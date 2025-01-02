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Вибори в Україні можливі тільки після завершення гарячої фази війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський про вибори в Україні

Вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни, коли наша держава матиме сильну позицію.

Про це в інтерв'ю в ефірі телемарафону заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

У 2025 році якщо нам вдасться завершити гарячу стадію війни в сильній позиції для України — якщо ми це зробимо у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки — після цього можна думати про те, щоби не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то далі вже за парламентом. Парламент підтримає ту чи іншу дату виборів. Після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки щодо виборів не потрібно", - сказав він.

За його словами, нині як президент, так і парламент є легітимними згідно з законодавством Україні й мають право виконувати обов'язки до скасування воєнного стану.

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Зеленський додав, що формат закінчення гарячої стадії війни хочуть знайти для того, щоб повернути мирний процес.

"У всіх є розуміння, що якщо закінчиться гаряча стадія війни, то й не буде воєнного стану", - резюмував він.

Також читайте: Захід готує для Зеленського "золоте заслання" в Лондоні, поки в Україні проходитимуть президентські вибори, - El Mundo

Автор: 
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Топ коментарі
+18
у оманського покидька сьогодні прямо новорічний словесний понос
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02.01.2025 22:46
+11
Насправді, "вибори в Україні можливі тільки після..." того, як ВИЖЕНЕМО ЗЕ-МРАЗЕЙ зі влади!
Бо ці покидьки чесні вибори ніколи провести НЕ ДАДУТЬ.
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02.01.2025 22:49
+10
ТОбто Узеленські хочуть правити довго, як комуняки..
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02.01.2025 22:45
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ТОбто Узеленські хочуть правити довго, як комуняки..
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02.01.2025 22:45 Відповісти
Ні, як Лукашенко !
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02.01.2025 22:48 Відповісти
у оманського покидька сьогодні прямо новорічний словесний понос
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02.01.2025 22:46 Відповісти
Хто забув
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03.01.2025 08:23 Відповісти
А хто визначатиме цю фазу. А то може бути що ніколи, як в х у ....лостане
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02.01.2025 22:47 Відповісти
Побачимо самі !
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02.01.2025 22:47 Відповісти
Тобто вже не війни а ГАРЯЧОЇ ФАЗИ - 100% вибори будуть в травні
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02.01.2025 22:49 Відповісти
Насправді, "вибори в Україні можливі тільки після..." того, як ВИЖЕНЕМО ЗЕ-МРАЗЕЙ зі влади!
Бо ці покидьки чесні вибори ніколи провести НЕ ДАДУТЬ.
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02.01.2025 22:49 Відповісти
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03.01.2025 08:29 Відповісти
Вивчай вова матчасть. Горячої фази війни в Конституції не має. Як тільки не продовжать военний стан, одразу люди рвонуть за кордон. І начхати їм на вибори твої.
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02.01.2025 22:56 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, в 2019-ом какая фаза была?
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02.01.2025 22:56 Відповісти
Ну так, послє горячєго.
Когда подадут дєсєрти, лікьор та каву в Криму.
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02.01.2025 22:57 Відповісти
Юра Брайтон: Влада зелених комісарів - це пістолет, приставлений бидлом до голови України.
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02.01.2025 22:59 Відповісти
Тобто ця "гаряча фаза" буде вічно?
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02.01.2025 23:00 Відповісти
Нелох вирішив і далі мародерити
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02.01.2025 23:04 Відповісти
Значить, війна вам потрібна, щоб не вибрали когось іншого...
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02.01.2025 23:12 Відповісти
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02.01.2025 23:23 Відповісти
Другими словами-"Які вибори?Ми ще не накрались.Хочу правити довше ніж путєн.Давайте краще я ще подовжу ланцюг на президентському ордені?".
https://glavcom.ua/news/zelenskiy-zbilshiv-lancyug-na-prezidentskomu-ordeni--746322.html
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03.01.2025 00:34 Відповісти
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03.01.2025 00:35 Відповісти
В Україні немає нікого , окрім "простих чесних парнєй" і бариг? А хто ж тоді воює з РФ? Може, якраз тим людям і потрібна належати влада?
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03.01.2025 07:41 Відповісти
Хоч паржом №2. А давай апять прагаласуєм за некомпетентних в керуванні державою дилетантів! Хуже вже ж нє будєт?
Тільки не треба зараз піднімати срач з приводу того, що ніби то я проти чеснот тих, хто життя кладе захищаючи Україну.
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03.01.2025 13:00 Відповісти
Паскуда.
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03.01.2025 00:38 Відповісти
На нари мудака!
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03.01.2025 07:56 Відповісти
 
 