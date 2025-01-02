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Зеленський (22448) Президент (808) війна в Україні (1205)

Зеленський про другий президентський термін: Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він ще не ухвалив рішення про балотування на другий термін. Зараз його фокус на іншому.

Про це він сказав в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є сьогоднішньою ціллю... Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу — тоді буду дивитись на це більш позитивно", - сказав Зеленський.

Водночас перша леді Олена Зеленська на запитання, як вона ставиться до гіпотетичного другого президентського терміну чоловіка, відповіла, що підтримуватиме будь-яке його рішення незалежно від того, популярним воно буде чи ні.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни, коли наша держава залишиться в сильній позиції й з сильною армією.

Автор: 
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Топ коментарі
+20
фУ ***
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02.01.2025 23:06
+19
Увилює від відповіді, чортяра проклятий. Знає що піде, якщо його клоунячу сраку FPV дроном не підірвуть разом з Єрмачихою.
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02.01.2025 23:07
+19
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03.01.2025 00:52
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Фокусник.
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02.01.2025 23:05 Відповісти
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03.01.2025 00:52 Відповісти
"Клоуны-дегенераты" - це як раз про гундосе чмо
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03.01.2025 01:15 Відповісти
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02.01.2025 23:06 Відповісти
фУ ***
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02.01.2025 23:06 Відповісти
Увилює від відповіді, чортяра проклятий. Знає що піде, якщо його клоунячу сраку FPV дроном не підірвуть разом з Єрмачихою.
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02.01.2025 23:07 Відповісти
не увілює. Він сказав так
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03.01.2025 00:08 Відповісти
Бо сьогодніщній день робить його і без того не обмеженим жодним терміном, та ще й з безпрецедентними повноваженнями. Тому він і не думає про другий термін, а думає, як би затягнути якомога довше перший. І за деяких обставин цей перший термін може тривати вічно. Його це влаштовує. Тому він, схоже, не збрехав.
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03.01.2025 00:21 Відповісти
ловкость язика! ))
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02.01.2025 23:08 Відповісти
Нє -ну - фокусів - тии так вже догуя відчибучив
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02.01.2025 23:09 Відповісти
Невже чує, що скоро того...разом із дєрьмаками та компанією. щось дуже забагато його в останніх новинах на цензорі, може точно у нього якийсь фокус-покус
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02.01.2025 23:10 Відповісти
🤡 фокусируйся їти... і не оглядайся ...па* ло !!!
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02.01.2025 23:10 Відповісти
з богом іди ти всіх дістав
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02.01.2025 23:13 Відповісти
він невіруючий.
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02.01.2025 23:30 Відповісти
Згинь , нечиста сило!
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02.01.2025 23:27 Відповісти
У 2019 році взяв виборців на макуху. Може ще раз вийде. Чому ні?
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02.01.2025 23:31 Відповісти
ЩОБ ТИ ****!!!!
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02.01.2025 23:33 Відповісти
Фокусник кремля
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02.01.2025 23:36 Відповісти
Гадьониш боїться довічного з конфіскацією
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02.01.2025 23:39 Відповісти
Когда смотрю на него вспоминаю что я забыл побриться 🤔😁
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02.01.2025 23:42 Відповісти
а нашо йти на 2-й строк, якшо і 1-й можна ще на років 10 розтягнути...
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02.01.2025 23:43 Відповісти
Х.йло-ворог! А зе-пліснява-зрадник! Що більш огидлеве?
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02.01.2025 23:44 Відповісти
Просроченому клоуну світить тюрма!
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02.01.2025 23:45 Відповісти
Навіщо йому другий термін, якщо він перший може не закінчувати. Цікаво, куди тікатиме, до Ростова чи до Ізраїля.
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02.01.2025 23:54 Відповісти
Дійсно , який другий термін , ніхто ж його не вибере! Тому перший буде безкінечний!
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02.01.2025 23:55 Відповісти
Перш ніж тут писати всякі дурощі спеціально або бездумно, подумайте, що б кожен з вас зробив в його ситуації, для збереження України в її міжнародно визнаних межах. Чи багато може зробити одна людина, яка не була до цього в політиці? Так, в такій безправній країні як рашка одна людина може, якщо він ЦАР, а в цивілізованій, де всебічно, під мікроскопом розглядають що ти робиш і починають висловлювати свої ФЕ. А що, Зеленський цар? В нас немає опозиції, чи може буває таке, щоб всі всім були задоволені, хоч в якійсь країні?
Спочатку прокрутіть те, що відбувається, зазирніть глибше, скільки всього робиться, робиться всіма, і хорошого і поганого. Все починається з маленького. Поясніть з себе. Підтримайте ЗСУ ЯК МОЖЕТЕ, НІБИ В ОСТАННІ ДЕНЬ, а після війни прийдуть козаки і будемо питати, що і чому.
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03.01.2025 00:00 Відповісти
Хоча б не ставити своїх на оборонку збирати гроші, а ставити професіоналів.
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03.01.2025 00:04 Відповісти
Так він нічого не зробив для України. Краде, бреше і обдовбується - все для себе
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03.01.2025 00:25 Відповісти
"Чи багато може зробити одна людина, яка не була до цього в політиці?"

