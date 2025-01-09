Роботу транспорту під час повітряних тривог можуть змінити у Києві, - КМВА
Наразі розглядають кілька варіантів зміни роботи громадського транспорту у Києві під час повітряних тривог.
Про це повідомив глава КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Київ - це єдине місто в Україні, де діє зупинка транспорту (під час повітряних тривог. - Ред.). Ми розуміємо, що столиця і надалі залишатиметься постійною ціллю для терористичних атак росіян, тому сьогодні опрацьовується кілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів міста. Можливо, зупинятимуть транспорт зонально, можливо, лише при загрозах удару конкретними видами зброї", - пояснив він.
До цього процесу залучені військові та цивільні фахівці.
"Рішення має бути зваженим. У будь-якому разі ми не можемо нехтувати безпекою киян", - сказав Ткаченко.
Комендантська година
Дію комендантської години в Києві не переглядатимуть.
"Військова доцільність залишається. Це питання на порядку денному не стоїть", - підсумував Ткаченко.
Раніше повідомлялось, що у Києві на засіданні Ради Оборони планують розглянути питання функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.
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