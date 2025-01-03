Україна поки не отримала всі Patriot, які їй пообіцяли на саміті НАТО у Вашингтоні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна поки не отримала усі системи ППО, які їй пообіцяли під час саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.

Про це він заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю серйозне здобуття щодо НАТО - рішення в Вашингтоні про п’ять додаткових Patriot. Не всі дійшли поки що, але рішення позитивне і незворотний курс нашого членства в НАТО, яке підтримали всі країни Альянсу", - сказав глава держави.

Раніше президент заявляв, що Україна неодноразово просила Сполучені Штати надати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot, щоб закрити українське небо від повітряних атак Росії.

Також, за словами Зеленського, Україні потрібно додатково 10-12 систем Patriot, щоб остаточно закрити небо від російських повітряних атак.

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