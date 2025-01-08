Україна залишається найважливішим пріоритетом для ОБСЄ, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Україна залишатиметься в центрі порядку денного для Організації з безпеки та співробітництва в Європі під час головування в організації Фінляндії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії, чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен, яка 8 січня здійснила візит до Києва, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фінляндія прийняла головування в ОБСЄ вісім днів тому. Я хотіла відвідати Україну як перший візит, щоб продемонструвати непохитну підтримку з боку Фінляндії, а також те, що Україна залишиться найважливішим пріоритетом для ОБСЄ під час головування Фінляндії",- заявила дипломатка.

Вона зазначила, що найперше послання Фінляндії в ОБСЄ - важливість принципів Гельсінських угод, ухвалених 1975 року.

"Ми не підемо на компроміс щодо цих принципів, щодо Гельсінських принципів. Це буде керівним принципом під час нашого головування, а також буде в центрі уваги під час цього візиту", - заявила Валтонен.

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Також вона запевнила в готовності зробити все можливе, щоб сприяти встановленню справедливого і міцного миру в Україні, а також виконанню Гельсінських принципів, включно із суверенітетом і територіальною цілісністю.

"Я ще раз віддаю належне силі, стійкості та хоробрості українського народу і героїчним діям Збройних сил України", - додала наостанок глава ОБСЄ.

Зазначимо, що 1 січня Фінляндія розпочила свій річний термін на посаді голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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