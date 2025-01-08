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Новини
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Зеленський проілюстрував свій допис дронами від фонду Порошенка. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи важливість дронів як інструменту у боротьбі з окупантами, проілюстрував свій допис дронами, які фонд Петра Порошенка передав 53-й ОМБр.

Про це повідомив у фейсбуці командир батальйону безпілотних систем 53-ї ОМБр Олександр Погребиський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось і Зеленський визнає допомогу фонду Порошенка! На фото мої хлопці та фпв, які передає фонд Порошенка", - зауважив він та додав опубліковані главою держави світлини.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Сумщині 53-я ОМБр отримала від фонду Порошенка дрони, засоби РЕБ та партію техніки. 

Також дивіться: Бійці 53-ї ОМБр ударом дрона-камікадзе "зняли" ворожий прапор у селищі Нью-Йорк та підняли український стяг. ВIДЕО

Зеленський опублікував передані Порошенком дрони
Зеленський опублікував передані Порошенком дрони

Зеленський показав передані Порошенком дрони

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Погребинський (7) Порошенко Петро (15180) 53 окрема механізована бригада (119) дрони (4762)


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Топ коментарі
+53
ДО чого неторкнеться лапа ЗЕ,- кругом лажа. Ну він же не ЛОХ, правда?
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08.01.2025 14:46
+47
Петро робить свої справу за свої кошти замість цього наполеона.
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08.01.2025 14:48
+43
Посыл про "можна смиятись" неверный. Порох - единственный президент за которого никогда не было стыдно.
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08.01.2025 14:58
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ДО чого неторкнеться лапа ЗЕ,- кругом лажа. Ну він же не ЛОХ, правда?
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08.01.2025 14:46 Відповісти
Як же це кончене зеНепорозуміння вже втомило, коли воно та його потворна ригівська шобла вже згине з України?!!
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08.01.2025 15:35 Відповісти
А щось заднім числом пригадую, як ЗеЛєнка роздавала закордону (натівську? оонівську?) гуманітарку від свого імені... Напевне, один в одного вчаться.
Було!, ех, склероз, не згадаю, коли було, до 24/02.22, чи після?
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08.01.2025 19:06 Відповісти
Ці риго-зелені бариги, особливо шмаркля, не орієнтуються в реальності!
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08.01.2025 14:47 Відповісти
Там зараз пер..ки такм палають, що на Банковій суцільне задимлення"
А виписали роту собак, винного шукати
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08.01.2025 15:00 Відповісти
Петро робить свої справу за свої кошти замість цього наполеона.
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08.01.2025 14:48 Відповісти
LOCH
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08.01.2025 14:48 Відповісти
Перспективная новость, любопытно как будут выруливать работники "подолярни" в комментариях
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08.01.2025 14:48 Відповісти
брехатимуть, як і їхній лідор - патологічне брехло
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08.01.2025 14:53 Відповісти
Тупо відморозяться. Їм то не вперше.
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08.01.2025 15:15 Відповісти
тут не буде жодного падлябота
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08.01.2025 15:22 Відповісти
Як немає на чомусь своєму попіаритися то чому ж не попіаритися на тому що зробив Порошенко.
Це ж далеко не перший раз й не останній.
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08.01.2025 14:50 Відповісти
"В январе, на радость Раше,
Сорок с **** лет назад,
Родила тебя мамаша...
Лучше-б папа, был кастрат...
Родила тебя, не зная,
То, что станет сын родной
Величайшим "Членограем",
Управляющим страной...
В сериале отработав,
Стал Вован, дуря "лохов",
Президентом идиотов
И кумиром дураков!
В этот день мы отмечаем
Твою "днюху, наш "НЕ ЛОХ"...
Поздравляем, поздравляем!!!
С днём рожденья!!! Чтоб ты СДОХ!!!"
(Автора не знаю...)
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08.01.2025 15:22 Відповісти
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08.01.2025 14:51 Відповісти
Посыл про "можна смиятись" неверный. Порох - единственный президент за которого никогда не было стыдно.
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08.01.2025 14:58 Відповісти
Це не від президента залежить, це - система життєвих цінностей:
З 1 619 співробітників Служби безпеки України після анексії РФ півострова (Крим) на материкову частину України переїхало 217. Про це свідчать дані https://ru.krymr.com/a/news/28838440.html відповіді СБУ на запит Тимчука.
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08.01.2025 15:43 Відповісти
Подяка Богові за ПП!
Шановному ПП - міцного здоров'я, наснаги та не зупинятися!
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08.01.2025 14:52 Відповісти
Та кацапи постійно видають кадри знищення своєї техніки за українську.
Відпрацьований прийомчик...
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08.01.2025 14:53 Відповісти
Тільке є питаня! "*********** в зє навчилися,чи навпаки?"
Питаня яйця та курки.
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08.01.2025 19:19 Відповісти
знову Найвеличнівшивий обіс-обіс-обісрався..
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08.01.2025 14:57 Відповісти
Краще була би фотка, зеленський верхом на паляниці, і зворотній відлік, 3-2-1.
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08.01.2025 14:58 Відповісти
Гондоном зачат, гондоном народився гондоном живе, гондоном і здохне.
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08.01.2025 15:00 Відповісти
Глянь вище...
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08.01.2025 15:23 Відповісти
- Мойша, чем занимался Зеленский во время зарубежных визитов?

