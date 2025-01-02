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Фіксація руйнувань на підстанціях після обстрілів важлива для покарання РФ, - Галущенко

Фіксація руйнувань на підстанціях для покарання РФ

Важливість фіксації МАГАТЕ пошкоджень критичних підстанцій після російських обстрілів для притягнення агресора до відповідальності.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що Росія, атакуючи українську енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які забезпечують роботу атомних електростанцій (АЕС), не лише порушує міжнародні закони, але й ставить під загрозу ядерну безпеку.

"Я не очікую, що росіяни зупиняться. На жаль, я не очікую. Але, як мінімум, ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб фіксувати ці порушення. Адже все одно настане час, коли вони за це все будуть відповідати. Тому ця фіксація важлива, особливо, коли ми говоримо про місію МАГАТЕ, про експертів з усього світу, які сьогодні відвідують підстанції", - пояснив міністр.

Він також згадав нещодавню резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, яка була прийнята після української ініціативи і яка засуджує атаки на критичну інфраструктуру. Попри це, вже наступного дня після резолюції Росія завдала нових ударів.

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ провели оцінювання пошкоджень, спричинених останніми ворожими атаками в листопаді - грудні, на об’єктах енергетичної інфраструктури, що є критичними для видачі потужності атомних електростанцій споживачам і забезпечення живлення власних потреб енергоблоків АЕС.

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А цей пан Галущенко, він що не розуміє, що оті "експерти МАГАТЕ" не тільки провели оцінювання пошкоджень, а й миттєво....доповіли в кремль, бо вони отримують платню ще й звідтіля.
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02.01.2025 15:13 Відповісти
Те що з кацапів можна буде щось стрясти - це не в цьому столітті. Це насамперед потрібно для контролю, щоб не було "Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три…"
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02.01.2025 15:14 Відповісти
Це правильно, АЛЕ, треба бути уважним, щоб друг Деркача і ко, не прикрили своїх злочинів цими руйнуваннями. Адже були вбухані десятки мільярдів в будівництво нібито захисту.
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02.01.2025 15:29 Відповісти
Ніякого покарання кацапам за їх злочини не буде. Світ сцикливо відводе очі від геноциду в Європі в 21 сторіччі.
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02.01.2025 16:19 Відповісти
 
 