Зеленський проілюстрував свій допис дронами від фонду Порошенка. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи важливість дронів як інструменту у боротьбі з окупантами, проілюстрував свій допис дронами, які фонд Петра Порошенка передав 53-й ОМБр.

Про це повідомив у фейсбуці командир батальйону безпілотних систем 53-ї ОМБр Олександр Погребиський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось і Зеленський визнає допомогу фонду Порошенка! На фото мої хлопці та фпв, які передає фонд Порошенка", - зауважив він та додав опубліковані главою держави світлини.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Сумщині 53-я ОМБр отримала від фонду Порошенка дрони, засоби РЕБ та партію техніки.

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