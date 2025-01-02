Завтра 3 січня президент Володимир Зеленський проведе засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, основна тема обговорення фактів щодо обставин формування, підготовки та забезпечення 155-і механізованої бригади.

Про це у своєму фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сподіваюсь, керівництво країни відмітить героїзм солдат та офіцерів 155-і бригади, які в таких умовах попри все продовжують битися за Покровськ, більшість бійців показали характер, і їх дії в таких умовах заслуговують поваги та визнання. Сподіваюсь, будуть зроблені висновки і по інших 140-х, 150-х бригадах, і процес формування нових 150-х та вже і 160-х бригад буде зупинений", - наголосив Бутусов.

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Він також висловив сподівання, що замість тривалих розбірок, людей, які знаходяться у складі нових бригад, що зараз формуються на полігонах, негайно направлять на критичні напрямки фронту для поповнення досвідчених та боєздатних бригад та батальйонів, які знищують найбільше окупантів з найменших. І щоб саме досвідчені бригади та батальйони отримали достатній час для проведення БЗВП та злагодженості з мобілізованими бійцями.

"Сподіваюсь, що буде розглянуте питання, чому Мінстратегпром продовжує постачати десятки тисяч бракованих мін у війська, і чому Міноборони та правоохоронні оооани дозволяють це робити. Це диверсія проти цкрансіськиз воїнів з боку міністра Сметаніна. Будемо чекати на дієві та не показушні результати", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

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У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

Журналіст звинуватив політичне та військове керівництво держави в непродуманому піар-ході та закликав до відповідальності.

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