Членство в НАТО є єдиною надійною гарантією безпеки для України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Міністерка закордонних справ та очільниця головування Фінляндії в ОБСЄ Еліна Валтонен заявила, що вважає п'яту статтю Північноатлантичного договору єдиною дієвою гарантією безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Так, головна фінська дипломатка підтримала членство України в НАТО і висловила сподівання, що воно станеться "не в надто довгостроковій перспективі".

Валтонен нагадала, що ще три роки тому мало хто думав про те, що Фінляндія та Швеція приєднаються до Альянсу, проте це вже доконаний факт. Тож Україні теж варто прагнути до повноцінного членства, бо "ніхто не знає, що й коли може статися".

Нагадаємо, Вальтонен також заявила, що Україна залишатиметься в центрі порядку денного для Організації з безпеки та співробітництва в Європі під час головування в організації Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна залишається найважливішим пріоритетом для ОБСЄ, - глава МЗС Фінляндії Валтонен