Україна має інструменти для досягнення успіху у 2025, - Білий дім

Україна має інструменти для досягнення успіху у 2025 році, який на думку адміністрації США буде ключовим роком війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив заступник радника з нацбезпеки США Джонатан Файнер.

"Наприкінці 2024 і початку 2025 року Україна перебуває в позиції на полі бою, коли вони перемелюють Росію. Так, Росія досягає певних поступових успіхів на сході України, це має значно меншу стратегічну важливість, ніж очікували від Росії на початковому періоді війни", – відзначив заступник радника з нацбезпеки США.

Файнер наголосив, що Росія зазнає величезних втрат задля поступових успіхів на полі бою, назвавши цифру в близько тисячі вбитих і поранених на день.

Заступник радника з нацбезпеки США провів паралель між втратами росіян та кількістю вбитих і поранених американських військових в Іраку. За його словами, інколи за два тижні війни російські війська втрачають стільки ж солдатів, скільки США втратили під час всієї війни в Іраку вбитими та пораненими.

Файнер назвав це приголомшливою кількістю втрат на полі бою з боку Росії.

"Тому українці змушують їх страждати за кожен дюйм території, яку вони здобувають", – говорить Файнер.

Представник Білого дому також відзначив, що успіхи Росії на полі бою напередодні 2025 року були дуже обмеженими. Водночас він нагадав, що протягом останнього місяця, перед приходом нової адміністрації, США виділили додаткові ресурси для України "для продовження цього успіху", а також запровадили значний набір нових кроків економічного тиску на Росію, переслідуючи фінансовий сектор.

Файнер анонсував запровадження ще більшої кількості економічних кроків проти Росії найближчими днями.

"І ми надали Україні 20 мільярдів доларів. Йдеться про доступ до 20 мільярдів доларів доходів від російських активів, щоб їхня економіка перебувала в стані базової платоспроможності напередодні нової адміністрації. Отже, у них є інструменти для досягнення успіху у 2025 році, який ми завжди вважали дуже важливим роком у цій війні", – наголосив заступник радника з нацбезпеки США.

Файнер підкреслив, що від наступної адміністрації США залежатиме, чи продовжуватимуть США сприяти перевазі України на полі бою, а також економічному тиску на Росію, і тому, чи "врешті-решт вони захочуть розпочати переговори, які, як вони сказали, можуть проводити з позиції сили, якщо продовжуватимуть шлях, на якому ми зараз перебуваємо".

В Білому домі наголосили, що Україна має сама ухвалювати рішення про перемовини щодо закінчення війни, та саме в цьому полягає позиція чинної адміністрації США.

"Наш підхід полягав у тому, щоб підготувати українців бути у найсильнішій позиції, якщо і коли вони ухвалять рішення піти на ці переговори. Ця ідея лежить в основі всього, що ми зробили. Зокрема, це стосується і сплеску допомоги, яку ми виділили в останні тижні, напередодні переходу до нової адміністрації", – додав Файнер.

Нагадаємо, про наступний пакет допомоги Україні від США на суму 500 мільйонів доларів оголосять на засіданні "Рамштайну" 9 січня.

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