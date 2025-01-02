Винищувачі НАТО двічі піднімались у небо для перехоплення літаків РФ у Балтії за тиждень

У період з 23 по 29 грудня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір над Балтією, здійснили два вильоти для виявлення і супроводу російських літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Перший випадок стався 23 грудня, коли винищувачі НАТО були підняті в повітря для виявлення літака Іл-20, який рухався без плану польоту та використовував радіолокаційний ретранслятор. Літак летів з материкової частини Росії до Калінінградської області.

Того ж дня НАТО також підняло винищувачі для ідентифікації літака Іл-76, який порушив повітряні правила. Через два дні, 25 грудня, винищувачі НАТО здійснили ще один виліт для ідентифікації літака Ан-26, що також наблизився до меж повітряного простору Балтійських країн.

Раніше повідомлялося, минулого місяця винищувачі НАТО, що виконують місію повітряного патрулювання у Балтійському регіоні, сім разів вилітали для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушували правила польотів.

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