ДСНС тестує новітні дрони-розвідники та готує 200 саперів-розвідників, - Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ДСНС активно тестує сучасні дрони-розвідники, а також готує понад 200 саперів-розвідників для гуманітарного розмінування.
Про це від повідомив під час наради в Офісі протимінної діяльності під головуванням Прем’єр-міністра України, інформує Цензор.НЕТ.
Майбутні плани ДСНС у сфері розмінування:
- Створення міжвідомчої тренувальної бази для кінологічних підрозділів.
- Впровадження Реєстру територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.
- Розширення арсеналу інноваційних протимінних технологій.
"Окрім того, планується активне впровадження підводних і надводних роботизованих систем, безпілотників із магнітометрами для детального обстеження забруднених територій", - повідомив Клименко.
Нагадаємо, нещодавно Ігор Клименко повідомив, що у 2024 році на кордоні з Білоруссю впроваджено посилені патрулі в рамках проєкту "Безпечний кордон".
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перекладаю - НІХ не зроблено ..
коли відтренуєш , підготуєш тоді і свисти , мусор
Бо Чонгар вже "гуманітарно розмінували". Зараз якраз відгрьобуємо...