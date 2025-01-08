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ДСНС тестує новітні дрони-розвідники та готує 200 саперів-розвідників, - Клименко

Клименко про посилені патрулі та ретельно облаштовані фортифікації на кордоні з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ДСНС активно тестує сучасні дрони-розвідники, а також готує понад 200 саперів-розвідників для гуманітарного розмінування.

Про це від повідомив під час наради в Офісі протимінної діяльності під головуванням Прем’єр-міністра України, інформує Цензор.НЕТ.

Майбутні плани ДСНС у сфері розмінування:

  • Створення міжвідомчої тренувальної бази для кінологічних підрозділів.
  • Впровадження Реєстру територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.
  • Розширення арсеналу інноваційних протимінних технологій.

"Окрім того, планується активне впровадження підводних і надводних роботизованих систем, безпілотників із магнітометрами для детального обстеження забруднених територій", - повідомив Клименко. 

Нагадаємо, нещодавно Ігор Клименко повідомив, що у 2024 році на кордоні з Білоруссю впроваджено посилені патрулі в рамках проєкту "Безпечний кордон".

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Автор: 

МВС (3503) ДСНС (5123) Клименко Ігор (487)


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готує ..тренує ..

перекладаю - НІХ не зроблено ..

коли відтренуєш , підготуєш тоді і свисти , мусор
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08.01.2025 17:31 Відповісти
пздобол не може не пздіти.
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08.01.2025 17:38 Відповісти
Тут бажано б для початку зробити навколо Покровська і Куп'янська "гуманітарне мінування". А розмінування відкласти на потім.
Бо Чонгар вже "гуманітарно розмінували". Зараз якраз відгрьобуємо...
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08.01.2025 17:38 Відповісти
 
 