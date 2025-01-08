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Новини Війна
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Комбат відмовився вести бійців в бій за лісосмуги: командування бригади подало до суду, але суд підтримав командира

Командир батальйону виграв суд після відмови виконати наказ про бій за лісосмуги, командування намагалося його засудити

У Великоновосілківському районному суді Донецької області розглянули справу щодо недбалого ставлення до військової служби командира механізованого батальйону, майора Костянтина К., підрозділ якого був прикомандирований до 110 окремої механізованої бригади.

Про це повідомили в оприлюдненій постанові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Як зазначає видання, суд вирішив справу на користь майора після того, як він відмовився виконати наказ щодо зайняття та утримання лісосмуг на передовій, чим фактично дозволив російським військам захопити важливі позиції.  

"14 грудня 2024 року майор Костянтин К. отримав бойове розпорядження від командира бригади зайняти дві важливі позиції у смузі оборони 110 бригади, а саме у лісосмугах, підсилити їх оборону особовим складом батальйону та утримувати вказані позиції", - йдеться у матеріалі. 

На момент отримання наказу в складі батальйону було лише 41% від необхідної чисельності. 33 із 314 військовослужбовців навіть не пройшли базову підготовку, а інші були частково непридатні до служби через поранення чи обмеження за станом здоров'я.

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Як повідомляє "Судово-юридична газета", майор також вказав, що підрозділ не був належно злагоджений, а для підготовки до бойових дій він мав всього чотири дні. Водночас батальйон поніс втрати, а п'ять військовослужбовців зникли без вісти. Крім того, існували проблеми з технікою та боєприпасами. Усе це майор доповідав керівництву бригади, але не отримав підтримки.

Суд вирішив, що документи не підтверджують вину майора. Службове розслідування не було надано, а також не було чітко визначено, як командир батальйону міг би компенсувати дефіцит особового складу і ресурсів для виконання наказу.

У результаті 2 січня 2025 року суд закрив справу у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

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Автор: 

війна (1408) суд (11701) 110 окрема механізована бригада (110)


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Топ коментарі
+33
а як наразі нарахунок притягнення керівництва бригади за явно злочинний наказ?
судом юридичним факт цього вже встановлено
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08.01.2025 15:16
+16
Конституція України

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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08.01.2025 15:31
+15
Поки бригадами будуть керувати ті хто не був на передку в окопах з 2014 року, доти не буде порядку. Вони в теплих кабінетах грають в "солдатиків" на картах, не усвідомлюючи що керують не бездушними юнітами а живими солдатами, людьми.
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08.01.2025 15:19
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а як наразі нарахунок притягнення керівництва бригади за явно злочинний наказ?
судом юридичним факт цього вже встановлено
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08.01.2025 15:16 Відповісти
Поки бригадами будуть керувати ті хто не був на передку в окопах з 2014 року, доти не буде порядку. Вони в теплих кабінетах грають в "солдатиків" на картах, не усвідомлюючи що керують не бездушними юнітами а живими солдатами, людьми.
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08.01.2025 15:19 Відповісти
Так там був не бойовий наказ, а бойове розпорядження, тобто "бригадири" одразу зняли з себе будь-яку відповідальність за результат
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08.01.2025 15:24 Відповісти
для адмінки за ст.172-14 та за ст.172-16 КУпАП за вказаних обставин такої бр-ки та показань комбата цілком достатньо
а інакше знов на підлеглих бійців забиватимуть
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08.01.2025 15:41 Відповісти
На керівництво бригади ніхто позов не подавав - нема провадження - нема діла. Суд розглідає справи тіки по факту - ніяких припущень.
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08.01.2025 16:47 Відповісти
є рішення суду, у якому встановлено факт
тепер справа за всп та прокурорами у сфері оборони - можуть "проковтнути", а можуть й протоколи скласти, підстави мають
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08.01.2025 16:49 Відповісти
Так і я про це - поки прокурори справлять нове провадження, тай чи справлять.
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08.01.2025 16:53 Відповісти
суд їх носом ткнув - закрив складений ними протокол за п.1 ч.1 ст.247 КУпАП (за відсутністю події та складу правопорушення)
за таке з них керівництво запитає, а також за вжиті конкретні заході, у т.ч. стосовно встановлених судом обставин (бездіяльність керівництва бригади, невжиття заходів щодо відновлення боєздатності підрозділу, надання за таких умов бойового наказу за відсутності необхідних сил і засобів)
може щось і почитаємо у майбутньому
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08.01.2025 16:56 Відповісти
Вони, майже всі інваліди - не можна їх носами десь тикати - ще серце відкаже.
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08.01.2025 16:58 Відповісти
нічого, переживуть, най працюють, з/п нормальну отримують
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08.01.2025 16:59 Відповісти
питання в іншому!
а що ж з тим командуванням? продовжує командувати, та посилати солдат на неминучу смерть?
після рішення суду, командування треба зняти з посади, понизити в званні та відправити на саму гарячу позицію на фронті.
нє?
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08.01.2025 15:25 Відповісти
С каких пор в армии стали исполнять решения гражданских судов?
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08.01.2025 16:16 Відповісти
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08.01.2025 15:36 Відповісти
маленька втіха на сьогодні - в країні іще є адекватні судді... хоча, звісно розумію, - просто татаров "нє дасматрєл"...
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08.01.2025 15:30 Відповісти
Конституція України

