Фіксація руйнувань на підстанціях після обстрілів важлива для покарання РФ, - Галущенко

Важливість фіксації МАГАТЕ пошкоджень критичних підстанцій після російських обстрілів для притягнення агресора до відповідальності.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що Росія, атакуючи українську енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які забезпечують роботу атомних електростанцій (АЕС), не лише порушує міжнародні закони, але й ставить під загрозу ядерну безпеку.

"Я не очікую, що росіяни зупиняться. На жаль, я не очікую. Але, як мінімум, ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб фіксувати ці порушення. Адже все одно настане час, коли вони за це все будуть відповідати. Тому ця фіксація важлива, особливо, коли ми говоримо про місію МАГАТЕ, про експертів з усього світу, які сьогодні відвідують підстанції", - пояснив міністр.

Він також згадав нещодавню резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, яка була прийнята після української ініціативи і яка засуджує атаки на критичну інфраструктуру. Попри це, вже наступного дня після резолюції Росія завдала нових ударів.

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ провели оцінювання пошкоджень, спричинених останніми ворожими атаками в листопаді - грудні, на об’єктах енергетичної інфраструктури, що є критичними для видачі потужності атомних електростанцій споживачам і забезпечення живлення власних потреб енергоблоків АЕС.

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