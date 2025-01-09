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Новини
1 202 17

Членство в НАТО є єдиною надійною гарантією безпеки для України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Глава МЗС Фінляндії про НАТО та Україну

Міністерка закордонних справ та очільниця головування Фінляндії в ОБСЄ Еліна Валтонен заявила, що вважає п'яту статтю Північноатлантичного договору єдиною дієвою гарантією безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Так, головна фінська дипломатка підтримала членство України в НАТО і висловила сподівання, що воно станеться "не в надто довгостроковій перспективі".

Валтонен нагадала, що ще три роки тому мало хто думав про те, що Фінляндія та Швеція приєднаються до Альянсу, проте це вже доконаний факт. Тож Україні теж варто прагнути до повноцінного членства, бо "ніхто не знає, що й коли може статися".

Нагадаємо, Вальтонен також заявила, що Україна залишатиметься в центрі порядку денного для Організації з безпеки та співробітництва в Європі під час головування в організації Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна залишається найважливішим пріоритетом для ОБСЄ, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Автор: 

НАТО (6463) Україна (5921) Фінляндія (1308)


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Топ коментарі
+8
Еліні Валтонен за здороровий глузд та позицію-респект...
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09.01.2025 07:09
+3
Трамп всегда будет выдвигать все новые и новые требования, если представители других стран будут идти ему на уступки. В этом он является точной копией кремлевского пуйла.
Тут сам вопрос не в выделении условных 3 или 5 процентов на оборону, рыжий провоцирует конфликты, чтобы разрушить устоявшиеся союзы в угоду геополитическим соперникам Запада.
Следующим требованием новоизбранного кормчего вполне может стать ношение оранжевых колпаков на голове и требование это будет озвучено максимально серьезно и убедительно..
Вот такого персонажа наголосовали американцы "мало интересующиеся политикой"..
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09.01.2025 07:58
+2
"Що ми дамо НАТО"

та фігню - всього лише за 3 роки знищили більшу частини записів броні і арти основного супротивника тої НАТи, проти якої її і створювали. Мудяри та слабаки - ото потужні країни без корупції, військові гіганти - такі в НАТО потрібні, не те що ми.
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09.01.2025 09:45
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Еліні Валтонен за здороровий глузд та позицію-респект...
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09.01.2025 07:09 Відповісти
Трамп вважає, що країни НАТО повинні витрачати 5% ВВП на оборону.

Усі готові?
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09.01.2025 07:11 Відповісти
Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте дав зрозуміти, що цільовий показник може бути підвищений до мінімуму в 3% ВВП, оскільки НАТО прагне встановити нові вимоги до своїх членів щодо озброєнь і витрат на оборону.
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09.01.2025 07:15 Відповісти
Трамп всегда будет выдвигать все новые и новые требования, если представители других стран будут идти ему на уступки. В этом он является точной копией кремлевского пуйла.
Тут сам вопрос не в выделении условных 3 или 5 процентов на оборону, рыжий провоцирует конфликты, чтобы разрушить устоявшиеся союзы в угоду геополитическим соперникам Запада.
Следующим требованием новоизбранного кормчего вполне может стать ношение оранжевых колпаков на голове и требование это будет озвучено максимально серьезно и убедительно..
Вот такого персонажа наголосовали американцы "мало интересующиеся политикой"..
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09.01.2025 07:58 Відповісти
Так європейські паразити виправдовують своє паразитування?
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09.01.2025 08:27 Відповісти
є ще одна гарантія - Ватамная Бомба
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09.01.2025 07:19 Відповісти
знищує тікі вату
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09.01.2025 07:20 Відповісти
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09.01.2025 07:25 Відповісти
І так було зрозуміло, що Трамп буде піаритися на злдобутках для США. Нарід 73% у 2019 році мав свою месію - Бубочку Боневтіка Нелоха. Про Бубочку вже всі забулися, а які ж були очікування і не тільки притпинення війни, а Лос-Вегас, Сіліконова долина в Україні, зарплата в 4 штуки баксів... Українці в безвиході, бо тільки від нього вже чекали те, що обіцяв Буба, почали лити бруд на Трампа, але він президент США і впевнений, що на землю США не впаде жодна ракета. Хоча я не дооцінив рух думок про Сіліконову долину, бо для цього крок зроблений - конопля, її оббіг прийнятий на законному рівні - курнув і побував в Лас-Вегасі і країні мрій..., курнув і три тисячі ракет в гаражі...
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09.01.2025 09:33 Відповісти
Але цієї гарантії ніколи не буде поки є московія і її союз з Китаєм. Бо ніхто не хоче насправді цього можливо хіба що мікрокраїни накшталт Єстонії та Латвії. Головна країна перш за все не хоче хто б там не був-деми чи респи. Треба набратися мужності і країнам нато сказати правду, якщо ви так сильно печетися о Україні. А так це все балачки які ще гірше і гірше роблять Україні, коли вона фокусується тільки на одній опції котра недосяжна.
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09.01.2025 07:52 Відповісти
Та забудьте про те НАТО. Не приймуть нас туди ніколи. Перша і найголовніша причина - Україна дофіга зручний буфер між НАТО і рашкою. Друга основна причина - НАТО до всрачки боїться рашку. Ну не зможуть імпотенти побороти свій страх. І навіть, якщо зірки зійдуться, і рак на горі свисне, та ці дві причини будуть усунуті якимось невідомим магічним чином, залишається третя причина - ми нахрін там не треба із таким рівнем корупції. Що ми дамо НАТО? Браковані міни? Турецькі куртки? Яйця по 17? Та там бюджету НАТО не вистачить на схематоз зеленого гівна.
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09.01.2025 08:27 Відповісти
"Що ми дамо НАТО"

та фігню - всього лише за 3 роки знищили більшу частини записів броні і арти основного супротивника тої НАТи, проти якої її і створювали. Мудяри та слабаки - ото потужні країни без корупції, військові гіганти - такі в НАТО потрібні, не те що ми.
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09.01.2025 09:45 Відповісти
Все так. Але чи НАТО це оцінить? Сумнівно
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09.01.2025 11:42 Відповісти
Трампон сказав,що нікакой НАТи...
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09.01.2025 08:33 Відповісти
Не бачити нам НАТО і ЄС при Найвєлічайшому брехуну і Обєщалкіну Боневтіке. Він великими кроками веде нарід у російський концтабір. Недавно у своєму інтерв'ю звинуватив знову команду Байдена, що використав Трамп, не варіанти допомоги України, а як розправитися зі своїм опонентом і підкинув для Боневтіка виправдання тези абдристовича, подоляка, мамамії(його слуг), що причиною нападу пуйла на Україну стало те, що Порошенко намагався привести нас до НАТО, привести до реального миру і незалежності, бо в іншому випадку ми будемо колонією і великою тюрмою Цапії.
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09.01.2025 09:23 Відповісти
 
 