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Україна поки не отримала всі Patriot, які їй пообіцяли на саміті НАТО у Вашингтоні, - Зеленський

Чи отримала Україні всі обіцяні Patriot від НАТО

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна поки не отримала усі системи ППО, які їй пообіцяли під час саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.

Про це він заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю серйозне здобуття щодо НАТО - рішення в Вашингтоні про п’ять додаткових Patriot. Не всі дійшли поки що, але рішення позитивне і незворотний курс нашого членства в НАТО, яке підтримали всі країни Альянсу", - сказав глава держави.

Раніше президент заявляв, що Україна неодноразово просила Сполучені Штати надати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot, щоб закрити українське небо від повітряних атак Росії.

Також, за словами Зеленського, Україні потрібно додатково 10-12 систем Patriot, щоб остаточно закрити небо від російських повітряних атак.

Також читайте: Деякі закордонні лідери хочуть повернути в Україну біженців, які не працюють, - Зеленський

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Топ коментарі
+9
Зеля, якщо дати тобі і твоїм посіпакам ліцензію на патріот, то через пів години копії будуть у московитів і китайців, а наступного дня у іранців і чучхе! Самий хітрозроблений!
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03.01.2025 09:03
+8
ЗСУ отримали мільйон дронів, обіцяних Боневтіком?
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03.01.2025 08:58
+8
Добре, що ти не забув в 2019 році, коли проміняв майбутнє на обіцянки халяви
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03.01.2025 08:59
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Нелох, де "Кільчень"?
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03.01.2025 08:53 Відповісти
Може забули шо в нас віина - в них же не горить
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03.01.2025 08:53 Відповісти
Добре, що ти не забув в 2019 році, коли проміняв майбутнє на обіцянки халяви
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03.01.2025 08:59 Відповісти
Думка дристуна , з Польщі , звичайно дуже "важлива" ...
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03.01.2025 10:30 Відповісти
Як були жмурки з Україною, так і залишаються.
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03.01.2025 08:55 Відповісти
А що Єрмака вже звільнили ?
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03.01.2025 09:07 Відповісти
Як спрпви на швейцарському фронті ?
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03.01.2025 10:31 Відповісти
"Менє партнери обісцялі" (с)
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03.01.2025 08:56 Відповісти
Ні то чиїсь очі обісцяли, а вони думали, що божа роса
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03.01.2025 09:12 Відповісти
В Омані точно це зробили...
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03.01.2025 09:59 Відповісти
Раніше президент заявляв, що Україна неодноразово просила Сполучені Штати надати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot, щоб закрити українське небо від повітряних атак Росії.

Та забий на американців, роби свій петріот без ліцензій, **** там ат ніх нє убудєт. Єта ж как два пальца аб асфальт, ви ж вмієте робити петріоти, тільки ліцензія, папєрєц патрібин
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03.01.2025 08:56 Відповісти
Система ППО простіше ж за мінометну міну у виготовленні, еге ж? Міни не вміємо робити, а Петріота складемо за тиждень!
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03.01.2025 09:10 Відповісти
Так, але кротам кацапським такі ліцензії ніхто не дасть.
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03.01.2025 13:12 Відповісти
ЗСУ отримали мільйон дронів, обіцяних Боневтіком?
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03.01.2025 08:58 Відповісти
На разі тільки міни, але погода їх попсула
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03.01.2025 09:00 Відповісти
Так же, як гігават е/е до кінця року, та мільярд дерев.
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03.01.2025 13:13 Відповісти
Пішло н..й, чмо обкурене!
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03.01.2025 09:03 Відповісти
Зеля, якщо дати тобі і твоїм посіпакам ліцензію на патріот, то через пів години копії будуть у московитів і китайців, а наступного дня у іранців і чучхе! Самий хітрозроблений!
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03.01.2025 09:03 Відповісти
Ви не поняли, чи зеля не понімає, що таке ліцензія. Ліцензія це право на виготовлення або користування, а не чєртєжи, схєми, креслення і якісь технічні рішення. Це просто тупо дозвіл
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03.01.2025 09:13 Відповісти
Є ліцензія на Нєптуни, де вони? Балабол
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03.01.2025 09:04 Відповісти
Скільки там, за приказкою, обіцяного ждуть?
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03.01.2025 09:05 Відповісти
Вже мін наробили без ліцензії.
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03.01.2025 09:05 Відповісти
Це все через те, що ліцензії від американців не було
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03.01.2025 09:13 Відповісти
Та там просто напільніком хваставік падпіліть, нєвже так складна падключіть смєкалку?
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03.01.2025 09:14 Відповісти
Украіна не отримала НІЧОГО,чого обіцяв Зеленський.АБСОЛЮТНО НІЧОГО
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03.01.2025 10:04 Відповісти
А як доречі пройшов той разпіарений потужнійший Рамштайн на який повинен був прибути САМ Байден з ічторічними рішеннями але він не прибув через ніби ураган.І потім шось якось згорнулося все і тишком нишком допетляли до Трампа... Та і де Рамштайни нові не енергетичні чі зернові?
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03.01.2025 10:07 Відповісти
Просто продовжуються закулісні ігри де Україна є лише розмінною монетою !
Як би дійсно хотіли допомогти - давали б все і швидко !
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03.01.2025 10:33 Відповісти
Самі винні. Треба було 30 років вибудовувати суб'єктність, щоб тепер нами в футбол не грали Захід зі Сходом.
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03.01.2025 13:14 Відповісти
Про це ж і мова ...
А найгірше - нічого не змінилося за 30 років , бо немає справжніх українських національних еліт - ні тоді , ні зараз ...
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03.01.2025 13:35 Відповісти
Та воно може й так, але поки Україна не в НАТО, кацапня тут все роздовбає - це мета рашенфашистів!
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03.01.2025 11:05 Відповісти
Обещанного три года ждут.
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03.01.2025 11:27 Відповісти
Схоже, Захід вже просто чекає Трампа, з його мирним планом, щоб скинути з своєї шиї Україну.
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03.01.2025 13:18 Відповісти
 
 