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Новини Війна
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співчуття (66) Чорногорія (201) Сибіга (223)

Сибіга співчуває чорногорцям у зв’язку з масовим розстрілом у Цетине

Україна закликає НАТО ухвалити рішення про запрошення на вступ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття через масовий розстріл у Цетине (Чорногорія), в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.

"Шокований масовим розстрілом у Цетине. Це місто проявило чудову солідарність з Україною від початку повномасштабної війни, проводячи щоденні марші на нашу підтримку. Дорогі жителі Цетине, ви розділили наш біль, а ми поділяємо ваш. Ми сумуємо разом із вами і нашою дружньою Чорногорією", - зазначив Сибіга.

Масований розстріл в Цетине

1 січня в чорногорському місті Цетине стався масовий розстріл, у результаті якого загинули щонайменше 10 осіб. Напади відбулися в п'яти різних місцях міста. Підозрюваний у вбивствах, 34-річний Якщо Мартинович, намагався втекти від правоохоронців і вчинив самогубство, коли його оточили.

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Топ коментарі
+16
А Сибіга в курсі, що відбувається, наприклад, під Покровськом і Торецьком !?
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02.01.2025 12:19
+14
кацапи, до Гордона не ходи
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02.01.2025 12:33
+13
Русня намагається розпочати нову війну, щоб відволікти ресурси Європи.
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02.01.2025 12:29
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А Сибіга в курсі, що відбувається, наприклад, під Покровськом і Торецьком !?
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02.01.2025 12:19 Відповісти
він міністр іноземних справ, коли Покровсь відійде кацапам він зможе поспівчувати.
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02.01.2025 12:27 Відповісти
Ага, кацапам співчуватиме.
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02.01.2025 13:20 Відповісти
Русня намагається розпочати нову війну, щоб відволікти ресурси Європи.
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02.01.2025 12:29 Відповісти
100%
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02.01.2025 12:32 Відповісти
кацапи, до Гордона не ходи
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02.01.2025 12:33 Відповісти
Чорногорія у НАТО - кацапню це муляє звісно
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02.01.2025 12:34 Відповісти
дивно, у 2022 р в цьому місці відбулася майже така трагедія. пороблено?
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02.01.2025 12:37 Відповісти
Спонсор вбивства "водка Смірнофф"
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02.01.2025 12:40 Відповісти
"вовка Куйлофф"
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02.01.2025 12:51 Відповісти
Кацапські роги і тут стирчать.
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02.01.2025 12:41 Відповісти
Последние события в США и Черногории показывают, что наличие орудия у населения, это ошибка и преступление тех, кто это разрешает, против человека!

Если государство не в состоянии защитить граждан своей страны, а разрешает ему иметь оружие, чтобы защищаться самим, то это не государство, а дерьмо!
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02.01.2025 12:45 Відповісти
Скажи це американцям...
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02.01.2025 13:22 Відповісти
Если вы американец, то вы и скажите, я украинец и говорю это для украинцев, которые хотели бы иметь оружие.
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02.01.2025 13:27 Відповісти
Тобі слово "логіка" зрозуміле? Розбираємо твою "словесну конструкцію:
"Если государство не в состоянии защитить граждан своей страны, а разрешает ему иметь оружие, чтобы защищаться самим, то это не государство, а дерьмо!"
У США діє "право на носіння зброї, для самооборони". Згідно з цим правом держава дозволяє мать у особистому користуванні зброю. США - держава світового рівня , яка займає перші ролі як в економіці світу, так і у військовому плані... Питання: "Як "дєрьмо" змогло зайнять таке положення у світі?
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02.01.2025 13:40 Відповісти
Просто озброєних українців окупувати важче.
информационная война - это целенаправленное обучение тому, как снимать панцирь с самого себя в интересах врага.
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02.01.2025 13:48 Відповісти
Перші ролі в економіці так як у військовому плані
не гарантують особистої безпеки громадян США .
Про це свідчить і хвиля терактів ,яка на Новий рік
прокотилася по Новому Орлеані та Лас-Вегасі .

Вже багато років законодавство США дозволяє
своїм громадянам мати зрою для самооборони .
Діє жорсткий контроль за регістрацією зброї .
Але від цих заходів мало глузду .
І це в країні територія якої вже дуже давно не знала війн .

Для України надання дозвілу на особисту зброю ,тим паче
під час війни ,було б великою помилкою .
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02.01.2025 16:36 Відповісти
А Ви можете довести, що в СРСР були такі "гарантії"? В СРСР було заборонено володіння зброєю в приватному поряду (крім мисливців).
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02.01.2025 16:42 Відповісти
Знаю ,що крім мисливців .
Але при чому тут СРСР ??
Я про те ,що особиста зброя не захищає від насильства
над особистістю .
Цей захист повинен гарантуватися владними структурами
держави .
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02.01.2025 16:53 Відповісти
На людину напали на вулиці... Що їй робить? Ждать, коли прийде поліція? Чи до кожного громадянина держава повинна приставить охоронця, що повинен ходить за нею 24 години на добу?
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02.01.2025 17:08 Відповісти
То вважаєш ,що коли напали ,то відразу потрібно
стріляти ? А що як не вмілий ,або навпаки вмілий ,стрілець ,
та поцілить наповал ?
А наш український суд справедливий та звичайно ж ,
не корупційний , винесе йому вирок про перебільшення
самооборони ?
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02.01.2025 20:55 Відповісти
Стаття 36. Необхідна оборона

https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України

1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.

4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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02.01.2025 21:03 Відповісти
Дякую за інформацію . Вона дієва ,коли в країні закон
один для всіх ,чого аж ніяк не сказати про Україну .
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02.01.2025 21:43 Відповісти
в руського миру довгі руки
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02.01.2025 12:45 Відповісти
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02.01.2025 12:49 Відповісти
мацкаляку на гілляку
серба-на вербу
і настане мир у Європі
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02.01.2025 12:49 Відповісти
Якщо Мартинович . Якщо, це тіпа як у нас Яким?
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02.01.2025 14:01 Відповісти
Якщо?
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02.01.2025 14:12 Відповісти
 
 