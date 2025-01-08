Французькі депутати-соціалісти занепокоєні коментарями Макрона щодо України

Французькі депутати-соціалісти висловили критику на адресу президента Еммануеля Макрона через його заклик до України "провести реалістичні дискусії з територіальних питань" у контексті врегулювання конфлікту з Росією.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Соціалістичної партії Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ця заява, яка є абсолютно невчасною, оскільки переповнена інсинуаціями, змушує депутатів висловити своє глибоке занепокоєння", - зазначено в тексті заяви.

Депутати закликали президента утриматися від висловлювань, які можуть нашкодити міжнародним відносинам.

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"Ніхто не може погодитися з анексією частини української території Росією. Ми повинні поважати міжнародне право, яке є нашим єдиним компасом. У цьому відношенні тільки Україна може вирішувати, чи відкривати переговори, чи ні, на умовах, які вона сама визначить", - йдеться у заяві.

Французькі соціалісти нагадали, що Франція повністю підтримує справедливий опір агресору та територіальну цілісність України:

"Ми нагадуємо про нашу непохитну підтримку українського опору, щоб дозволити країні відновити свій повний суверенітет у своїх кордонах, міжнародно визнаних у 1991 році. Тобто з Кримом і Донбасом", - наголосили депутати.

Нагадаємо, в понеділок, 6 січня, Емманюель Макрон сказав, що Україна має вести "реалістичні дискусії щодо територіальних питань".

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