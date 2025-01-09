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Україна має інструменти для досягнення успіху у 2025, - Білий дім

Заступник радника з нацбезпеки США Джонатан Файнер про наступний рік війни

Україна має інструменти для досягнення успіху у 2025 році, який на думку адміністрації США буде ключовим роком війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив заступник радника з нацбезпеки США Джонатан Файнер.

"Наприкінці 2024 і початку 2025 року Україна перебуває в позиції на полі бою, коли вони перемелюють Росію. Так, Росія досягає певних поступових успіхів на сході України, це має значно меншу стратегічну важливість, ніж очікували від Росії на початковому періоді війни", – відзначив заступник радника з нацбезпеки США.

Файнер наголосив, що Росія зазнає величезних втрат задля поступових успіхів на полі бою, назвавши цифру в близько тисячі вбитих і поранених на день.

Заступник радника з нацбезпеки США провів паралель між втратами росіян та кількістю вбитих і поранених американських військових в Іраку. За його словами, інколи за два тижні війни російські війська втрачають стільки ж солдатів, скільки США втратили під час всієї війни в Іраку вбитими та пораненими.

Файнер назвав це приголомшливою кількістю втрат на полі бою з боку Росії.

"Тому українці змушують їх страждати за кожен дюйм території, яку вони здобувають", – говорить Файнер.

Представник Білого дому також відзначив, що успіхи Росії на полі бою напередодні 2025 року були дуже обмеженими. Водночас він нагадав, що протягом останнього місяця, перед приходом нової адміністрації, США виділили додаткові ресурси для України "для продовження цього успіху", а також запровадили значний набір нових кроків економічного тиску на Росію, переслідуючи фінансовий сектор.

Файнер анонсував запровадження ще більшої кількості економічних кроків проти Росії найближчими днями.

"І ми надали Україні 20 мільярдів доларів. Йдеться про доступ до 20 мільярдів доларів доходів від російських активів, щоб їхня економіка перебувала в стані базової платоспроможності напередодні нової адміністрації. Отже, у них є інструменти для досягнення успіху у 2025 році, який ми завжди вважали дуже важливим роком у цій війні", – наголосив заступник радника з нацбезпеки США.

Файнер підкреслив, що від наступної адміністрації США залежатиме, чи продовжуватимуть США сприяти перевазі України на полі бою, а також економічному тиску на Росію, і тому, чи "врешті-решт вони захочуть розпочати переговори, які, як вони сказали, можуть проводити з позиції сили, якщо продовжуватимуть шлях, на якому ми зараз перебуваємо".

В Білому домі наголосили, що Україна має сама ухвалювати рішення про перемовини щодо закінчення війни, та саме в цьому полягає позиція чинної адміністрації США.

"Наш підхід полягав у тому, щоб підготувати українців бути у найсильнішій позиції, якщо і коли вони ухвалять рішення піти на ці переговори. Ця ідея лежить в основі всього, що ми зробили. Зокрема, це стосується і сплеску допомоги, яку ми виділили в останні тижні, напередодні переходу до нової адміністрації", – додав Файнер.

Нагадаємо, про наступний пакет допомоги Україні від США на суму 500 мільйонів доларів оголосять на засіданні "Рамштайну" 9 січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон не встигне використати усі затверджені кошти на допомогу Україні до інавгурації Трампа

Автор: 

США (23054) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+8
Вбийте путлєра, інші розбігутьсЯ
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09.01.2025 06:53
+7
"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості. Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії. Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу", - пише Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
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09.01.2025 06:39
+3
А з Трампом що робити? Цей ******** проголошує військову експансію із метою захоплення Канади і Гренландії... ***** голодранець з 1,5% світового ВВП, а можливості Трампа значно більші. Додайте диктаторів -реваншистів Едогана, Кіма і Сі ... і хто ж тоді має "розбігатися"? І куди?
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09.01.2025 08:23
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інструменти де ?!
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09.01.2025 06:35 Відповісти
"Повістка" така - ми знищуємо кацапню фізично, а союзники економічно.
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09.01.2025 06:44 Відповісти
Українські під асфальтом. А що?
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09.01.2025 07:32 Відповісти
"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості. Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії. Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу", - пише Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
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09.01.2025 06:39 Відповісти
Автого́л або гол у свої ворота
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09.01.2025 06:47 Відповісти
Вбийте путлєра, інші розбігутьсЯ
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09.01.2025 06:53 Відповісти
А з Трампом що робити? Цей ******** проголошує військову експансію із метою захоплення Канади і Гренландії... ***** голодранець з 1,5% світового ВВП, а можливості Трампа значно більші. Додайте диктаторів -реваншистів Едогана, Кіма і Сі ... і хто ж тоді має "розбігатися"? І куди?
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09.01.2025 08:23 Відповісти
Трамп може мріяти про шо завгодно, є конгрес там дядьки серьозні .
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09.01.2025 11:36 Відповісти
Навіть уявити не міг що в країні в якій є Гарвард, Массачусетс та Йель малоосвідченого жлоба з 91 кримінальним звинуваченням оберуть президентом. І тепер всі запопадливо перед ним прогинаються. За декілька років своєї каденції цей тип здатний знищити світовий порядок і занурити світ в хаос та війни. Єдине що може врятувати планету це імпічмент Трампа або його раптова і нагла смерть. Він проголошував ізоляціонізм, що є дурістю, а виявилось що він набагато гірший, тобто імперіалістичний експансіоніст типу ******, ердогана та сі. Я не бачу поки що жодної сили в США яка б хотіла і могла його зупинити - 73% населення (якась містична цифра) "за"...
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09.01.2025 19:13 Відповісти
Ось і прийшов той момент коли демократи почали хвалитися війнами Буша.
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09.01.2025 07:16 Відповісти
Інструментів мало, до інструментів необхідно мати майстрів.
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09.01.2025 08:23 Відповісти
занадто велиуий акцент на людські втрати рашистів. Заступник Радника не знає з ким ми маєму справу - життя рашиста нічого не варто для всіх інших рашистів
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09.01.2025 08:42 Відповісти
Інструменти це мабудь піаніно на якому Найвеличніший членом грав. Інших я зараз не бачу
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09.01.2025 08:46 Відповісти
Це вже смердить відвертим цинізмом. Вже б мовчки речі свої збирали у робочих кабінетах.
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09.01.2025 08:54 Відповісти
У нас кожен рік -вирішальний, поки США граються у "найвеличнішого"
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09.01.2025 09:10 Відповісти
Він міг би стати вирішальним, якби США затиснули прокремлівське й антиукраїнське військово-політичне керівництво України, яке на всіх парах веде Україну і її народ до поразки перед своїм господарем.
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09.01.2025 14:06 Відповісти
Дядя, ти дурак ілі іздеваешся?
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09.01.2025 14:49 Відповісти
 
 