рахунок платників податків. тепер вони будуть швабрами махати у європах. "Л" - логіка, "Е" - економіка по-українськи.
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02.01.2025 12:37 Відповісти
Викладачі їдуть на конференції,
друге по запрошеннях інших університетів, в нас немає ********* обладнання самостійно проводити досліди, тому діляться ідеями із закордонними вузами і ті дозволяють у них проводити екперименти.
третє якщо комусь повезе, взяти грант від європейців то знову ж таки немає обладнання і приходиться їздити клянчити по закордонних вузах
А в Україні маємо багатих ректорів з будиночками в Іспанії.

Але щодо виїзду, то я впенений що дозвіл реально давали переважно чиновникам вверхах тому що на рівні університетів, одиниці хтось реально його отримав, а на рівні шкіл то взагалі ніхто.

Ще часто іноземні вузи запрошують виступити у них, наприклад наших медиків, надиво є багато реально хороших фахівців
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02.01.2025 13:29 Відповісти
І ще МО ввела зараз вимогу щодо статей в закордонних виданнях а одна стаття то від 4000 грн за її перевірку, при зарплаті викладача в 15000 грн.
А реально щоб стаття потім десь індексувалась то цінник досягає і 500 у.е., без таких статей важко отримати грант, який також вимагають.

І їм треба залучати в співавторство іноземців тому щоб ті оплатили витрати.
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02.01.2025 13:39 Відповісти
Верховний Суд України (ВСУ) - визнав, що немає закону який забороняє виїзд, та по справах визнає, що відмова незаконна, хоча не зобов'язує випустити. Тому потім на кордоні знову відмовляють, такій людині.

"с просьбой ходатайствовать перед Администрацией Государственной пограничной службы Украины относительно рассмотрения возможности пересечения государственной границы"
це взагалі не зрозуміло

якщо є закон (якого не існує згідно ВСУ), то виходить, що просять порушити закон, та випустити - тому що в правовій країні, всі рівні перед законом, та нема виключень для "ходатайства"

якщо закона не існує, то виходить, що не хочуть виконувати закони котрі реально існують

Як тоді людині розрізнити,
закони котрі треба виконувати
від законів котрі "не працюють", та треба "домовлятись"....
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02.01.2025 12:43 Відповісти
На якій підставі забороняється людям виїзд за кордон? Вже відновили кріпосне право чи це одна велика в'язниця?
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02.01.2025 15:00 Відповісти
Якщо закон існує, то він також містить всі винятки, котрі описані.

В правовій державі
Якщо хтось "ходатайствує" - то він вступає в "злочинний зговір", щоб порушити закон
Якщо закону не існує, та не випускають - то це також злочин

Тільки в правовій державі, дотримуються всіх законів
Інакше ніхто не розуміє, яких законів потрібно дотримуватись, а коли потрібно "ходатайствувать"
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02.01.2025 15:47 Відповісти
Яка правова держава!? У нас Конструкція на паузі, а ти про закони говориш.
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02.01.2025 15:50 Відповісти
Згідно якого указу чи закону на "паузі"?
Які саме статті чи в цілому Конституція на "паузі"?
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02.01.2025 15:54 Відповісти
По указу його сонцесяйності Янелоха бо Невтіка.
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02.01.2025 15:57 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/politics/zelenskiy-diplomatam-u-nas-nemaye-chasu-na-taki-dribnici-yak-dvogodinni-vistupi-putina-novini-ukrajina-amp-12088326.html
Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас з вами зараз особисто як представників нашої держави, - на паузі. (янеганчірка)
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02.01.2025 16:06 Відповісти
Приклад статті невдалий, там про дипломатів, та інших офіційних "представників" держави - грубо кажучи мова про держслужбовців

Но навіть, якщо взяти до уваги цей виступ, то так як це не указ,
то ніхто його з держслужбовців не виконував

приклади того часу (2022), як "https://www.bbc.com/ukrainian/news-64211251 плювали" - тому що це не закон, а просто слова
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02.01.2025 16:31 Відповісти
Може приклад невдалий, але те що робиться в країні показує, що чхати хто хотів на закони та права людей. Жоден закон, принаймні я щось не зустрічав, не забороняє виїзд людей за кордон, ніхто людей не визнава кріпаками без права втікти від пана, але по факту люди стали власністю, незрозуміло хто вирішує виїжджати людям чи ні.
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02.01.2025 16:53 Відповісти
 
 