Французькі депутати-соціалісти занепокоєні коментарями Макрона щодо України
Французькі депутати-соціалісти висловили критику на адресу президента Еммануеля Макрона через його заклик до України "провести реалістичні дискусії з територіальних питань" у контексті врегулювання конфлікту з Росією.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Соціалістичної партії Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ця заява, яка є абсолютно невчасною, оскільки переповнена інсинуаціями, змушує депутатів висловити своє глибоке занепокоєння", - зазначено в тексті заяви.
Депутати закликали президента утриматися від висловлювань, які можуть нашкодити міжнародним відносинам.
"Ніхто не може погодитися з анексією частини української території Росією. Ми повинні поважати міжнародне право, яке є нашим єдиним компасом. У цьому відношенні тільки Україна може вирішувати, чи відкривати переговори, чи ні, на умовах, які вона сама визначить", - йдеться у заяві.
Французькі соціалісти нагадали, що Франція повністю підтримує справедливий опір агресору та територіальну цілісність України:
"Ми нагадуємо про нашу непохитну підтримку українського опору, щоб дозволити країні відновити свій повний суверенітет у своїх кордонах, міжнародно визнаних у 1991 році. Тобто з Кримом і Донбасом", - наголосили депутати.
Нагадаємо, в понеділок, 6 січня, Емманюель Макрон сказав, що Україна має вести "реалістичні дискусії щодо територіальних питань".
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Русня ніпрічом, так сідор?
А потім приходить якесь ***** і дає в ***** без усіляких інсинуацій, насравши на будь-які подальші занепокоєння.
І не скигліть потім, самі винні.
дивне питання на 3му році. Щоб ми померли. всі
Якщо на силову зміну кордонів закривати очі сьогодні , вже завтра це відкриє скриньку Пандори .
Якщо пробачити ***** вторгнення в Україну , почнуться війни за території по всьому світу . Логіка в диктаторів не відрізняється оригінальністю - якщо можна комусь , то чому не можна мені . !?