В Україні запровадили нове державне свято - День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

В Україні відзначатимуть щороку 3 липня День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це йдеться в указі №17/2025 від 8 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, який відзначати щороку 3 липня", - йдеться у документі.

Як зазначається, День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ запроваджується з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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