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війна (474) бойові дії (3228) ССО (476) Курськ (857)

"10 морпіхів 810-ї бригади РФ здались, 20 - 200", - рейд ССО ЗСУ на Курщині. ВIДЕО

Воїни Сил спеціальних операцій провели рейд на території Курської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Внаслідок успішної операції захисники взяли у полон 10 загарбників із 810-ї бригади ЗС РФ. Ще 20 окупантів було ліквідовано.

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Топ коментарі
+35
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03.01.2025 11:35
+31
Професіонали. Дякую.
Слава ЗСУ.
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03.01.2025 11:39
+26
Але ж знаєте як зранку настрій підняти!
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03.01.2025 11:37
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03.01.2025 11:35 Відповісти
Губка Боб - нєскрєпно.
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03.01.2025 11:40 Відповісти
Груз 200 в 2M
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03.01.2025 12:44 Відповісти
Але ж знаєте як зранку настрій підняти!
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03.01.2025 11:37 Відповісти
Професіонали. Дякую.
Слава ЗСУ.
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03.01.2025 11:39 Відповісти
Спецназовцы настолько опытные бойцы, что их первоклассная операция по уничтожению орков выглядит почти будничной и рутинной. Никаких спецэффектов. В общем, настоящая боевая реальность, а не кино-экшн.

Респект.
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03.01.2025 23:45 Відповісти
Морпіхви...
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03.01.2025 11:42 Відповісти
ССО -
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03.01.2025 11:42 Відповісти
усе ок
тіко питання командирам - де зимовий тактичний камуфляж?
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03.01.2025 11:54 Відповісти
А де сніг?
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03.01.2025 12:31 Відповісти
на землі, деревах, опалому листі
до прикладу, на 02:05
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03.01.2025 12:48 Відповісти
Носики-курносики сопят... ССО - лучшее снотворное!
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03.01.2025 11:54 Відповісти
На 19-22 секундах, я так зрозумів, що контрольні постріли ?! Браво ! Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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03.01.2025 11:56 Відповісти
Хай у Вас ручки неболять!!!
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03.01.2025 11:56 Відповісти
Гарна робота.В ССО беруть тільки найкращих.Обпатрали підарів,наче лис зайшов у курятник.
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03.01.2025 11:57 Відповісти
Героям слава!!!
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03.01.2025 11:57 Відповісти
Браво, аж настрій піднявся та психіка стійкішою стала.
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03.01.2025 12:44 Відповісти

а Курщина - то, взагалі-то - Україна вкрадена Московією, навіть по "архітектурі" хатОк-мазанок (у кацапів - тупо дерево, що гниє, з'їдаються жуками-вологою за кілька років) видно, як на Сумщині, Полтавщині, Київщині, Черкащині..., як і Брянщина, Вороніжчина, Ростовщина.. і майже рідна Кубань - родичам-безродним Геленджика - привіт...
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03.01.2025 12:47 Відповісти
Абсолютно правильное суждение: Курщина и Белгордщина - это часть украинского этно-исторического пространства:

например, в телефонном справочнике Белгорода 1985 года 85 % фамилий являются ярко выраженными украинскими фамилиями:

Пасько, Ковтун, Денисенко, Зинчук, Лымарь, Клочко, Палагута, Прокопенко, Сулима, Теленько, Жарко, Цымбал, Красько, Кобыльченко и т.п.
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03.01.2025 23:53 Відповісти
Ну щщо тут можна сказати- Героям слава!
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03.01.2025 12:54 Відповісти
Подивися, що означає ромб з хрестом на техниці (2 хв. 31 сек). Це тактичний знак угруповання «Північ» підарів, що наступає на Харківському напрямку.
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03.01.2025 12:56 Відповісти
Ось що вони самі про це пишуть:

Спершу може здатися, що це стародавній слов'янський ведичний символ «Макошь» або «Засіяне поле», який означає родючість і загалом Мати Сира Земля. Але якщо уважно подивитися, то символ відрізняється, бо це руна «Північ». Сувора земля і суворі воїни. Так позначалися дружини півночі. Говорячи про розмаїття стародавнього рунічного письма, то цей символ ближчий до германо-скандинавського футарку. Північ - це досить великий простір, куди входила і Русь з її різноманіттям народностей, що населяють території. Але також є думка, що це руна Гунгнір - спис Бога Одіна. Це міфічна зброя, яка не знає промаху і здатна вразити будь-яку ціль».

Православіє у чистому вигляді
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03.01.2025 12:59 Відповісти
кривославие. маасковскава петухата
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03.01.2025 13:03 Відповісти
Кривославие Московского чекистского ПАХАНАТА...
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03.01.2025 23:55 Відповісти
https://www.objectiv.tv/uk/objectively/2024/05/11/nove-markuvannya-dlya-tehniki-shho-atakuye-harkivshhinu-zs-rf-skopiyuvali-u-zsu/#google_vignette Нове маркування для техніки, що атакує Харківщину, ЗС РФ "скопіювали" у ЗСУ

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03.01.2025 13:23 Відповісти
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03.01.2025 13:02 Відповісти
Спочатку поздоровили начальство з нагородженням в клубі у рильську

А згодом і присвоїли позачергове звання "вічного відпочиваючого" рядовому складу

"сво іде строго за планом" (с)
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03.01.2025 13:29 Відповісти
проф1...)
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03.01.2025 13:51 Відповісти
Просто вишчий пілотаж! Ювелірна робота! Фаберже і Мікельанджело відпочивають! Лєонардо нервово курить в сторонці!!! Слава Україні! Слава ССО ЗСУ!!!
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03.01.2025 18:37 Відповісти
Хати мазанки, як в Україні.
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03.01.2025 22:24 Відповісти
Нема сумніву у героїці ССО. Але й на лінії фронтального протистояння половина бійців ЗСУ роблять щодня те саме... Допоки героїка буде єдиним компонентом успіху українців? Де ж приклади доброго командування під Новосілкою, Кураховим, Покровськом? Чим займається оборонка (окрім того, що випускає браковані міни)? Чим займається верховний, окрім щоденного висловлювання гордості за полеглими бійцями та замилування своїми бездарними наближеними? Героїка - це останній (4-й?) чинник у цій війні; де зброя, розумна політика, професійна дипломатія???
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04.01.2025 11:08 Відповісти
Молодцы дали этим хваленным морпехам люлей.
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04.01.2025 19:12 Відповісти
Фото: president.gov.ua

Російські окупанти за два дні боїв у Курській області країни-агресора РФ втратили до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.
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05.01.2025 08:34 Відповісти
Super
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06.01.2025 09:47 Відповісти
 
 