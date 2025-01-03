Україна інтегрує ШІ у дрони для протидії масованим атакам Росії, - WSJ

Українські оборонні сили активно застосовують високошвидкісні дрони, оснащені сучасними технологіями штучного інтелекту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

У 2025 році на фронті очікується поява автономних "роботів-убивць", здатних виконувати бойові завдання без прямого втручання людини. Незважаючи на розвиток автономії, пріоритетом залишається збереження контролю з боку оператора, що відповідає глобальним стандартам безпеки.

Українські компанії, такі як Sine.Engineering, впроваджують інновації, що дозволяють операторам працювати з мінімальними технічними навичками. Дрони з автоматичним наведенням на ціль уже довели свою ефективність, зокрема у боротьбі проти російських систем радіоелектронної боротьби.

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"Ми рухаємося поступово, адаптуючи технології до масового виробництва лише після підтвердження їхньої практичної користі", - зазначив Макс Макарчук, керівник відділу ШІ платформи Brave1.

Як зазначається, у 2024 році Україна виготовила понад мільйон малих дронів, більшість із яких - FPV-дрони, здатні доставляти вибухівку на відстань до 20 км. Для протидії радіоелектронному впливу Росії українські інженери розробили навігаційні модулі, що працюють без GPS, та багаточастотні канали зв’язку.

Ці нововведення дозволяють одному оператору керувати кількома дронами одночасно, значно підвищуючи ефективність бойових операцій. "Все, що ми тут робимо, спрямоване на зниження кваліфікаційних вимог для користувачів", - пояснив співзасновник Sine, Андрій Чулик.

Нагадаємо, Головне управління оборонних інновацій Міноборони України провело демонстраційний показ новітніх FPV-дронів, що керуються через оптоволоконний кабель.

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