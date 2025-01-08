Комбат відмовився вести бійців в бій за лісосмуги: командування бригади подало до суду, але суд підтримав командира

У Великоновосілківському районному суді Донецької області розглянули справу щодо недбалого ставлення до військової служби командира механізованого батальйону, майора Костянтина К., підрозділ якого був прикомандирований до 110 окремої механізованої бригади.

Про це повідомили в оприлюдненій постанові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Як зазначає видання, суд вирішив справу на користь майора після того, як він відмовився виконати наказ щодо зайняття та утримання лісосмуг на передовій, чим фактично дозволив російським військам захопити важливі позиції.

"14 грудня 2024 року майор Костянтин К. отримав бойове розпорядження від командира бригади зайняти дві важливі позиції у смузі оборони 110 бригади, а саме у лісосмугах, підсилити їх оборону особовим складом батальйону та утримувати вказані позиції", - йдеться у матеріалі.

На момент отримання наказу в складі батальйону було лише 41% від необхідної чисельності. 33 із 314 військовослужбовців навіть не пройшли базову підготовку, а інші були частково непридатні до служби через поранення чи обмеження за станом здоров'я.

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Як повідомляє "Судово-юридична газета", майор також вказав, що підрозділ не був належно злагоджений, а для підготовки до бойових дій він мав всього чотири дні. Водночас батальйон поніс втрати, а п'ять військовослужбовців зникли без вісти. Крім того, існували проблеми з технікою та боєприпасами. Усе це майор доповідав керівництву бригади, але не отримав підтримки.

Суд вирішив, що документи не підтверджують вину майора. Службове розслідування не було надано, а також не було чітко визначено, як командир батальйону міг би компенсувати дефіцит особового складу і ресурсів для виконання наказу.

У результаті 2 січня 2025 року суд закрив справу у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

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