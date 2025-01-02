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Зеленський проведе засідання Ставки, основна тема - розслідування щодо 155-ї бригади "Анна Київська", - Бутусов

Навчання у Франції бригади

Завтра 3 січня президент Володимир Зеленський проведе засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, основна тема обговорення фактів щодо обставин формування, підготовки та забезпечення 155-і механізованої бригади.

Про це у своєму фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сподіваюсь, керівництво країни відмітить героїзм солдат та офіцерів 155-і бригади, які в таких умовах попри все продовжують битися за Покровськ, більшість бійців показали характер, і їх дії в таких умовах заслуговують поваги та визнання. Сподіваюсь, будуть зроблені висновки і по інших 140-х, 150-х бригадах, і процес формування нових 150-х та вже і 160-х бригад буде зупинений", - наголосив Бутусов.

Читайте: Французьке міноборони не коментує розслідування щодо української 155-ї бригади, - ЗМІ

Він також висловив сподівання, що замість тривалих розбірок, людей, які знаходяться у складі нових бригад, що зараз формуються на полігонах, негайно направлять на критичні напрямки фронту для поповнення досвідчених та боєздатних бригад та батальйонів, які знищують найбільше окупантів з найменших. І щоб саме досвідчені бригади та батальйони отримали достатній час для проведення БЗВП та злагодженості з мобілізованими бійцями.

"Сподіваюсь, що буде розглянуте питання, чому Мінстратегпром продовжує постачати десятки тисяч бракованих мін у війська, і чому Міноборони та правоохоронні оооани дозволяють це робити. Це диверсія проти цкрансіськиз воїнів з боку міністра Сметаніна. Будемо чекати на дієві та не показушні результати", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після викладених у ЗМІ фактах

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові можуть подати через "Армію+" рапорт на повернення на службу після СЗЧ, - Черногоренко

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

Журналіст звинуватив політичне та військове керівництво держави в непродуманому піар-ході та закликав до відповідальності.

Також читайте: Повідомлено про підозру заступнику командира 110 ОМБр, який заробляв на підлеглих, що не бажали проходити службу, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+32
Хочу подякувати Ю.Бутусову за його громадянську позицію, його героїзм в відстоюванні справеддливості, в його боротьті з нечістю в нашій Україні
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02.01.2025 22:49
+30
Результат чергового збіговиська бездарів буде, як завжди - нульовий, бо проводить його безтолковий делетант.
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02.01.2025 22:13
+26
Юра, беги!

Как бы на той "ставке", не приняли решения тебя и других наказать, за то что подняли эту тему...
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02.01.2025 22:10
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Юра, беги!

