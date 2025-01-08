9 січня відновлюється робота Єдиного державного реєстру після масштабної кібератаки РФ, - Мін’юст

У четвер, 9 січня, після масштабної російської кібератаки, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Про це повідомило Міністерство юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра (9 січня, - ред.) поновиться електронна інформаційна взаємодія з державними органами – Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності", - повідомили у відомстві.

Також запрацює низка онлайн-послуг за допомогою "Дії". На порталі ЄДР відновлять функції:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі;

формування витягів;

отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;

доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

У міністерстві додали, що продовжують працювати над відновленням інших реєстрів після російської кібератаки.

"Фахівці Національних інформаційних систем разом із Кіберполіцією, Кібердепартаментом СБУ та Держспецзв'язком роблять все можливе, щоб не лише відновити роботу реєстрів, а й посилити їхній захист", - наголосили у відомстві.

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Що відомо про найбільшу кібератаку на реєстри Мін'юсту?

Як повідомлялося, наприкінці грудня Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох ключових нотаріальних реєстрів після масштабної ворожої кібератаки. Зокрема, запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, обіцяла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступними стали 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ також тимчасово призупинили надання окремих реєстраційних послуг, пов'язаних зі зміною власника транспортного засобу.

Окрім того, бізнес стикається з труднощами при відкритті рахунків через неможливість проведення повноцінної ідентифікації – не можна звірити заялені клієнтом дані в реєстрі юридичних осіб.

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