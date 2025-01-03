Боєздатні бригади повністю залишили без поповнення, зокрема на Лиманському напрямку, - Бутусов

Досвідчені бригади на фронті залишили без поповнення, натомість тисячі новобранців кидають до новосформованих бригад.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На якісь ділянки кидають багато тисяч ненавчених людей у складі недосвідчених знов сформованих бригад, а наші досвідчені та боєздатні бригади повністю залишили без поповнення. На лиманському напрямку з 18 грудня триває російський наступ, ворог несе значні втрати, у ОТУ "Лиман" зручні рубежі оборони, але зовсім не дають ніякого поповнення", - йдеться в повідомленні.

Бутусов наголосив, що ситуація потребує негайного втручання Ставки, міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ.

"Бо якщо не вжити негайних заходів, на позиції просто не буде кому заходити. Наслідки будуть важкі - бої почнуться під Ізюмом на Харківщині, ворог наблизиться до Лимана та Ямполя, будуть втрачені вигідні рубежі, на яких зручно нищити ворога", - підсумував журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проведе засідання Ставки, основна тема - розслідування щодо 155-ї бригади "Анна Київська", - Бутусов