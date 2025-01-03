51% українців проти територіальних поступок заради швидкого миру, - опитування КМІС
У грудні 2024 року 38% українців вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Проти поступок Росії виступають 51% респондентів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.
"Якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок", - зазначають соціологи.
"Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти територіальних поступок (на початку жовтня було 58%)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, очільник оборонного відомства Словаччини Роберт Каліняк заявив, що "реальність на місцях вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій".
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Таку заяву зробив депутат Держдуми https://tsn.ua/tags/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ Анатолій Вассерман.
Між строк звучить як те, що питання повернення територій реально навіть не стоїть, фантазери.