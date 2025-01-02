Зеленський про другий президентський термін: Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня
Президент України Володимир Зеленський заявив, що він ще не ухвалив рішення про балотування на другий термін. Зараз його фокус на іншому.
Про це він сказав в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є сьогоднішньою ціллю... Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу — тоді буду дивитись на це більш позитивно", - сказав Зеленський.
Водночас перша леді Олена Зеленська на запитання, як вона ставиться до гіпотетичного другого президентського терміну чоловіка, відповіла, що підтримуватиме будь-яке його рішення незалежно від того, популярним воно буде чи ні.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення гарячої фази війни, коли наша держава залишиться в сильній позиції й з сильною армією.
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Спочатку прокрутіть те, що відбувається, зазирніть глибше, скільки всього робиться, робиться всіма, і хорошого і поганого. Все починається з маленького. Поясніть з себе. Підтримайте ЗСУ ЯК МОЖЕТЕ, НІБИ В ОСТАННІ ДЕНЬ, а після війни прийдуть козаки і будемо питати, що і чому.
Не вмієш - не лізь! Заліз - відповідай за накоєне!
Це говорить Верховний Головнокомандувач країни і потужний лідер нації.