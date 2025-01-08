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Французькі депутати-соціалісти занепокоєні коментарями Макрона щодо України

Французькі депутати критикують Макрона

Французькі депутати-соціалісти висловили критику на адресу президента Еммануеля Макрона через його заклик до України "провести реалістичні дискусії з територіальних питань" у контексті врегулювання конфлікту з Росією.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Соціалістичної партії Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ця заява, яка є абсолютно невчасною, оскільки переповнена інсинуаціями, змушує депутатів висловити своє глибоке занепокоєння", - зазначено в тексті заяви.

Депутати закликали президента утриматися від висловлювань, які можуть нашкодити міжнародним відносинам.

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"Ніхто не може погодитися з анексією частини української території Росією. Ми повинні поважати міжнародне право, яке є нашим єдиним компасом. У цьому відношенні тільки Україна може вирішувати, чи відкривати переговори, чи ні, на умовах, які вона сама визначить", - йдеться у заяві.

Французькі соціалісти нагадали, що Франція повністю підтримує справедливий опір агресору та територіальну цілісність України:

"Ми нагадуємо про нашу непохитну підтримку українського опору, щоб дозволити країні відновити свій повний суверенітет у своїх кордонах, міжнародно визнаних у 1991 році. Тобто з Кримом і Донбасом", - наголосили депутати.

Нагадаємо, в понеділок, 6 січня, Емманюель Макрон сказав, що Україна має вести "реалістичні дискусії щодо територіальних питань".

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Автор: 

Франція (3080) Макрон Емманюель (1466) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+5
Так це французькі депутати Україну в Палестину перетворюють?
Русня ніпрічом, так сідор?
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08.01.2025 17:13
+4
Макрон трохи "пересвяткував".... Бояришник тестував, мабуть...
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08.01.2025 16:48
+4
русні треба контроль над всією Україною, навіть якщо ми погодимся на відчуження якихось територій - війна не закінчиться, а нам це потрібно? втратити землі і знов чекати коли їм жовта вода в голову натисне і вони почнуть стріляти, бо Україна їх чимось спровокувала. Не в території справа, ніхто ж до сих пір не знає якого дідька вони на нас напали, чого конкретно від нас хочуть? вбити нас усіх? тоді немає ченсу вести переговори про территорії, бо це їх не задовольнить і не зупинить.
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08.01.2025 17:08
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Макрон трохи "пересвяткував".... Бояришник тестував, мабуть...
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08.01.2025 16:48 Відповісти
Ніт. Він побачив ситуацію з 155 бригадою та все зрозумів.
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08.01.2025 20:45 Відповісти
Це він для українського суспільства да і те під впливом Зеленського.
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08.01.2025 16:51 Відповісти
Альтернатива яка? Дуже багато західних політиків говорять про справедливий мир, при цьому помирають українці, а не європейці. І чомусь зброї все одно недостатньою, і про корупцію всі партнери мовчать, ніби так і треба.
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08.01.2025 16:51 Відповісти
Перетворити Україну в Палестину, де буде йти війна десятиліттями, а французські депутати десь далеко будуть занепокоюватись з цього приводу.
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08.01.2025 17:08 Відповісти
Так це французькі депутати Україну в Палестину перетворюють?
Русня ніпрічом, так сідор?
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08.01.2025 17:13 Відповісти
Так, якщо десь далеко від України сидять її "партнери", які вміють тільки заявляти, занепокоюватись, засуджувати і схвильовуватись - то це автоматично знімає відповідальність із русні, і навпаки якщо русня за щось відповідальна - то "партнери" діють лише на користь Україні, саме так воно у цьому світі і працює.
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08.01.2025 17:23 Відповісти
Французькі депутати не роблять нічого щоб Україна виграла
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08.01.2025 22:06 Відповісти
Ця заява, яка є абсолютно невчасною, оскільки переповнена інсинуаціями, змушує депутатів висловити своє глибоке занепокоєння
А потім приходить якесь ***** і дає в ***** без усіляких інсинуацій, насравши на будь-які подальші занепокоєння.
І не скигліть потім, самі винні.
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08.01.2025 16:52 Відповісти
Не надали повний текст. Може це було сказано "в серцях" на відмову зелі впустити французький Іноземний Легіон. Таке насправді мало місце.
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08.01.2025 16:52 Відповісти
Дайте посиланя, де зєля щось там відмовив.
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08.01.2025 17:18 Відповісти
Макрон як бачимо має у голові флюгера.... Вітерець десь дунув ...з авторитетом,,, тут і пішло крутитися на язику... Якщо після 14 року ці європейці тиснули руку хкуйлу, то їхній внесок у вторгнення в 22 році теж є і неабиякий... те фуфло бачить що з часом все краще і краще...то чому і фашистів з біолаьораторіями не пошукати в Україні... я ж путеннн і я теж хочу як і дядько Сем скрізь носа сунути і лякати...
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08.01.2025 16:56 Відповісти
Невже французьким депутатам теж захотілось кавивялті ? Чи в когось з них на ПБК кацапи віджали "хатинку " ?
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08.01.2025 16:57 Відповісти
Невже тебе без вазеліну на цей раз?
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08.01.2025 17:18 Відповісти
Про це ти запитай у французьких депутатів ,вони краще знають .
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08.01.2025 18:18 Відповісти
Захід своє вже отримав - суттєве збільшення фінансування ВПК та науки, на чому після розвалу совка почали економити і не мало, навіть в штатах ( фініш - трамп продав космічну галузь невігласу маску).
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08.01.2025 17:06 Відповісти
русні треба контроль над всією Україною, навіть якщо ми погодимся на відчуження якихось територій - війна не закінчиться, а нам це потрібно? втратити землі і знов чекати коли їм жовта вода в голову натисне і вони почнуть стріляти, бо Україна їх чимось спровокувала. Не в території справа, ніхто ж до сих пір не знає якого дідька вони на нас напали, чого конкретно від нас хочуть? вбити нас усіх? тоді немає ченсу вести переговори про территорії, бо це їх не задовольнить і не зупинить.
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08.01.2025 17:08 Відповісти
Крім хочуть ж ще можуть.
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08.01.2025 17:37 Відповісти
ШО вони можуть?!!! чи ви думаєте в них був план три роки воювати з нами в Донецькій і Луганській області? вони вже збирають по світу живу силу, ракети, снаряди, заманюють на контракт своїх за 4 млн рубл. це такий план був? втратити свою армію і воювати африканцями та корейцями? то я вам скажу вони всіх заплутали, бо досі не ясно яка їхня мета.
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09.01.2025 17:01 Відповісти
чого конкретно від нас хочуть?

