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Зеленський підписав закон щодо встановлення опіки над майном зниклих безвісти

Зеленський підписав закон, що встановлює опіку над майном зниклих безвісти

У середу, 8 січня, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо встановлення опіки над майном зниклих безвісти.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов з посиланням на Закон № 4174-IX, опублікований на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Президент України підписав Закон № 4174-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин", - повідомив Добросердов.

Зокрема, документом визначено, що нотаріуси матимуть можливість здійснювати опис майна особи, яка визнана безвісно відсутньою або зниклою за особливих обставин, а також призначати опікуна над таким майном.

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Отже, члени сім’ї зниклої особи зможуть законно дбати про майно особи, зниклої безвісти за особливих обставин, до її повернення.

Окрім цього, нотаріуси матимуть доступ до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, що 2 січня президент Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям звільнятися зі служби під час воєнного стану у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних брата чи сестри.

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Автор: 

закон (2833) Зеленський Володимир (23973) майно (332) зниклий безвісти (207)


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Топ коментарі
+5
тобто, закон про спадщину недостатній?
як що є родичі, все переходить їм. як що нікого нема, все переходить державі, тобто громаді.
до чого, тут новий закон?
до чого тут нотаріуси з описами?
що б потім зламати сервер мінюсту і підправити де треба?
чи хрипата матючина, тепер не може прожити добу без гундосика та підписання якогось закону?
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08.01.2025 18:04
+4
Ото щаз почнеться прихватизація..

Це капець, щоденно новий схематоз!!
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08.01.2025 17:54
+3
і відтепер оп-а оп-ікується майном всих українців, і мертвих, і живих, і ненароджених,...
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08.01.2025 17:59
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Ото щаз почнеться прихватизація..

Це капець, щоденно новий схематоз!!
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08.01.2025 17:54 Відповісти
Мабуть у вас є більш дієві методи вирішення цього питання.
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08.01.2025 17:58 Відповісти
В мене є, але кому це цікаво))
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08.01.2025 18:11 Відповісти
Ти перебухав, чи перенюхав?? Якого захера кидаєшся? Сидиш собі у штатах - сиди мовчки! Писок трампону у ср@ку засунувши.
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08.01.2025 18:25 Відповісти
і відтепер оп-а оп-ікується майном всих українців, і мертвих, і живих, і ненароджених,...
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08.01.2025 17:59 Відповісти
і суддям!
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08.01.2025 19:02 Відповісти
тобто, закон про спадщину недостатній?
як що є родичі, все переходить їм. як що нікого нема, все переходить державі, тобто громаді.
до чого, тут новий закон?
до чого тут нотаріуси з описами?
що б потім зламати сервер мінюсту і підправити де треба?
чи хрипата матючина, тепер не може прожити добу без гундосика та підписання якогось закону?
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08.01.2025 18:04 Відповісти
Прочитай статтю.
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08.01.2025 18:29 Відповісти
Буде Спадок+...
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08.01.2025 18:31 Відповісти
криворогульний юрист краще знає - освіта дозволяє
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08.01.2025 19:03 Відповісти
ой, точно.
я ж забув, що зе!юріст.
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08.01.2025 19:05 Відповісти
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08.01.2025 18:48 Відповісти
неначасі!
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08.01.2025 19:07 Відповісти
Дайте вгадаю - Єрмак головний опікун.
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08.01.2025 23:44 Відповісти
 
 