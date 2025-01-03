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Київ (19122) ППО (2928) Повітряні атаки на Київ (690) Шахед (573)

Чергова атака "шахедів" на Київ: працювали сили ППО, є постраждала (оновлено)

3 грудня шахеди атакували Київ

Російські безпілотники, які були запущені у ніч проти 3 січня, знову атакували Київ. Працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

Оперативні служби зафіксували падіння уламків у двох районах столиці, повідомив Ткаченко.

Так, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків "шахеду" виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється.

Також зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. Попередньо, пожежі немає.

Згодом Ткаченко повідомив, що повітряна тривога тривала понад три години. Сили оборони знищили більшість ворожих БпЛА ще на підступах до Києва, проте маємо падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах.

"На щастя, значних руйнувань вдалося уникнути. Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 1 січня Київ атакували ворожі безпілотники. Уламки впали у двох районах.

Ворожі дрони влучили у житловий будинок: двоє загиблих. 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки. Рятувальна операція тривала у складних умовах - обвалилися сходові клітки.

Внаслідок атаки загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур.

Також пошкоджено будівлю Національної спілки письменників України. Згодом стало відомо про пошкодження  адміністративних будівль українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради.

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Топ коментарі
+4
**********,у Кучми немає сина..
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03.01.2025 06:37
+4
Воно знову сере в кожній новині
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03.01.2025 06:51
+4
Микола, ви цій шльондрі нічого не доведете, воно хворе
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03.01.2025 06:59
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**********,у Кучми немає сина..
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03.01.2025 06:37 Відповісти
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03.01.2025 06:55 Відповісти
Микола, ви цій шльондрі нічого не доведете, воно хворе
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03.01.2025 06:59 Відповісти
Воно свіженьке і заскочило сюди з боліт..
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03.01.2025 07:12 Відповісти
Воно вже не перший раз тут.. постійно під новими ніжками...
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03.01.2025 07:20 Відповісти
Так, це спамер
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03.01.2025 07:41 Відповісти
Сама справжня!!
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03.01.2025 06:48 Відповісти
Воно знову сере в кожній новині
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03.01.2025 06:51 Відповісти
 
 