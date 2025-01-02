Росіяни обстрілюють українську енергетику касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди, - Галущенко

Під час останніх обстрілів української енергосистеми росіяни застосовували касетні боєприпаси, щоб завдати максимальної шкоди.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж останнього місяця було здійснено чотири масовані атаки на енергосистему із застосуванням усіх видів зброї. Ми бачимо, що змінилась тактика цих ударів, росіяни використовують, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди енергосистемі. Але вона працює", - розповів Галущенко.

Він також додав, що стійкість української енергосистеми забезпечена завдяки проведеній ремонтній кампанії, в ході якої енеретикам вдалося відновити частину потужності із втрачених понад 9 ГВт.

"Завдяки проведеній ремонтній кампанії нам вдалося відновити певну кількість з 9 втрачених гігават. Я не буду називати цифри, але ключове, що сьогодні система збалансована", - підкреслив Галущенко.

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