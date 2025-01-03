ППО збили 60 ворожих БпЛА з 90, ще 26 локаційно втрачені, - Повітряні сили

З 21:00 2 січня російські загарбники атакували України БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовані пуски 93 безпілотників з Брянська, Міллерова та Орла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), один - в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті "шахеди" завдали шкоди і на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі.

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