Как бы на той "ставке", не приняли решения тебя и других наказать, за то что подняли эту тему...
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02.01.2025 22:10 Відповісти
а куди? "Позаду Київ..."
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02.01.2025 22:26 Відповісти
Юра - ідейний громадянин. Найкращий журналіст десятиліття,це точно
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02.01.2025 23:25 Відповісти
всі повернуться. В них в Україні клондайк, а там працювати і мову вчити треба
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02.01.2025 22:15 Відповісти
Распустить ТЦК и Украина проиграет через пару тройку месяцев.
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02.01.2025 22:26 Відповісти
а сейчас мы прям уверенно побеждаем? пока для количества будут заметать всех подряд и набивать бригады 40+ киборгами, проиграем еще быстрее.
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02.01.2025 22:29 Відповісти
Ну СРАТЬєхам, як ви, з погріба видніше?.?
Слава Україні!
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02.01.2025 22:41 Відповісти
ні. програє ТЦК. Україна - точно не програє, це як мінімум.
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02.01.2025 22:32 Відповісти
Ага, ты наверно сам в армию пойдёшь и 10 друзей приведёшь.
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03.01.2025 11:03 Відповісти
А есть другой способ мудрый нарид заставить служить? Нема.
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03.01.2025 11:04 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, що то за потужна структура, яка відіграє таку важливу роль у перемозі?
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03.01.2025 09:17 Відповісти
Украина проиграет с кремлевскими кротами если не убрать гавнокомандуючего и его шоблу, так как саботаж на всех уровнях, территория Украины зачищается владою под иудеев и касабов
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03.01.2025 09:22 Відповісти
Результат чергового збіговиська бездарів буде, як завжди - нульовий, бо проводить його безтолковий делетант.
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02.01.2025 22:13 Відповісти
Вы перепутали дилетанта с предателем и саботажником...
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03.01.2025 09:24 Відповісти
Ну все як завжди, потужно збежеться потужна Ставка, посидять, потриндять, і розійдуться без реальної роботи і реального вирішення проблем
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02.01.2025 22:18 Відповісти
Я думаю це було б краще чим робота не компетенних дилетантів.
Тільки ось кому ці питання вирішувати та виправляти те що ці йолопи квартальні наробили?
Залишається не задіяними полководцями Коля Каклета, Юзік та Лисий з пікаловим.. На них одна надія.
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02.01.2025 22:25 Відповісти
А по неякісній зброї ставка вже була? А брак і далі женуть.
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03.01.2025 08:25 Відповісти
Будуть роздавати ********* - хоч боляче - але всім дістанеться
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02.01.2025 22:18 Відповісти
Було б цікаво подивитись як Боневтік буде давати підсрачники Ермаку і навпаки - Ермак Ослу та Подоляку. Ото б поржали по приколу!
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02.01.2025 22:27 Відповісти
Сам себе дістане?
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02.01.2025 22:46 Відповісти
Так - скаже - я олух Царя Небесного
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02.01.2025 22:50 Відповісти
Яз завжди накажуть невиних та нагородять непричетних.
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02.01.2025 22:23 Відповісти
У гітлера - ***** там вже немає що "аттягівать"....
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03.01.2025 02:55 Відповісти
Це до кабайєвой)
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03.01.2025 11:02 Відповісти
Анна Київська офісна дЄрмаковська нее на часі?
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02.01.2025 22:27 Відповісти
" Не знав , не вєдал , був не в курсі , все просрав , але все одно я потужно найвеличніший ..." ))
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02.01.2025 22:33 Відповісти
А що би було, коли б це все не набуло розголосу?
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02.01.2025 22:33 Відповісти
Ставка може тільки язиком молоти, судячи з того хто в ній. Одні проФФесіонали.
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02.01.2025 22:35 Відповісти
Вони там, тупо сидять і тіль лупають очима, для протоколу....
НІ РИЛОМ, а ні вухом, у цьому ділі, як і отой секретар РНБОУ!
ЗЕЛЕНСКОМУ з єрмаком і татаровим, розумних не треба!
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02.01.2025 22:46 Відповісти
А Шмигаль відрапортував, що за підсумками року зекономив стоп'ятьсот мільйонів грошей. Так само як під час пандемії на гроші, що призначались для закупівель вакцин і кисню закатував їх в асфальт на Великому будівництві.
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02.01.2025 22:45 Відповісти
Хочу подякувати Ю.Бутусову за його громадянську позицію, його героїзм в відстоюванні справеддливості, в його боротьті з нечістю в нашій Україні
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02.01.2025 22:49 Відповісти
Какое моральное право имеет четырежды уклонист читать
поучениия ?
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03.01.2025 00:19 Відповісти
А з приводу прозорості води у 92й засідання буде?
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03.01.2025 00:34 Відповісти
Ну от читаю все це про усякі засідання ставки та іншу хрень, і не можу зрозуміти, чому люди так надіються, що Зєля може щось вирішити. Він ж по-життю недоумок, а у військовій справі - так це мінус нескіненість (навіть не нуль). Це ж бездар не то що військова, а й політична. Обрали такого, а тепер і терплять від "наполеончика" (та, навіть, наполеончик тут не підходить, бо Наполеон хоча кумекав у військовій справі трохи)
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03.01.2025 02:11 Відповісти
Впевнений, що в основному ця Ставка буде присвячена 3 питанням - хто конкретно розповів це Бутусову, як покарати їх усіх, та питанню, як закрити журналістам доступ до будь-якої неофіційної інформації про війну. Ну і звісно доповідь генералів про - "напружено, але контрольовано".
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03.01.2025 04:08 Відповісти
Чому люди які давали присягу я про ментів яких вчили лове діда і *** мозги за старі номери...а сцить цк військовий..
Накрали грошей а пожирувати не виходить..
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03.01.2025 05:47 Відповісти
Первое : В каждом городе развесить листовки с фото и адресом проживания дезертиров ( это хуже расстрелов). Кто выпускает бракованные снаряды , со снарядами на фронт вместе с руководителями в качестве заряжающих. Не чего жевать сопли ,
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03.01.2025 07:43 Відповісти
Ніхто не знає Зеленського, Єрмака чи Лисого з Пікаловим?
А ось їхні адреси - це слушна думка.
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03.01.2025 08:26 Відповісти
Та хто їх відправить на фронт? Там мафія яка гроші з цього має.
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03.01.2025 10:02 Відповісти
оу прям наполеоній але арафатій
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03.01.2025 08:05 Відповісти
бенин Оманский Нарик и четырежды уклонист!! для того что бы не проводить заседания ставок нужно вернуть всех боевых генералов "неугодных" тебе и фсбэшнику Елдаку, оставить в покое Червинского и дать ему и таким как он профессионально выполнять свои обязанности, все нормальные и так знают за твои "достижения и подготовку к войне"....и разогнать всю свою рЫговско-фсбэшную кодлу работающую на кремль под твоей "крышей".....
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03.01.2025 08:16 Відповісти
Результат буде нульовий, тому що винен у всьому сам Зеленський - тупий некомпетентний дилетант, який не має жодного поняття про те, що треба робити для посилення ЗСУ. Він впевнений, що можна просто наловити цивільних людей, як небудь озброїти, провести навчання (А якщо за кордоном, то це взагалі вже буде супер! А що, французькі інструктори знають щось про реальні боєві дії?) і кинути одразу в бій. Результат закономірний. Але винні будуть інші, а не тупий головнокомандувач.
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03.01.2025 10:00 Відповісти
Черговий блокбастер Єрмака - "Бедная Анна!"
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03.01.2025 10:23 Відповісти
Розформувати нах і все передати на баланс бойових частин які з перших днів воюють
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03.01.2025 10:31 Відповісти
оманська гнида в процесі Ставки спробує не вийти на себе
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03.01.2025 10:44 Відповісти
Чотириразовий та нелигітимний суслік розповість, як треба служити (чи х#й на все ложити).
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03.01.2025 11:08 Відповісти
Прикро усі ці коменти читати. На чий вітряк вони дують? Проблема є, але важливо не голову попилом посипати, а робити, реально думати що робити треба, а не скигліти, що все пропало. Адже три роки країна тримає удар попри все і втримає, якщо ми будемо разом, а не в болото зневір'я заринемось.
Слава ВСУ, слава Україні! Героям слава!
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03.01.2025 11:16 Відповісти
 
 