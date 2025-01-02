Деякі закордонні лідери хочуть повернути в Україну біженців, які не працюють, - Зеленський
Низка зарубіжних лідерів хоче залишити в своїх країнах українських біженців, які знайшли роботу і платять податки, але повернути в Україну тих, хто є одержувачем соціальної допомоги.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вони самі диференціювали українців. Вибачте, але так воно і є - я з ними проводжу всі ці бесіди. Вони рахують свої гроші, скільки вони щорічно витрачають на підтримку українців за кордоном, а ось ті українці, які не працюють, - вони кажуть: ви їх заберіть", - сказав президент. Зеленський додав, що ці лідери та представники іноземних урядів бояться публічно озвучувати таку позицію.
"Але я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто у вас не працює", - підкреслив Зеленський. Він зазначив, що просить у партнерів "трохи більше ППО", і тоді готовий покликати всіх українських біженців повертатися.
На думку президента, після завершення гарячої фази війни велика кількість людей захоче повернутися. Цьому сприятиме масштабна відбудова України, в яку "заллється велика маса грошей": бізнесу, із заморожених російських активів, з бюджету, який скоротить військові витрати.
"За роботою приїдуть люди... Великі проєкти, як відновлення України, будуть триматися на великій кількості робочих місць. Бажано, щоб це були українці, я думаю, насамперед, це будуть українці", - наголосив Зеленський.
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Бо в нас не рахують
"Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает"
раніше була інша заява, що повертати не збираються
"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - https://bukinfo.com.ua/ekonomika/v-ukrajini-zaraz-nemaye-korupciji-bagato-korupcioneriv-vyjihaly-razom-z-vkradenymy-groshyma-zelenskyy сказав глава держави.
"Європа хоче повернути додому українців, які не працюють і не сплачують податки... Я їм кажу, дивіться, давайте так: трошки більше ППО і я скажу - повертайтеся всі. Але я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто у вас не працює. А вони кажуть: ні, ті що в нас працюють, хай працюють, а ця частина хай повертається".
Але ж він дійсно кінчений ідіот. І що воно про себе думає... Він скаже "повертайтеся всі"; "я буду повертати всіх". Придурку, ти хоч розумієш, що промукав? Ти Конституцію читав? Ти настрої людей та їхнє ставлення до тебе й отаких твоїх пуків знаєш? З кожним отаким вихлопом з нутра цього недопрезидента кількість тих, хто можуть за себе подбати й готові, при тому, повернутися, зменшується.
Єдине в усьому цьому, що хоч трошки втішає - усі ці тупорилі бесіди він веде не з європейськими лідерами, а виключно у своїй власній головешці під час палких дискусій між правою й лівою півкулями того, що в нормальних людей мало б бути мозком. Зрештою, це одна з ознак класичної шизофренії...