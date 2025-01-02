Вибори в Україні можливі тільки після завершення гарячої фази війни, - Зеленський
Вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни, коли наша держава матиме сильну позицію.
Про це в інтерв'ю в ефірі телемарафону заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
У 2025 році якщо нам вдасться завершити гарячу стадію війни в сильній позиції для України — якщо ми це зробимо у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки — після цього можна думати про те, щоби не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то далі вже за парламентом. Парламент підтримає ту чи іншу дату виборів. Після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки щодо виборів не потрібно", - сказав він.
За його словами, нині як президент, так і парламент є легітимними згідно з законодавством Україні й мають право виконувати обов'язки до скасування воєнного стану.
Зеленський додав, що формат закінчення гарячої стадії війни хочуть знайти для того, щоб повернути мирний процес.
"У всіх є розуміння, що якщо закінчиться гаряча стадія війни, то й не буде воєнного стану", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Бо ці покидьки чесні вибори ніколи провести НЕ ДАДУТЬ.
Когда подадут дєсєрти, лікьор та каву
в Криму.
https://glavcom.ua/news/zelenskiy-zbilshiv-lancyug-na-prezidentskomu-ordeni--746322.html
Тільки не треба зараз піднімати срач з приводу того, що ніби то я проти чеснот тих, хто життя кладе захищаючи Україну.