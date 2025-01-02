Вибори в Україні можливі тільки після завершення гарячої фази війни, - Зеленський

Вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни, коли наша держава матиме сильну позицію.

Про це в інтерв'ю в ефірі телемарафону заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

У 2025 році якщо нам вдасться завершити гарячу стадію війни в сильній позиції для України — якщо ми це зробимо у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки — після цього можна думати про те, щоби не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то далі вже за парламентом. Парламент підтримає ту чи іншу дату виборів. Після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки щодо виборів не потрібно", - сказав він.

За його словами, нині як президент, так і парламент є легітимними згідно з законодавством Україні й мають право виконувати обов'язки до скасування воєнного стану.

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Зеленський додав, що формат закінчення гарячої стадії війни хочуть знайти для того, щоб повернути мирний процес.

"У всіх є розуміння, що якщо закінчиться гаряча стадія війни, то й не буде воєнного стану", - резюмував він.

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