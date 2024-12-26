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Потрібно створити всі необхідні економічні та соціальні стимули для повернення українців із-за кордону, - Зеленський

Зеленський обговорив з урядовцями стимули повернення українців із-за кордону

26 грудня президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду та командою ОП щодо повернення в Україну громадян, які виїхали за кордон через війну. 

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж багато уваги було і щодо внутрішніх питань - тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну", - сказав Зеленський.

Ми повинні створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні, працювати на Україну, робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції", - наголосив він.

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Глава держави зауважив, що українці довели свою сміливість та можуть продемонструвати світові, що можуть "відновлюватися та відбудовуватися з руїн".

"Я провів сьогодні нараду щодо цього – були віцепрем’єр-міністри Чернишов, Федоров та Кулеба, команда Офісу. Ми готуємося на завтра ще до розмови з представниками українського бізнесу – про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання", - додав Зеленський.

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Як повідомлялося, видання El Pais повідомило, що Україна нібито хоче, щоб країни ЄС припинили надавати фінансову допомогу біженцям.

Речник МЗС Георгій Тихий спростував низку тверджень статті El Pais щодо повернення громадян України з ЄС.

Автор: 

біженці (1867) Зеленський Володимир (23832) нарада (56) українці (2539) повернення (233)


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Топ коментарі
+35
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26.12.2024 20:41
+35
Роздай по дві тисячі гривень, клоун.
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26.12.2024 20:43
+34
Да ти вже с травня 2019 року все поробил, так шо більше не треба, стахововець херов.
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26.12.2024 20:43
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Ще більше тцкашників і ментів на вулиці нагони. А ще податки підійми
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27.12.2024 05:40 Відповісти
порожня БАЛАКАНИНА
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27.12.2024 06:19 Відповісти
Чому тоді від твого кровавого режиму люди сотнями тисяч визджають на окуповані теріторії з контрольованих тобою теріторій. Ось підсумок виборів дебілами-українцями у 19 році - кров українців - рікой, тотальний грабунок країни, та втеча вкраїнчиків, після їх вдалого голосування у 19, жити до країни-вбивці. Армія з тими вкраїнчиками, що бусіками привозять на фронт - просто розбігається.
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27.12.2024 09:22 Відповісти
Я прям не знаю...

А брати у заручники рідних біженців ЗЄ не пробуаав?
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27.12.2024 12:37 Відповісти
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