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Росіяни обстрілюють українську енергетику касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди, - Галущенко

Герман Галущенко

Під час останніх обстрілів української енергосистеми росіяни застосовували касетні боєприпаси, щоб завдати максимальної шкоди.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж останнього місяця було здійснено чотири масовані атаки на енергосистему із застосуванням усіх видів зброї. Ми бачимо, що змінилась тактика цих ударів, росіяни використовують, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди енергосистемі. Але вона працює", - розповів Галущенко.

Він також додав, що стійкість української енергосистеми забезпечена завдяки проведеній ремонтній кампанії, в ході якої енеретикам вдалося відновити частину потужності із втрачених понад 9 ГВт.

"Завдяки проведеній ремонтній кампанії нам вдалося відновити певну кількість з 9 втрачених гігават. Я не буду називати цифри, але ключове, що сьогодні система збалансована", - підкреслив Галущенко.

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Топ коментарі
+5
Можна було й втриматися від балачок, та навіть знизити тариф для населення на електрику.
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02.01.2025 19:12
+4
Що доброго можуть зробити кацапи? Крім того, що вбивати, красти, жерти боярку та ліпити всіляку муйню з гівна:

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02.01.2025 19:20
+3
А почему мы не обстреливаем энергетику Кацапстана? Потому что Ермак запретил, а то его хозяева из Кремля еще обидятся.
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02.01.2025 19:19
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Можна було й втриматися від балачок, та навіть знизити тариф для населення на електрику.
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02.01.2025 19:12 Відповісти
А хто сказав, що вони підуть "на мінімалках"! ???
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02.01.2025 19:15 Відповісти
А почему мы не обстреливаем энергетику Кацапстана? Потому что Ермак запретил, а то его хозяева из Кремля еще обидятся.
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02.01.2025 19:19 Відповісти
Коли ти відчинеш свій хлів, достанеш звідти чим " стріляти", будемо стріляти.
А зараз можна тільки тебе омазати тротіло- гексогєном і з твоїм рідним роспаспортом запустити тебе по всії " енергетиці" твоєї " родіни"
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02.01.2025 20:45 Відповісти
Что за херь вообще тв несешь? Лучше перестань смотреть Телемарафон; он отупляет.
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02.01.2025 20:48 Відповісти
Та що, злякався трохи? Спину готуй, ординець
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02.01.2025 20:54 Відповісти
Що доброго можуть зробити кацапи? Крім того, що вбивати, красти, жерти боярку та ліпити всіляку муйню з гівна:

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02.01.2025 19:20 Відповісти
Схоже що змію ліпив не якутський, а пітерський скульптор, промахнувшись поза чемодан.
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02.01.2025 19:28 Відповісти
Написано, що ліпив таки якутський скульптор, але матеріал доставляли з переповненого пітерського чумудана
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02.01.2025 19:34 Відповісти
пану Галущенку за констатацію доконаних фактів ЗП нараховують?
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02.01.2025 19:25 Відповісти
А ще роzzіяни не будують оборонні споруди навколо українських енергетичних об'єктів, та збираються мародерити на добудові енергоблоків АЕС.
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02.01.2025 19:32 Відповісти
А мали б бомбити паперовими бомбами?
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02.01.2025 19:58 Відповісти
То воно ж казало,що найважчим був 2024 рік...А у 2025 буде все ок...захист 80 рівня...
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02.01.2025 20:07 Відповісти
Не пошкодять. У нас всюди трирівневий захист за сотні мільярдів понастроєний.
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02.01.2025 20:24 Відповісти
Найом, Гаоущенко, під керівництвом Зе, розпиляли тілька 2024рік 50 ярдів на "захист енергетики". Нумне можна від Калібру захисттзробити, але за ці гроші не зробити хмхитсу від касетних елементів?
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02.01.2025 20:43 Відповісти
а корупціонери їм допомогають,крадучи на захисних спорудах
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03.01.2025 02:24 Відповісти
 
 