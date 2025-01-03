Боєздатні бригади повністю залишили без поповнення, зокрема на Лиманському напрямку, - Бутусов
Досвідчені бригади на фронті залишили без поповнення, натомість тисячі новобранців кидають до новосформованих бригад.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На якісь ділянки кидають багато тисяч ненавчених людей у складі недосвідчених знов сформованих бригад, а наші досвідчені та боєздатні бригади повністю залишили без поповнення. На лиманському напрямку з 18 грудня триває російський наступ, ворог несе значні втрати, у ОТУ "Лиман" зручні рубежі оборони, але зовсім не дають ніякого поповнення", - йдеться в повідомленні.
Бутусов наголосив, що ситуація потребує негайного втручання Ставки, міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ.
"Бо якщо не вжити негайних заходів, на позиції просто не буде кому заходити. Наслідки будуть важкі - бої почнуться під Ізюмом на Харківщині, ворог наблизиться до Лимана та Ямполя, будуть втрачені вигідні рубежі, на яких зручно нищити ворога", - підсумував журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Пост-обращение английского военного эксперта Глена Гранта в Facebook (перевод автора):
"Уважаемый Президент #Зеленский, Министр #Умаров и генерал #Сырский. Если вы пытаетесь понять, почему 155 бригада потерпела неудачу, позвольте мне помочь вам.
Первое: новые организации дела требуют времени, чтобы стать эффективными. Организация батальонов занимает годы, а не недели. Посмотрите на свои лучшие Бригады. Они замечательно выросли за последние 10 лет и стали такими, какие сейчас.
Во-вторых, им нужно много опытных командиров и сержантов, чтобы удержать организацию и заставить ее работать. Подумайте о том, что невозможно построить дом без разномета, дверей и окон, без отделки и мебели внутри. А 155бр была такой: все детали были, но недостроенной. Мальчики знали это и шли.
В-третьих, доверие требует времени, а ваши методы постоянно разрушают доверие, ваши методы заставляет солдат беспокоиться, быть в неуверенности и напуганности.
В-четвертых, солдаты сражаются за своих друзей и за полк. А 155бр. не имеет истории соответственно и шансов сразу объединиться в боевую силу, в отличие от 128 бригады, например. Солдаты, входящие в указаную бригаду, имеют хорошую команду, надежную и проверенную, с которой можно вступать в бой и сражаться.
Пятое. Подготовка людей должна быть многоуровневой, т.е., индивидуальной, командной, ротной, а затем коллективной подготовки в батальйоне, а затем бригаде, включая все вооружения. Когда пропускаешь один шаг(этап), это как выпекаешь торт без смешивания, без яиц и без варки - короче, получается несъедобный беспорядок.
В-шестых, офицеры бригады должны быть должным образом отобраны для руководства (боем и повседневной жизнью), подготовлены, образованны, тестированы и т.д. Привлечение из ТЦК офицеров, непроверенных маппетов советского стиля гарантирует провал.
Седьмое:. мой вывод прост. Прекратите играть в игры с цифрами и усилите нынешние успешные бригады, чтобы они остались такими и улучшались. Если бы вы отправили во Францию устоявшуюся и опытную бригаду ТрО, вам бы сейчас было как ее использовать; а в етом случае получилась политическая и военная катастрофа. ПОЖАЛУЙСТА НЕ НАРУШАЙТЕ ВОЕННЫЕ ПРАВИЛА И НЕ ИГРАЙТЕ В ПОЛИТИКУ! КОГДА ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ, ЭТО СТОИТ ЖИЗНЕЙ".
PS: незначна правка гуглового перекладу від автора - моя.