дивне питання на 3му році. Щоб ми померли. всі
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08.01.2025 23:49 Відповісти
Трамп же дав зрозуміти, що членства України в НАТО не хоче Росія! Тепер воня вирішує,а не НАТО та ЄС!
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08.01.2025 17:09 Відповісти
Так, виходить шо НАТО тепер стоїть перед ху-йлом в позі чиго ізволітє...
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08.01.2025 17:16 Відповісти
Так виходить, що й стояло.
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08.01.2025 17:19 Відповісти
Отой макрон завжди був з гнилою натурою! І вона в черговий раз вилізла з нього!
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08.01.2025 17:09 Відповісти
Макрон не дуже стабільний у своїх заявах. Іноді здається, що ним хтось постійно маніпулює та змінює його попередню думку. Чи може він близнюк по гороскопу.
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08.01.2025 17:11 Відповісти
Іноді він допомогає Зеленському.
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08.01.2025 17:22 Відповісти
Планета довбо-бів.
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08.01.2025 17:20 Відповісти
Краще б прокоментував зазіхання Трампа з Маском на північні території Америки (там і є французька територія - Saint Pierre, чи готовий віддати?)
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08.01.2025 17:37 Відповісти
Це прямий наслідок "потужної" дипломатії у виконанні єрмака і, звичайно, самого гундоса, неперевершеного оратора всіх часів і народів.
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08.01.2025 17:58 Відповісти
Справа не в реалістичності , а в справедливості . Не можна порушувати міжнародне право і крапка !!
Якщо на силову зміну кордонів закривати очі сьогодні , вже завтра це відкриє скриньку Пандори .
Якщо пробачити ***** вторгнення в Україну , почнуться війни за території по всьому світу . Логіка в диктаторів не відрізняється оригінальністю - якщо можна комусь , то чому не можна мені . !?
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08.01.2025 18:10 Відповісти
Всім хто дописує проти Макрона: він вклався в бригаду Анна Київська, а коли побачив результат - зробив висновки. Цілком логічні.
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08.01.2025 20:47 Відповісти
Соціалістам місце а фільтраційних таборах дуже погано що макрон цього незнає
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08.01.2025 22:05 Відповісти
 
 