"10 морпіхів 810-ї бригади РФ здались, 20 - 200", - рейд ССО ЗСУ на Курщині. ВIДЕО
Воїни Сил спеціальних операцій провели рейд на території Курської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Внаслідок успішної операції захисники взяли у полон 10 загарбників із 810-ї бригади ЗС РФ. Ще 20 окупантів було ліквідовано.
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Топ коментарі
+35 Прощай немытая раССея
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+31 ирина ира 7f747c0d
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Слава ЗСУ.
Респект.
тіко питання командирам - де зимовий тактичний камуфляж?
до прикладу, на 02:05
а Курщина - то, взагалі-то - Україна вкрадена Московією, навіть по "архітектурі" хатОк-мазанок (у кацапів - тупо дерево, що гниє, з'їдаються жуками-вологою за кілька років) видно, як на Сумщині, Полтавщині, Київщині, Черкащині..., як і Брянщина, Вороніжчина, Ростовщина.. і майже рідна Кубань - родичам-безродним Геленджика - привіт...
например, в телефонном справочнике Белгорода 1985 года 85 % фамилий являются ярко выраженными украинскими фамилиями:
Пасько, Ковтун, Денисенко, Зинчук, Лымарь, Клочко, Палагута, Прокопенко, Сулима, Теленько, Жарко, Цымбал, Красько, Кобыльченко и т.п.
Спершу може здатися, що це стародавній слов'янський ведичний символ «Макошь» або «Засіяне поле», який означає родючість і загалом Мати Сира Земля. Але якщо уважно подивитися, то символ відрізняється, бо це руна «Північ». Сувора земля і суворі воїни. Так позначалися дружини півночі. Говорячи про розмаїття стародавнього рунічного письма, то цей символ ближчий до германо-скандинавського футарку. Північ - це досить великий простір, куди входила і Русь з її різноманіттям народностей, що населяють території. Але також є думка, що це руна Гунгнір - спис Бога Одіна. Це міфічна зброя, яка не знає промаху і здатна вразити будь-яку ціль».
Православіє у чистому вигляді
А згодом і присвоїли позачергове звання "вічного відпочиваючого" рядовому складу
"сво іде строго за планом" (с)
Російські окупанти за два дні боїв у Курській області країни-агресора РФ втратили до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.