Комбат відмовився вести бійців в бій за лісосмуги: командування бригади подало до суду, але суд підтримав командира
У Великоновосілківському районному суді Донецької області розглянули справу щодо недбалого ставлення до військової служби командира механізованого батальйону, майора Костянтина К., підрозділ якого був прикомандирований до 110 окремої механізованої бригади.
Про це повідомили в оприлюдненій постанові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
Як зазначає видання, суд вирішив справу на користь майора після того, як він відмовився виконати наказ щодо зайняття та утримання лісосмуг на передовій, чим фактично дозволив російським військам захопити важливі позиції.
"14 грудня 2024 року майор Костянтин К. отримав бойове розпорядження від командира бригади зайняти дві важливі позиції у смузі оборони 110 бригади, а саме у лісосмугах, підсилити їх оборону особовим складом батальйону та утримувати вказані позиції", - йдеться у матеріалі.
На момент отримання наказу в складі батальйону було лише 41% від необхідної чисельності. 33 із 314 військовослужбовців навіть не пройшли базову підготовку, а інші були частково непридатні до служби через поранення чи обмеження за станом здоров'я.
Як повідомляє "Судово-юридична газета", майор також вказав, що підрозділ не був належно злагоджений, а для підготовки до бойових дій він мав всього чотири дні. Водночас батальйон поніс втрати, а п'ять військовослужбовців зникли без вісти. Крім того, існували проблеми з технікою та боєприпасами. Усе це майор доповідав керівництву бригади, але не отримав підтримки.
Суд вирішив, що документи не підтверджують вину майора. Службове розслідування не було надано, а також не було чітко визначено, як командир батальйону міг би компенсувати дефіцит особового складу і ресурсів для виконання наказу.
У результаті 2 січня 2025 року суд закрив справу у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.
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судом юридичним факт цього вже встановлено
а інакше знов на підлеглих бійців забиватимуть
тепер справа за всп та прокурорами у сфері оборони - можуть "проковтнути", а можуть й протоколи скласти, підстави мають
за таке з них керівництво запитає, а також за вжиті конкретні заході, у т.ч. стосовно встановлених судом обставин (бездіяльність керівництва бригади, невжиття заходів щодо відновлення боєздатності підрозділу, надання за таких умов бойового наказу за відсутності необхідних сил і засобів)
може щось і почитаємо у майбутньому
а що ж з тим командуванням? продовжує командувати, та посилати солдат на неминучу смерть?
після рішення суду, командування треба зняти з посади, понизити в званні та відправити на саму гарячу позицію на фронті.
нє?
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
14 грудня 2024 року майор Костянтин К. отримав бойове розпорядження від командира бригади зайняти дві важливі позиції у смузі оборони 110 бригади, а саме у лісосмугах, підсилити їх оборону особовим складом батальйону та утримувати вказані позиції" Джерело: https://censor.net/ua/n3529150
бойового розпорядження військовим офіцером, аргументовано
спираючись на "цивільну" логіку. Почитати рішення уважно вкрай цікаво.
Недостатність ресурсів у комбата, абстрактне звинувачення, відсутність
розслідування з доведенням саме службової недбалості = "мав змогу, але"
Все виглядає нормально, якби це не була війна.
Суттєво, що рішення прийняв районний суд донецької області,
мотиви суддів якого можуть бути ... дискусійними.
ото "піджаки" військовими й займаються у воєнний час
рехформи, млять...
Комбат - чий штаб від фронта на відстані 30км, відмовився вести бійців в бій за лісосмуги: за наказом командування бригади - чий штаб від фронта на відстані 80км, подало до суду Великоновосілківського районного суду Донецької області - чий суд знаходится за 400км від Донецької області ......
сподіваймося, що рішення-таки було максимально об'єктивне, справедливе і цивільний суд реально розібрався у військовій ситуації...
Я колись мав справи з військовими, давно правда 20 років, але скажу, що якщо деякі командири, зараз десь при ділі, то для частини з них головне не справа, а скласти хорошу картинку для керівництва, створити видимість успішного руху, не важливо куди.
І їм головний сам процес, спробу зайняти ці позиції, показати що вони зробили все що могли, ще можливо б дали звіт, що там багато орків лягло при штурмі посадок, бачу що постійно на цьому наголошують, значить є такий план зверху, по максиму наносити втрати, але скільки реально, загинуло орків не можливо перевірити, і військові на низах кажуть в своїх інтервю, що те все відносно, та пишеться приблизно.
а сам результат утримати ті позиції був маубть не важливий, раз посилали підрозділ, що фізично був не готовий виконати задачу.
Військова служба регламентується Статутом, а не витребеньками з цивільного вжитку.
Сидить суддя, який поняття не має про військову службу і породжує ґрунт для дезертирів і відмовників.
То некомплект, то досвіду немає, то мотивації немає... А що, в Статуті це вказано, як причина не виконувати бойові накази?!!
Правильно, нехай полк "Азов" та пара-трійка підрозділів десантників і морпіхів за всіх віддувається, бо вони бач, мотивовані, а всі інші "...не народжені для війни".
А кацапський командир розстріляв би декількох "немотивованих" і всі інші пішли б без зайвих балачок.
І кацап знає, що ніякий суд його не стосується, бо він на війні і його завдання - виконувати накази і організовувати підлеглих.
І вони ідуть вперед, а ми відступаємо. А відмазки можна придумати. Тисячі відмазок.
Чи там по погонам "невинуватий"?