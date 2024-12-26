Потрібно створити всі необхідні економічні та соціальні стимули для повернення українців із-за кордону, - Зеленський

26 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду та командою ОП щодо повернення в Україну громадян, які виїхали за кордон через війну.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж багато уваги було і щодо внутрішніх питань - тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну", - сказав Зеленський.

Ми повинні створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні, працювати на Україну, робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції", - наголосив він.

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Глава держави зауважив, що українці довели свою сміливість та можуть продемонструвати світові, що можуть "відновлюватися та відбудовуватися з руїн".

"Я провів сьогодні нараду щодо цього – були віцепрем’єр-міністри Чернишов, Федоров та Кулеба, команда Офісу. Ми готуємося на завтра ще до розмови з представниками українського бізнесу – про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання", - додав Зеленський.

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Як повідомлялося, видання El Pais повідомило, що Україна нібито хоче, щоб країни ЄС припинили надавати фінансову допомогу біженцям.

Речник МЗС Георгій Тихий спростував низку тверджень статті El Pais щодо повернення громадян України з ЄС.