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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08.01.2025 15:31 Відповісти
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08.01.2025 15:35 Відповісти
Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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08.01.2025 15:49 Відповісти
Статтю 65 Конституції України обов'язково слід доповнити - є обов'язком всіх громадян України.
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08.01.2025 16:44 Відповісти
Громадян силовиків, які за сприяння московської агентури у верховній зраді та на узурпованому посту президента масово ухиляються від виконання свого конституційного обов'язку.
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09.01.2025 13:12 Відповісти
И шо тут злочинного? Што?

14 грудня 2024 року майор Костянтин К. отримав бойове розпорядження від командира бригади зайняти дві важливі позиції у смузі оборони 110 бригади, а саме у лісосмугах, підсилити їх оборону особовим складом батальйону та утримувати вказані позиції" Джерело: https://censor.net/ua/n3529150
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08.01.2025 16:18 Відповісти
Вкрай цікавий прецедент, коли цивільний суд виправдав невиконання
бойового розпорядження військовим офіцером, аргументовано
спираючись на "цивільну" логіку. Почитати рішення уважно вкрай цікаво.
Недостатність ресурсів у комбата, абстрактне звинувачення, відсутність
розслідування з доведенням саме службової недбалості = "мав змогу, але"
Все виглядає нормально, якби це не була війна.
Суттєво, що рішення прийняв районний суд донецької області,
мотиви суддів якого можуть бути ... дискусійними.
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08.01.2025 15:40 Відповісти
військові суди скасували ще за овоча, а військову прокуратуру ліквідували у листопаді 2019
ото "піджаки" військовими й займаються у воєнний час
рехформи, млять...
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08.01.2025 15:43 Відповісти
Дискусій з кожним днем меньше і меньше, скоро буде катастрофа. 73 відсотки не бажають перейматись захистом країни - своєї хати, родини, дітей, це все закінчиться дуже скоро і дуже погано, бо "не навчені і не озброєні" вас не хочуть і не будуть захищати і ту суддю також ...
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08.01.2025 16:01 Відповісти
Тепер би ще тих виплодків,що усвідомлено відправляли бійців на вірну погибель,відправити у яку небуть "посадку" А комбата на їх місце!
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08.01.2025 15:43 Відповісти
Тепер цивільна тьотка в мантії буде прикривати військові злочини -дезертирство, невиконання бойових наказів? То може той суд прийме рішення, що вмирати захищаючи свою країни і родину не по Конституції, бо там гарантується життя і розпустить ЗСУ?
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08.01.2025 15:46 Відповісти
Це коли це злочином стало небажання вірної смерті заради самолюбства генералів? Чи ви типу за те, що це норма, коли людей без зброї і підготовки кидають у бій?
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08.01.2025 15:51 Відповісти
Без зброї і підготовки.... У вас хатинка в Києві? От так без зброї і підготовки за місяць-два, дякуючи нашим суда і буде в Києві нова Буча, наймайте адвоката, він вам допоможе проти озвірілих кацапів...
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08.01.2025 15:56 Відповісти
Як щодо відповіді на моє питання, а не закидання патріотизмом? Якщо є дефіцит зброї, людей - це нормально йти вмирати за чергову посадку? А якщо ви такий адепт кордонів 91 року, то цікаво дізнатись - ви на нулі, в окопі сидите?
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08.01.2025 16:39 Відповісти
Чучело, ти жопою статтю читав чи що? Ти розумієшь різницю між "невиконання бойових наказів" і "виконання злочинних наказів"? Чи ти можливою частиною того недобросовістного командування, яке хотіло заставити комбата виконати злочиний наказ? "На момент отримання наказу в складі батальйону було лише 41% від необхідної чисельності. 33 із 314 військовослужбовців навіть не пройшли базову підготовку, а інші були частково непридатні до служби через поранення чи обмеження за станом здоров'я". "Як повідомляє "Судово-юридична газета", майор також вказав, що підрозділ не був належно злагоджений, а для підготовки до бойових дій він мав всього чотири дні. Водночас батальйон поніс втрати, а п'ять військовослужбовців зникли без вісти. Крім того, існували проблеми з технікою та ************. Усе це майор доповідав керівництву бригади, але не отримав підтримки". То може комбат краще знає, що робиться у нього у батальйоні чим такі "диванні експерти" як ти Slava Holt?
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08.01.2025 15:58 Відповісти
Результат - позиції здали, села рядом захопили, майже до Дніпра і Запоріжжя дійшли, чекай, до тебе також підійдуть....
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08.01.2025 16:03 Відповісти
Це називається непряме вбивство підлеглих через використання свого службового становища. Якщо кацапському диверсанту надали такі повноваження і посаду в українському війську, то для нього гріх таким не скористатися для знищення його ворогів українців. Все ж законно, він віддав наказ у найвигідніших для вашого ворога умовах, а ви як вівці йдіть у бій, виконуйте свій обов'язок і захищайте свою країні, але не від нього.
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09.01.2025 13:21 Відповісти
що коментувати ???

