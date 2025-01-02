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Деякі закордонні лідери хочуть повернути в Україну біженців, які не працюють, - Зеленський

зеленський

Низка зарубіжних лідерів хоче залишити в своїх країнах українських біженців, які знайшли роботу і платять податки, але повернути в Україну тих, хто є одержувачем соціальної допомоги.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони  самі диференціювали українців. Вибачте, але так воно і є - я з ними проводжу всі ці бесіди. Вони рахують свої гроші, скільки вони щорічно витрачають на підтримку українців за кордоном, а ось ті українці, які не працюють, - вони кажуть: ви їх заберіть", - сказав президент. Зеленський додав, що ці лідери та представники іноземних урядів бояться публічно озвучувати таку позицію.

"Але я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто у вас не працює", - підкреслив Зеленський. Він зазначив, що просить у партнерів "трохи більше ППО", і тоді готовий покликати всіх українських біженців повертатися.

Також читайте: Потрібно створити всі необхідні економічні та соціальні стимули для повернення українців із-за кордону, - Зеленський

На думку президента, після завершення гарячої фази війни велика кількість людей захоче повернутися. Цьому сприятиме масштабна відбудова України, в яку "заллється велика маса грошей": бізнесу, із заморожених російських активів, з бюджету, який скоротить військові витрати.

"За роботою приїдуть люди... Великі проєкти, як відновлення України, будуть триматися на великій кількості робочих місць. Бажано, щоб це були українці, я думаю, насамперед, це будуть українці", - наголосив Зеленський.

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Топ коментарі
+66
Отже курво брехливе. Спочатку ОП звертається до західних парнерів щоб ті припинили виплати нашим біженцям, з метою тіпа скорішого повернення в Україну, а тепер воно каже що то наші партнери тіпа самі хочуть повернути біженців. Так ти ж курва гидотна само їх про це просило, а тепер ти ж їх в цьому і звинувачуєш ... Хуцпа в класичному виконанні кремлівського скомороха. Бо Вован всєгда хароший, то всьо Запад плахой... Такого ницого бидла при владі ще не було. Навіть бандюга яник на фоні ОЦЬОГО виглядає шляхетним шлєпєром на бєлом канє.
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03.01.2025 00:14
+53
В опі теж багато не працюючих, зато рішал дофіга. Вова не переймайся, людські судьби ти вже зламав і це не повернути
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02.01.2025 23:57
+43
В якому своєму паралельному світі він живє і що він курить?
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02.01.2025 23:59
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А куди ти повернеш мешканців Бахмуту, Авдіївки , мешканців окупованих територій наприклад ? В бараки ? Кули ти курво повернеш сімʼї з дітьми , літніх людей ? Які умови для життя ти їм зробиш ? Який ти Вова кончений тількі. !!
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03.01.2025 11:02 Відповісти
Добре, що вони гроші рахують
Бо в нас не рахують

"Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает"

раніше була інша заява, що повертати не збираються

"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - https://bukinfo.com.ua/ekonomika/v-ukrajini-zaraz-nemaye-korupciji-bagato-korupcioneriv-vyjihaly-razom-z-vkradenymy-groshyma-zelenskyy сказав глава держави.
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03.01.2025 11:05 Відповісти
Чекати від нього правди, так само як бути глухим і сліпим.
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03.01.2025 11:27 Відповісти
Це лайно говорить про українців, як про скот, який "будуть повертати". Ніхто і ніколи не має права депортувати біженців від війни під час війни, імбецил гундосий!
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03.01.2025 13:25 Відповісти
Країною під час війни править божевільний, який узагалі живе в якійсь паралельній реальності...

"Європа хоче повернути додому українців, які не працюють і не сплачують податки... Я їм кажу, дивіться, давайте так: трошки більше ППО і я скажу - повертайтеся всі. Але я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто у вас не працює. А вони кажуть: ні, ті що в нас працюють, хай працюють, а ця частина хай повертається".

Але ж він дійсно кінчений ідіот. І що воно про себе думає... Він скаже "повертайтеся всі"; "я буду повертати всіх". Придурку, ти хоч розумієш, що промукав? Ти Конституцію читав? Ти настрої людей та їхнє ставлення до тебе й отаких твоїх пуків знаєш? З кожним отаким вихлопом з нутра цього недопрезидента кількість тих, хто можуть за себе подбати й готові, при тому, повернутися, зменшується.

Єдине в усьому цьому, що хоч трошки втішає - усі ці тупорилі бесіди він веде не з європейськими лідерами, а виключно у своїй власній головешці під час палких дискусій між правою й лівою півкулями того, що в нормальних людей мало б бути мозком. Зрештою, це одна з ознак класичної шизофренії...
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03.01.2025 15:09 Відповісти
Хотіти, навіть обіцяти, не означає зробити.
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03.01.2025 15:33 Відповісти
ну що ви хочете в країні де знищено дії конституції державних установ де всім керує молодє дарування де узаконені банди вбивают людей де закону нема від слова зовсім де крімінал і держав це єдине кубло це мародерство перейшло в культ чинуш і в інфо просторі повний оурел з іх уст відосиків ми всіх вже перемогли колонізували марс всі живуть в повному достатку а наш великий вже ставить на ноги інвалідів одним поглядом палата № 6 вже віддихає одне вбиває що народ мовчки дивиться як цей зелений морок вбиває все і всіх
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03.01.2025 15:56 Відповісти
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