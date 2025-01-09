Членство в НАТО є єдиною надійною гарантією безпеки для України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен
Міністерка закордонних справ та очільниця головування Фінляндії в ОБСЄ Еліна Валтонен заявила, що вважає п'яту статтю Північноатлантичного договору єдиною дієвою гарантією безпеки для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Так, головна фінська дипломатка підтримала членство України в НАТО і висловила сподівання, що воно станеться "не в надто довгостроковій перспективі".
Валтонен нагадала, що ще три роки тому мало хто думав про те, що Фінляндія та Швеція приєднаються до Альянсу, проте це вже доконаний факт. Тож Україні теж варто прагнути до повноцінного членства, бо "ніхто не знає, що й коли може статися".
Нагадаємо, Вальтонен також заявила, що Україна залишатиметься в центрі порядку денного для Організації з безпеки та співробітництва в Європі під час головування в організації Фінляндії.
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Тут сам вопрос не в выделении условных 3 или 5 процентов на оборону, рыжий провоцирует конфликты, чтобы разрушить устоявшиеся союзы в угоду геополитическим соперникам Запада.
Следующим требованием новоизбранного кормчего вполне может стать ношение оранжевых колпаков на голове и требование это будет озвучено максимально серьезно и убедительно..
Вот такого персонажа наголосовали американцы "мало интересующиеся политикой"..
та фігню - всього лише за 3 роки знищили більшу частини записів броні і арти основного супротивника тої НАТи, проти якої її і створювали. Мудяри та слабаки - ото потужні країни без корупції, військові гіганти - такі в НАТО потрібні, не те що ми.