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В Україні запровадили нове державне свято - День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України відзначатимуть 3 липня

В Україні відзначатимуть щороку 3 липня День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це йдеться в указі №17/2025 від 8 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, який відзначати щороку 3 липня", - йдеться у документі.

Як зазначається, День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ запроваджується з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор: 

авіація (4136) Зеленський Володимир (23973) свято (682)


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Топ коментарі
+8
маразм зеленського не знає кордонів .
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08.01.2025 13:08
+5
Чим би гундосий не бавився..
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08.01.2025 13:24
+5
Знищили колись ВПС, перевели в підпорядкування ППО, все що було цінного продали, залишилось разом з пару десятків літаків та гелікоптерів на усю країну, і ще у кожної ланки тепер своє свято. Потужно...
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08.01.2025 13:32
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маразм зеленського не знає кордонів .
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08.01.2025 13:08 Відповісти
Сухопутна армійська авіація це новий прорив! Народжений повзати - літати не може!
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08.01.2025 13:17 Відповісти
Краще б в армійську авіацію пару ескадрилій штурмовиків A-10 Thunderbolt або штук 50 АН-64 Апач забезпечив - ото було б свято
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08.01.2025 13:19 Відповісти
я за міжнародне свято робочої сосни.
треба створити петицію!

А ты мне в новый год от сосны, от сосны мне от сосны от сосны
От сосны от сосны мне, от сосны в новый год от сосны от сосны
Мне от сосны девчоночки
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08.01.2025 13:24 Відповісти
Чим би гундосий не бавився..
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08.01.2025 13:24 Відповісти
Знищили колись ВПС, перевели в підпорядкування ППО, все що було цінного продали, залишилось разом з пару десятків літаків та гелікоптерів на усю країну, і ще у кожної ланки тепер своє свято. Потужно...
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08.01.2025 13:32 Відповісти
Те ж саме каже полковник Р. Світан, що фактично знищили авіацію і втратили дуже багато досвідчених пілотів.
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08.01.2025 13:41 Відповісти
Так це ж було у всіх на очах, в 90х почали, і на початку 2000х все вже було зроблено, алєс. А коли поодинокі люди казали, що ...так не можна, що ж ви робите..., то сміялись в лице, крутили пальцями у скроні, дуже всім було весело...
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08.01.2025 13:48 Відповісти
та й армійську авіацію знищили - перефарбовували брухт срср і повертали в війська "модернізованими"...!!!
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08.01.2025 13:45 Відповісти
На черзі мабуть "День армійського флоту Сухопутних військ ЗСУ"...
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08.01.2025 13:36 Відповісти
Коли собаці нема чого робити - вона яйця лиже.
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08.01.2025 13:39 Відповісти
Скоро кожний українець буде мати по декілька персональних свят в межах держави.
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08.01.2025 13:39 Відповісти
День АВІАЦІЇ. "Свято встановлено в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні «…на підтримку ініціативи авіаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Прикордонних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 військ України, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної гвардії України та працівників авіаційної промисловості і транспорту України…» згідно з Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України «Про День авіації» від https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 16 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 року № 305/93. " То ще яке свято треба ? Тоді святкуймо день Танкиста окремо в МБр та ТБр . Або ЗРВ для сухоп. військ і ВМС та протиповітряної оборони. ЦЕЙ чмонька вже дістав ! ІДІОТО неперевершений. Святкує всю каденцію і жре не нажреться ... Мівіну.
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08.01.2025 14:04 Відповісти
Державне свято FPV-авіації на оптоволокні коли?
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08.01.2025 14:09 Відповісти
над цим вже працюють. Скоро не буде, бо на всю роботу маємо тільки 5-6 менеджерів.
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08.01.2025 16:15 Відповісти
 
 