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Роботу транспорту під час повітряних тривог можуть змінити у Києві, - КМВА

У Києві можуть змінити роботу транспорту під час повітряних тривог

Наразі розглядають кілька варіантів зміни роботи громадського транспорту у Києві під час повітряних тривог.

Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Київ - це єдине місто в Україні, де діє зупинка транспорту (під час повітряних тривог. - Ред.). Ми розуміємо, що столиця і надалі залишатиметься постійною ціллю для терористичних атак росіян, тому сьогодні опрацьовується кілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів міста. Можливо, зупинятимуть транспорт зонально, можливо, лише при загрозах удару конкретними видами зброї", - пояснив він.

До цього процесу залучені військові та цивільні фахівці.

"Рішення має бути зваженим. У будь-якому разі ми не можемо нехтувати безпекою киян", - сказав Ткаченко.

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Комендантська година

Дію комендантської години в Києві не переглядатимуть.

"Військова доцільність залишається. Це питання на порядку денному не стоїть", - підсумував Ткаченко.

Раніше повідомлялось, що у Києві на засіданні Ради Оборони планують розглянути питання функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.

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Автор: 

Київ (19534) транспорт (1397) повітряна тривога (923) війна в Україні (4168) Ткаченко Тимур (25)


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КМВА - ненужная зелёная контора за мои налоги из КМДА
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09.01.2025 10:00 Відповісти
Наземний транспорт стоїть, поруч сидять пасажири, чекають відміни тривоги і тільки маршрутки заробляють гроші. Особливо не зрозуміло коли більшість збирається на кінцевий зупинці.
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09.01.2025 10:10 Відповісти
Цікаво, а когось водій автобуса/тролейбуса реально чекав із укриття після тривоги? Бо як тільки тривога закінчується, вони одразу їдуть по маршруту і не чекають, коли хтось із підвалу вилізе. Тому оці мультики із громадським транспортом - тільки показати, що ніби чимось і зайняті, типу КМВА потрібна...
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09.01.2025 10:27 Відповісти
повна ж брехня ..люди виходять з транспорту та йдуть пішки, або ж чекають тут же на зупинці .. ніякої безпеки
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09.01.2025 11:35 Відповісти
Дурню зробили з ціми зупинками транспорту...
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09.01.2025 12:23 Відповісти
коли залітає шахед,може то ще гербера,зупиняють транспорт,та ще дурнувата мережа ТЦ Метро,вони напевно теж вирішили що мають відношення до транспорту,чи німцям так переклали текст
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09.01.2025 12:31 Відповісти
Дай Бог, дай Бог!
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09.01.2025 18:51 Відповісти
 
 