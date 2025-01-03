Ворог на сході намагається контролювати логістичні канали, перекрити постачання для наших сил, - начальник відділення комунікацій 48 ОАБр Петренко

На Времівському напрямку основним завданням окупаційних російських військ залишається порушення логістичних шляхів Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.

"Останнім часом головним завданням росіян залишаються здійснення контролю над логістичними каналами, спроби перекрити постачання для наших сил, які перебувають з одного боку на Курахівському напрямку, це Курахівська траса, з іншого, які перебувають у Великій Новосілці", - сказав Богдан Петренко.

Він наголосив, що ці спроби тривають досить довгий період часу, і це свідчить про те, що Сили оборони чинять серйозний спротив окупантам.

"Але росіяни не полишають спроби, інколи російська піхота просто переступає через залишки своїх попередників. І стають фактично попередниками, для тих, хто йтиме за ними. Тобто відбувається досить сильний вогневий вплив з нашого боку", - додав речник.

Богдан Петренко розповів, що одна з традиційних тактик росіян — малі тактичні групи. Піхота заходить у сірі зони і намагається просунутися до наших позицій.

"Але на всіх етапах їхнього пересування відбувається спостереженням за ними і вогневий вплив на знищення росіян", - підсумував він.

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