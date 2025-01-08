ДПСУ відстежує військові навчання у Білорусі: Ударних формувань не фіксують
Українські прикордонники відстежують військові навчання, що проводять у Білорусі.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Він нагадав, що навчання у Білорусі відбуваються постійно: як із територіальною обороною, так і з іншими підрозділами.
Демченко зазначив, що Білорусь постійно афішує подібні навчання, і повторює, нібито саме Україна становить загрозу для Білорусі, замовчуючи, що саме білоруси відкрили свій кордон для нападу Росії в лютому 2022 року.
"Ми постійно відстежуємо те, що відбувається в глиб території Білорусі, щоб розуміти, наскільки це становить загрозу для України. Однак першочергово слід зазначити, що зараз якихось ударних формувань на напрямку нашого кордону не фіксується", - зазначив речник.
Військові навчання у Білорусі
Раніше повідомлялось, що з 8 по 31 січня 2025 року Білорусь проведе військові навчання у Гомельській області неподалік українського кордону.
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https://lb.ua/ Головна - https://lb.ua/society Суспільство - https://lb.ua/society/war Війна - 21 лютого 2022, 09:22
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"Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення".