У середу, 8 січня, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо встановлення опіки над майном зниклих безвісти.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов з посиланням на Закон № 4174-IX, опублікований на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Президент України підписав Закон № 4174-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин", - повідомив Добросердов.

Зокрема, документом визначено, що нотаріуси матимуть можливість здійснювати опис майна особи, яка визнана безвісно відсутньою або зниклою за особливих обставин, а також призначати опікуна над таким майном.

Дивіться також: Координаційний штаб запровадив електронні витяги для родичів полонених. ІНСТРУКЦІЯ

Отже, члени сім’ї зниклої особи зможуть законно дбати про майно особи, зниклої безвісти за особливих обставин, до її повернення.

Окрім цього, нотаріуси матимуть доступ до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, що 2 січня президент Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям звільнятися зі служби під час воєнного стану у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних брата чи сестри.

Читайте також: Майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти з початку 2024 року, - Добросердов