Не вмієш - не лізь! Заліз - відповідай за накоєне!
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03.01.2025 10:10 Відповісти
Я не знаю, як закінчиться ця війна....
Це говорить Верховний Головнокомандувач країни і потужний лідер нації.
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03.01.2025 00:04 Відповісти
Этот слабоумный понимает,что его уже "списали"?По классике жанра на него должны повесить всех "собак" и красиво грохнуть( "-он слишком много знал..."),чтобы видело максимум народа,и соответственно повесить "заказуху" на неугодных оппонентов.
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03.01.2025 00:08 Відповісти
Хорошая поптыка, но не взлетит Тогда должны грохнуть всю зелёную шоблу в полном составе!
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03.01.2025 01:20 Відповісти
питання, якщо він буде балотуватися, хто проти нього?? порох - великий антирейтинг. Хто ще? (залужного не пропонувати)
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03.01.2025 00:10 Відповісти
А откуда у него антирейтинг?
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03.01.2025 07:26 Відповісти
Фокус буде потім. Коли при близькому до нуля рейтингу в "Дії" вийдеш недосяжним лідером на черговий термін.
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03.01.2025 00:30 Відповісти
Канєшна нєт, ти сам фокуснік. кіо-зел
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03.01.2025 00:33 Відповісти
Нема слів з потворною ханучную
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03.01.2025 01:53 Відповісти
Довожу до відома всіх нормальних українців що ця банда ханучних уродів влаштовує переслідування громадян які жорстко і часто критикують це зелечмо,заявляю відповідально і це реальна історія
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03.01.2025 01:58 Відповісти
Відповідь по-дебільному сформульовано
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03.01.2025 04:41 Відповісти
Для зеленої влади вибори не фокус, а фокус в продовженні війни щоб вибори взагалі не відбулися.
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03.01.2025 06:28 Відповісти
Твої фокуси вже вилезли народу боком.Такому фокусніку і руки поламати не гріх...
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03.01.2025 06:56 Відповісти
Це безтолкове чмо усе зробило, щоб все було так, як є, а тепер шукає винного та закликає до єдності. І головне, що обєднувати має хтось. Геть безтолкового ішака!
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03.01.2025 07:53 Відповісти
Хдохни, ублюдощне. Разои із своїм смердючим сімейством.ЧМО!
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03.01.2025 09:00 Відповісти
Лицемер,брехун, мародер.
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03.01.2025 09:15 Відповісти
****, другий термін бажае. А я бажаю йому довічне. І щоб годували виключно шащликами
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03.01.2025 09:37 Відповісти
Ліпше собачою шаурмою.
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03.01.2025 09:40 Відповісти
Зелєрмака чекає ПОКАРАННЯ та відсидка, ще за перший прострочений термін!
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03.01.2025 09:40 Відповісти
Просроченный наперсточник
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03.01.2025 10:18 Відповісти
От тільки не треба робити більше, вже так наробив, що за сотню років не розгребти.
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03.01.2025 14:48 Відповісти
Да Прокляните -- это Недоразумение! Так от Души!
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03.01.2025 15:34 Відповісти
 
 