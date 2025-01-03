"10 морпіхів 810-ї бригади РФ здались, 20 - 200", - рейд ССО ЗСУ на Курщині. ВIДЕО

Воїни Сил спеціальних операцій провели рейд на території Курської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Внаслідок успішної операції захисники взяли у полон 10 загарбників із 810-ї бригади ЗС РФ. Ще 20 окупантів було ліквідовано.

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