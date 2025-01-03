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опитування (1853) КМІС (322)

51% українців проти територіальних поступок заради швидкого миру, - опитування КМІС

війна,зсу

У грудні 2024 року 38% українців вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Проти поступок Росії виступають 51% респондентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

"Якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок", - зазначають соціологи.

Інфографіка

"Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти територіальних поступок (на початку жовтня було 58%)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, очільник оборонного відомства Словаччини Роберт Каліняк заявив, що "реальність на місцях вказує на те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій".

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Топ коментарі
+50
Постановка питань маніпулятивна. Обставини збереження землі з постанкою під сумнів суверенітету це як? За таке карати треба, особливо в умовах війни.
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03.01.2025 11:04
+41
Я згоден відмовитись, ба навіть наполягаю на відмові, від жителів Криму та ДНР-ЛНР. Хай ідуть собі на...далеко. Але без територій. Бо вони наші українські.
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03.01.2025 11:04
+37
Поступки територіями призведуть, можливо, до "миру"..... але не на довго..... Кримом вже поступалися.
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03.01.2025 11:14
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А за кого ти у 2019 голосував у другому турі?
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05.01.2025 19:24 Відповісти
на постановочные выборы без выбора я не ходил вообще
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05.01.2025 20:09 Відповісти
Буквально гра в кальмара: 51% опортуністів, які не цінують а ні своє, а ні чуже життя, тримають в заручниках інші 49% які просто хочуть жити
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05.01.2025 18:54 Відповісти
...інші 49% які просто хочуть жити в росіі.
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05.01.2025 18:57 Відповісти
Я в США хочу жити.
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05.01.2025 20:12 Відповісти
Готовий померти за інтереси США?
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05.01.2025 20:25 Відповісти
Головною метою розгорнутої Росією війни є ліквідація України. А далі на черзі - Америка.

Таку заяву зробив депутат Держдуми https://tsn.ua/tags/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ Анатолій Вассерман.
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05.01.2025 20:30 Відповісти
Дивні люди, всі за продовження війни, але війни без них особисто!!! Всі проти ТЦК, але воювати треба, хай воюють якісь міфічні, добре навчені, добровольці, а нас не чіпайте)))
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05.01.2025 19:14 Відповісти
А для чого, по твоєму, існує Українська Армія?
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05.01.2025 20:32 Відповісти
Цей кміс завжди був тимошенківсбкий.
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05.01.2025 22:12 Відповісти
А заголовок змінили.
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05.01.2025 23:02 Відповісти
"Зеленський про умови, за яких можливе припинення вогню: гарантії безпеки та зброя для України" (с)
Між строк звучить як те, що питання повернення територій реально навіть не стоїть, фантазери.
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06.01.2025 10:43 Відповісти
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