ДПСУ відстежує військові навчання у Білорусі: Ударних формувань не фіксують

Українські прикордонники відстежують військові навчання, що проводять у Білорусі.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Він нагадав, що навчання у Білорусі відбуваються постійно: як із територіальною обороною, так і з іншими підрозділами.

Демченко зазначив, що Білорусь постійно афішує подібні навчання, і повторює, нібито саме Україна становить загрозу для Білорусі, замовчуючи, що саме білоруси відкрили свій кордон для нападу Росії в лютому 2022 року.

"Ми постійно відстежуємо те, що відбувається в глиб території Білорусі, щоб розуміти, наскільки це становить загрозу для України. Однак першочергово слід зазначити, що зараз якихось ударних формувань на напрямку нашого кордону не фіксується", - зазначив речник.

Військові навчання у Білорусі

Раніше повідомлялось, що з 8 по 31 січня 2025 року Білорусь проведе військові навчання у Гомельській області неподалік українського кордону.

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