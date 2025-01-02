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війна (474) НАТО (6215) Балтія (310) літак (2853)

Винищувачі НАТО двічі піднімались у небо для перехоплення літаків РФ у Балтії за тиждень

Винищувачі НАТО перехопили російські літаки над Балтією

У період з 23 по 29 грудня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір над Балтією, здійснили два вильоти для виявлення і супроводу російських літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Перший випадок стався 23 грудня, коли винищувачі НАТО були підняті в повітря для виявлення літака Іл-20, який рухався без плану польоту та використовував радіолокаційний ретранслятор. Літак летів з материкової частини Росії до Калінінградської області.

Того ж дня НАТО також підняло винищувачі для ідентифікації літака Іл-76, який порушив повітряні правила. Через два дні, 25 грудня, винищувачі НАТО здійснили ще один виліт для ідентифікації літака Ан-26, що також наблизився до меж повітряного простору Балтійських країн.

Раніше повідомлялося, минулого місяця винищувачі НАТО, що виконують місію повітряного патрулювання у Балтійському регіоні, сім разів вилітали для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушували правила польотів.

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02.01.2025 13:55 Відповісти
Охороняють, мабуть.....
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02.01.2025 13:58 Відповісти
Лохи і боягузи.
за 100 років протистояння навіть випадково ніякої лоханки не потопили і ніякого літуна підара не збили ..
Надіюся найближчим часом на обріі зʼявиться Черчіль 2
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02.01.2025 13:58 Відповісти
Та хоч раз збийте їх до бєніної мами! Чи прикольно паливо палити? Чи льотні часи набиваєте? Або он нашим пілотам дайте на них тренуватись..
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02.01.2025 14:10 Відповісти
Пальне на вітер!
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02.01.2025 14:15 Відповісти
Цензор, хто ваших журналістів вчив слова в речення складати? Чому не можна написати "двічі за тиждень", а не розносити ці два слова по різних частинах речення? Чи це ШІ писав?
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02.01.2025 14:38 Відповісти
 
 