Деякі закордонні лідери хочуть повернути в Україну біженців, які не працюють, - Зеленський

Низка зарубіжних лідерів хоче залишити в своїх країнах українських біженців, які знайшли роботу і платять податки, але повернути в Україну тих, хто є одержувачем соціальної допомоги.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони самі диференціювали українців. Вибачте, але так воно і є - я з ними проводжу всі ці бесіди. Вони рахують свої гроші, скільки вони щорічно витрачають на підтримку українців за кордоном, а ось ті українці, які не працюють, - вони кажуть: ви їх заберіть", - сказав президент. Зеленський додав, що ці лідери та представники іноземних урядів бояться публічно озвучувати таку позицію.

"Але я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто у вас не працює", - підкреслив Зеленський. Він зазначив, що просить у партнерів "трохи більше ППО", і тоді готовий покликати всіх українських біженців повертатися.

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На думку президента, після завершення гарячої фази війни велика кількість людей захоче повернутися. Цьому сприятиме масштабна відбудова України, в яку "заллється велика маса грошей": бізнесу, із заморожених російських активів, з бюджету, який скоротить військові витрати.

"За роботою приїдуть люди... Великі проєкти, як відновлення України, будуть триматися на великій кількості робочих місць. Бажано, щоб це були українці, я думаю, насамперед, це будуть українці", - наголосив Зеленський.