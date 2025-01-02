Зеленський про другий президентський термін: Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він ще не ухвалив рішення про балотування на другий термін. Зараз його фокус на іншому.

Про це він сказав в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є сьогоднішньою ціллю... Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу — тоді буду дивитись на це більш позитивно", - сказав Зеленський.

Водночас перша леді Олена Зеленська на запитання, як вона ставиться до гіпотетичного другого президентського терміну чоловіка, відповіла, що підтримуватиме будь-яке його рішення незалежно від того, популярним воно буде чи ні.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни, коли наша держава залишиться в сильній позиції й з сильною армією.