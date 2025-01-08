В Україні запровадили нове державне свято - День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
В Україні відзначатимуть щороку 3 липня День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Про це йдеться в указі №17/2025 від 8 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, який відзначати щороку 3 липня", - йдеться у документі.
Як зазначається, День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ запроваджується з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Топ коментарі
+8 Сергій Малецький
показати весь коментар08.01.2025 13:08
+5 Валерій Кваша
показати весь коментар08.01.2025 13:24
+5 Sergii Ustim
показати весь коментар08.01.2025 13:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
треба створити петицію!
А ты мне в новый год от сосны, от сосны мне от сосны от сосны
От сосны от сосны мне, от сосны в новый год от сосны от сосны
Мне от сосны девчоночки