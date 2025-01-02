Сибіга співчуває чорногорцям у зв’язку з масовим розстрілом у Цетине

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття через масовий розстріл у Цетине (Чорногорія), в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

"Шокований масовим розстрілом у Цетине. Це місто проявило чудову солідарність з Україною від початку повномасштабної війни, проводячи щоденні марші на нашу підтримку. Дорогі жителі Цетине, ви розділили наш біль, а ми поділяємо ваш. Ми сумуємо разом із вами і нашою дружньою Чорногорією", - зазначив Сибіга.

Масований розстріл в Цетине

1 січня в чорногорському місті Цетине стався масовий розстріл, у результаті якого загинули щонайменше 10 осіб. Напади відбулися в п'яти різних місцях міста. Підозрюваний у вбивствах, 34-річний Якщо Мартинович, намагався втекти від правоохоронців і вчинив самогубство, коли його оточили.

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