- Хвастался достижениями, которые появились при Порошенко…

Анекдоту - більше П"ЯТИ РОКІВ... ЩО змінилося?!...
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08.01.2025 15:01 Відповісти
то може, це намьок, що хрипата матючина просить прощення та мріє про дружбу?
а ви, відразу накинулись....
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08.01.2025 15:06 Відповісти
Оце то анекдот ви росказали
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08.01.2025 15:10 Відповісти
Не бачу нічого дивного. Ворог один - *****.
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08.01.2025 15:09 Відповісти
Ахахах! Дійсно смішно.
https://www.facebook.com/watch/?v=430475725500500
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08.01.2025 15:40 Відповісти
і ***** теж.
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08.01.2025 16:20 Відповісти
Для кого? Для зє ***** - роботодавець і спонсор,а ворог Порох і Українці.
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08.01.2025 19:23 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/4048 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":

Я абсолютно задоволений тим, що чинна влада нарешті помітила зусилля Фонд Порошенка та ГО Справа Громад, які серед багатьох інших також допомагають ЗСУ з дронами...
На першій світлині допису Зеленського ви можете побачити БПАК Poseidon H10 MkIII 22 окрема механізована бригада, який ми їм передали.

Дякую, дуже дякую (Президенту).

ГО "Справа Громад" терміново потребує донатів для оплати причепів, з яких будуть виготовлені чергові лазне-пральні пересувні пункти для бійців ЗСУ та для придбання тих же дронів. А фонд Порошенка ті донати подвоїть. Три перші причепи - це 839 646 гривень. Рік почався

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 4441 1110 5583 1634
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08.01.2025 15:10 Відповісти
В мене таке враження, що в зе піарменеджери з параши - в них там такі ж "зальоти"
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08.01.2025 15:12 Відповісти
Це не враженя,а доконаний факт!Починаючи з Подоляка.
Доречі! Він єдиний радник зє родич якого приймав безпосередню участь у війні!
Тльки за рашистів,ялеж "какая разніца?!"
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08.01.2025 19:28 Відповісти
двом ігрекам у кінці "плагіатєц нє чужд"...
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08.01.2025 15:14 Відповісти
Ну у мене іншого пояснення,як те, що при владі прямі зрадники держави і агентура кремля , немає!!!
Він ж не лох якийсь, куйло сказав треба зійтися посередині, от і ******* саботують усе що можна!
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08.01.2025 15:17 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/17954 Ірина Геращенко:

Приємно вражені рекламою, яку Зеленський сьогодні зробив нашій команді, зокрема, Петру Порошенку, який передає в ЗСУ десятки тисяч дронів.
На фото в пості Зеленського- якраз така допомога! Правда, Зеленський забув це згадати в Х, або його обслуга не сказала, що це дрони Порошенка
Підрозділ Олександра Погребиського, який працює з fpv, переданими Порошенком. На фото також БПЛА «Посейдони» і 22 бригада, яка з ними працює.
Зеленський прорекламував нашу допомогу і фактично визнав, що саме волонтери і благодійники забезпечують ЗСУ, хоч це має робити держава.
Й, виходить, таки Порошенко не забирає свої дрони додому після передачі підрозділам?
Цікаво, що за ці роки війни передав підрозділам сам Зеленський? Бо там будуть раді дронам від всіх.
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08.01.2025 15:20 Відповісти
Ну так і поставив зеля мульйон дронів на фронт...
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08.01.2025 15:21 Відповісти
Нулі від мульйона він поставив!
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08.01.2025 19:35 Відповісти
шо ви очікуїте ,від зеленського торча ,а ні совісті, а ні розуму ...🤡
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08.01.2025 15:53 Відповісти

комік
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08.01.2025 16:15 Відповісти
Торчіль.
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08.01.2025 19:36 Відповісти
Після зальоту з ковідними костюмами від Порошенка лікарням заборонили приймати допомогу від Порошенка.
Ну, тепер заборонять військовим приймати допомогу від Порошенка.
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08.01.2025 16:20 Відповісти
Чому ***** більший за зє,коли вони обоє недомірки (посісі)?
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08.01.2025 19:33 Відповісти
два дебіла то є сила! ця солодко-зельона нікчемна парочка краще б записалась на курси підвищення халяфікації до Стерненка.
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08.01.2025 18:06 Відповісти
Воно(зє-лайно) піариться на досягненях Порошенко ще з 2020 року!
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08.01.2025 19:31 Відповісти
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08.01.2025 20:44 Відповісти
Уволят беднягу, который для Зели подбирал фото...
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09.01.2025 11:47 Відповісти
Опа-настя, він йому уже не вирок?
Два падєльніка кремлєсоса мега грабіжники України сашлісь пасєрєдіне, нова стратегія кремля ламає попередні наративи, нова ворожа окупаційна адміністрація об'єднує свої сили😂
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09.01.2025 13:02 Відповісти
 
 