Комбат - чий штаб від фронта на відстані 30км, відмовився вести бійців в бій за лісосмуги: за наказом командування бригади - чий штаб від фронта на відстані 80км, подало до суду Великоновосілківського районного суду Донецької області - чий суд знаходится за 400км від Донецької області ......
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08.01.2025 15:57 Відповісти
цивільний районний суд Донецької області - такий собі авторитет (в Україні насправді існує хоча б один авторитетний, шанований, суд?)..
сподіваймося, що рішення-таки було максимально об'єктивне, справедливе і цивільний суд реально розібрався у військовій ситуації...
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08.01.2025 15:58 Відповісти
В таких справах проводиться екпертиза, військовими.
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08.01.2025 16:22 Відповісти
А за розмінований Чонгар винуватці вже знайшлися ?
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08.01.2025 16:03 Відповісти
Як на мене то це злочин, і має рослідуватись ДБР "33 із 314 військовослужбовців навіть не пройшли базову підготовку"

Я колись мав справи з військовими, давно правда 20 років, але скажу, що якщо деякі командири, зараз десь при ділі, то для частини з них головне не справа, а скласти хорошу картинку для керівництва, створити видимість успішного руху, не важливо куди.

І їм головний сам процес, спробу зайняти ці позиції, показати що вони зробили все що могли, ще можливо б дали звіт, що там багато орків лягло при штурмі посадок, бачу що постійно на цьому наголошують, значить є такий план зверху, по максиму наносити втрати, але скільки реально, загинуло орків не можливо перевірити, і військові на низах кажуть в своїх інтервю, що те все відносно, та пишеться приблизно.

а сам результат утримати ті позиції був маубть не важливий, раз посилали підрозділ, що фізично був не готовий виконати задачу.

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08.01.2025 16:21 Відповісти
Що, реально у Великій Новосілці засідав суд? Чи це в якому році?
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08.01.2025 16:50 Відповісти
Ну так "Верховный Главнокомандующий" говорил же, что они "ценят" жизнь каждого военного... Вот суд и следовал этой логике.
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08.01.2025 17:13 Відповісти
До чого тут суд?!!
Військова служба регламентується Статутом, а не витребеньками з цивільного вжитку.
Сидить суддя, який поняття не має про військову службу і породжує ґрунт для дезертирів і відмовників.
То некомплект, то досвіду немає, то мотивації немає... А що, в Статуті це вказано, як причина не виконувати бойові накази?!!
Правильно, нехай полк "Азов" та пара-трійка підрозділів десантників і морпіхів за всіх віддувається, бо вони бач, мотивовані, а всі інші "...не народжені для війни".
А кацапський командир розстріляв би декількох "немотивованих" і всі інші пішли б без зайвих балачок.
І кацап знає, що ніякий суд його не стосується, бо він на війні і його завдання - виконувати накази і організовувати підлеглих.
І вони ідуть вперед, а ми відступаємо. А відмазки можна придумати. Тисячі відмазок.
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08.01.2025 17:19 Відповісти
А що до того "загадкового" комадира бригади, що віддавав цей їб*нутий наказ, незабеспечивши підрозділ як належить, буде судове рішення?
Чи там по погонам "невинуватий"?
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08.01.2025 17:19 Відповісти
Так батальйон був ПРИДАНИЙ до бригади,яке забезпечення,таких,як пишуть,і посилають в саму...
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08.01.2025 18:11 Відповісти
Взагалі то в армії накази виконуються а потім тільки розслідуються їх доцільність і хто його їх віддав несуть відповідальність.Якщо так піде і далі, то можна докотитися і до "солдатських комітетів", які в далекому минулому розклали колишню РІА та пізніше українонезовані частини УНР, що і привело до влади більшовиків
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09.01.2025 12:45 Відповісти
 
 