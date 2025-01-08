Зеленський проілюстрував свій допис дронами від фонду Порошенка. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи важливість дронів як інструменту у боротьбі з окупантами, проілюстрував свій допис дронами, які фонд Петра Порошенка передав 53-й ОМБр.
Про це повідомив у фейсбуці командир батальйону безпілотних систем 53-ї ОМБр Олександр Погребиський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось і Зеленський визнає допомогу фонду Порошенка! На фото мої хлопці та фпв, які передає фонд Порошенка", - зауважив він та додав опубліковані главою держави світлини.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Сумщині 53-я ОМБр отримала від фонду Порошенка дрони, засоби РЕБ та партію техніки.
Топ коментарі
+53 Василь Васько #582549
показати весь коментар08.01.2025 14:46
+47 Andy Spark
показати весь коментар08.01.2025 14:48
+43 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар08.01.2025 14:58
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Було!, ех, склероз, не згадаю, коли було, до 24/02.22, чи після?
А виписали роту собак, винного шукати
Це ж далеко не перший раз й не останній.
Сорок с **** лет назад,
Родила тебя мамаша...
Лучше-б папа, был кастрат...
Родила тебя, не зная,
То, что станет сын родной
Величайшим "Членограем",
Управляющим страной...
В сериале отработав,
Стал Вован, дуря "лохов",
Президентом идиотов
И кумиром дураков!
В этот день мы отмечаем
Твою "днюху, наш "НЕ ЛОХ"...
Поздравляем, поздравляем!!!
С днём рожденья!!! Чтоб ты СДОХ!!!"
(Автора не знаю...)
З 1 619 співробітників Служби безпеки України після анексії РФ півострова (Крим) на материкову частину України переїхало 217. Про це свідчать дані https://ru.krymr.com/a/news/28838440.html відповіді СБУ на запит Тимчука.
Шановному ПП - міцного здоров'я, наснаги та не зупинятися!
Відпрацьований прийомчик...
Питаня яйця та курки.
- Хвастался достижениями, которые появились при Порошенко…
Анекдоту - більше П"ЯТИ РОКІВ... ЩО змінилося?!...
а ви, відразу накинулись....
https://www.facebook.com/watch/?v=430475725500500
Я абсолютно задоволений тим, що чинна влада нарешті помітила зусилля Фонд Порошенка та ГО Справа Громад, які серед багатьох інших також допомагають ЗСУ з дронами...
На першій світлині допису Зеленського ви можете побачити БПАК Poseidon H10 MkIII 22 окрема механізована бригада, який ми їм передали.
Дякую, дуже дякую (Президенту).
ГО "Справа Громад" терміново потребує донатів для оплати причепів, з яких будуть виготовлені чергові лазне-пральні пересувні пункти для бійців ЗСУ та для придбання тих же дронів. А фонд Порошенка ті донати подвоїть. Три перші причепи - це 839 646 гривень. Рік почався
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Доречі! Він єдиний радник зє родич якого приймав безпосередню участь у війні!
Тльки за рашистів,ялеж "какая разніца?!"
Він ж не лох якийсь, куйло сказав треба зійтися посередині, от і ******* саботують усе що можна!
Приємно вражені рекламою, яку Зеленський сьогодні зробив нашій команді, зокрема, Петру Порошенку, який передає в ЗСУ десятки тисяч дронів.
На фото в пості Зеленського- якраз така допомога! Правда, Зеленський забув це згадати в Х, або його обслуга не сказала, що це дрони Порошенка
Підрозділ Олександра Погребиського, який працює з fpv, переданими Порошенком. На фото також БПЛА «Посейдони» і 22 бригада, яка з ними працює.
Зеленський прорекламував нашу допомогу і фактично визнав, що саме волонтери і благодійники забезпечують ЗСУ, хоч це має робити держава.
Й, виходить, таки Порошенко не забирає свої дрони додому після передачі підрозділам?
Цікаво, що за ці роки війни передав підрозділам сам Зеленський? Бо там будуть раді дронам від всіх.
комік
Ну, тепер заборонять військовим приймати допомогу від Порошенка.
Два падєльніка кремлєсоса мега грабіжники України сашлісь пасєрєдіне, нова стратегія кремля ламає попередні наративи, нова ворожа окупаційна адміністрація об'єднує свої сили😂