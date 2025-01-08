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ДПСУ відстежує військові навчання у Білорусі: Ударних формувань не фіксують

У ДПСУ прокоментували нові військові навчання в Білорусі

Українські прикордонники відстежують військові навчання, що проводять у Білорусі.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Він нагадав, що навчання у Білорусі відбуваються постійно: як із територіальною обороною, так і з іншими підрозділами.

Демченко зазначив, що Білорусь постійно афішує подібні навчання, і повторює, нібито саме Україна становить загрозу для Білорусі, замовчуючи, що саме білоруси відкрили свій кордон для нападу Росії в лютому 2022 року.

"Ми постійно відстежуємо те, що відбувається в глиб території Білорусі, щоб розуміти, наскільки це становить загрозу для України. Однак першочергово слід зазначити, що зараз якихось ударних формувань на напрямку нашого кордону не фіксується", - зазначив речник.

Військові навчання у Білорусі

Раніше повідомлялось, що з 8 по 31 січня 2025 року Білорусь проведе військові навчання у Гомельській області неподалік українського кордону.

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Автор: 

Білорусь (7940) військові навчання (2777) Демченко Андрій (351)


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..не фіксують...

Це ж було вже (с)...
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08.01.2025 17:19 Відповісти
*****..це якийсь сюр

https://lb.ua/ Головна - https://lb.ua/society Суспільство - https://lb.ua/society/war Війна - 21 лютого 2022, 09:22

Росія не сформувала ударних угруповань біля України, - Резніков

"Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення".
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08.01.2025 17:38 Відповісти
 
 